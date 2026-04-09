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केदारनाथ धाम में जमी है 4 से 5 फीट बर्फ, भारी बर्फबारी के बीच यात्रा मार्ग को किया जा रहा सुचारू

आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ धाम की यात्रा, अभी जमी है कई फीट बर्फ, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटी टीमें

SNOWFALL IN KEDARNATH
केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग से बर्फ हटाते श्रमिक (फोटो सोर्स- Rajvind Singh)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 5:18 PM IST

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रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 के आगाज का काउंटडाउन शुरू हो गया है. अब महज 10 दिन बचे हुए हैं. 19 अप्रैल को यमुनोत्री-गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा.

अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे, लेकिन केदारपुरी में अभी ताजा बर्फबारी हुई है. जिससे यात्रा की तैयारियां प्रभावित हुई है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की टीमें धाम क्षेत्र और पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने में लगातार जुटी हुई हैं.

SNOWFALL IN KEDARNATH
बर्फ के आगोश में केदारनाथ धाम (फोटो सोर्स- Rajvind Singh)

बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी: केदारनाथ धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. 22 अप्रैल से शुरू होने वाली इस महत्वपूर्ण यात्रा से पहले विषम मौसम परिस्थितियों के बावजूद तमाम टीमें व्यवस्थाएं मुकम्मल करने मे जुटी हैं.

Snowfall in Kedarnath
केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ (फोटो सोर्स- Rajvind Singh)

पिछले तीन-चार दिनों से केदारनाथ धाम क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी ने चुनौतियां जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. कठिन हालात के बीच भी तैयारियों का कार्य लगातार जारी है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा रही है.

Snowfall in Kedarnath
केदारनाथ धाम में बर्फ हटाने का काम (फोटो सोर्स- Rajvind Singh)

"हाल में हुई बर्फबारी के चलते धाम क्षेत्र और यात्रा मार्ग में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है. इसके बावजूद टीमों ने इससे पहले लिनचोली से केदारनाथ धाम तक लगभग 4 से 5 फीट चौड़ाई में पैदल मार्ग को सुचारु कर दिया था."- राजविंद सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि, गुप्तकाशी

"मौसम के सामान्य होते ही बिना देरी के बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया है. धाम क्षेत्र में हेलीपैड से लेकर रुद्र प्वॉइंट और संगम सेतु तक मशीनों व मैनपॉवर की सहायता से तेजी से बर्फ हटाई जा रही है."- राजविंद सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि, गुप्तकाशी

आगे भी हो सकती है बर्फबारी: मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मैनपॉवर और संसाधनों की तैनाती की जा रही है. ताकि कार्य प्रभावित न हो.

Snowfall in Kedarnath
केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम (फोटो सोर्स- Rajvind Singh)

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है. यात्रा को सुचारु और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक टीमें यात्रा व्यवस्थाएं जुटाने में लगी हैं.

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