प्रदूषण पर चोट, हरियाली पर जोर: मिरांडा हाउस का वेस्ट मैनेजमेंट दे रहा समाज को नई प्रेरणा
दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस 'एमएच वातावरण सोसाइटी' के जरिए दे रहा पर्यावरण संरक्षण का संदेश,केवल जुबान ही नहीं जमीन पर दिख रहा काम .
Published : January 25, 2026 at 2:23 PM IST
नई दिल्ली/आनंद गुप्ता: दिल्ली जहां बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी के लिए इन दिनों हमेशा सुर्खियों में रहती है, वहीं राजधानी स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस एक सकारात्मक उदाहरण पेश कर रहा है. खासकर यहां की 'एमएच वातावरण सोसाइटी' न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण पर बात करती है, बल्कि उसे जमीन पर उतारकर दिखाती भी है. पेपर रीसाइक्लिंग से लेकर कंपोस्टिंग, पौधारोपण और छात्रों की भागीदारी के जरिए यह सोसाइटी हरियाली और स्वच्छता की मजबूत नींव तैयार कर रही है और इस प्रकार यह वेस्ट मैनेजमेंट का उदाहरण है. इस सोसाइटी की संयोजक प्रोफेसर रेखा कुमारी है.
20 साल से चल रही पेपर रीसाइक्लिंग यूनिट: एमएच वातावरण के अंतर्गत कॉलेज में एक पेपर रीसाइक्लिंग यूनिट पिछले करीब 20 वर्षों से लगातार काम कर रही है. प्रोफेसर सलोनी बाहरी ने बताया कि कॉलेज के ऑफिस और शैक्षणिक गतिविधियों से निकलने वाला वेस्ट पेपर इस यूनिट में रीसायकल किया जाता है. इसी यूनिट में रीसाइकलिंग से पेपर बैग, फोल्डर, पोस्टकार्ड, डायरी और पेन जैसे उपयोगी और आकर्षक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं.
कंपोस्टिंग यूनिट से आत्मनिर्भरता:
प्रोफेसर सलोनी बाहरी ने बताया कि कॉलेज में स्थापित कंपोस्टिंग यूनिट में कैंटीन और हॉस्टल से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट और पेड़ों से गिरे हुए पत्तों से जैविक खाद बनाई जाती है. इस खाद का इस्तेमाल मिरांडा हाउस के गार्डन में किया जाता है. इससे कॉलेज को बाहर से खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता.
पौधारोपण से प्रदूषण पर चोट :
डॉ. अनुष्का पाल ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एमएच वातावरण सोसाइटी छात्राओं को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने बताया कि कॉलेज में हरियाली के कारण यहां की एयर क्वालिटी अपेक्षाकृत अच्छी रहती है. इस अभियान में छात्राएं, शिक्षक और कॉलेज के कर्मचारी सभी भाग लेते हैं.
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ साझेदारी:
पर्यावरण संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए मिरांडा हाउस ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) के साथ एक एमओयू साइन किया है. इसके तहत जागरूकता कार्यक्रम, वर्कशॉप और विशेष गतिविधियों की जा रही हैं, ताकि छात्राओं के साथ-साथ समाज में भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके.
छात्रा वॉलिंटियर्स की सक्रिय भागीदारी :
एमएच वातावरण से जुड़ी वॉलंटियर छात्रा निशा ने बताया कि सोसाइटी के अंतर्गत एक सोविनियर शॉप है, जहां रीसाइकलिंग से बनाए गए हैंडमेड उत्पाद बेचे जाते हैं. इसके अलावा अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पेड़ लगाने, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने और रियूज व रीसाइकल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है.
छात्राओं को मिला सुरक्षित और स्वच्छ माहौल :
हिंदी विभाग की छात्रा सिमरन ने बताया कि एमएच वातावरण से जुड़कर उन्हें एक सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण मिला है. दिल्ली के प्रदूषण के बीच मिरांडा हाउस का हरा भरा कैंपस सुकून देता है. यहां छात्राएं सीख रही हैं कि कचरे को कैसे कम करें, उसे सही तरीके से रीसायकल करें और अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें.
एमएच वातावरण पर्यावरण संरक्षण की मजबूत पहल:
प्रोफेसर सलोनी बाहरी ने बताया कि मिरांडा हाउस की पर्यावरण सोसाइटी के अंतर्गत क्लीनलीनेस और प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव आयोजित की जाती हैं. इसके अतिरिक्त पर्यावरण दिवस, अर्थ डे, ओजोन डे, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन डे, इंटरनेशनल चीता डे, वर्ल्ड स्पैरो डे जैसे महत्वपूर्ण दिनों का आयोजन भी किया जाता है. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में छात्राएं वॉलंटियर के रूप में इससे जुड़ी हुई हैं और हर गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाती हैं.
समाज के लिए एक प्रेरणा:
एमएच वातावरण सोसाइटी यह संदेश दे रही है कि पर्यावरण संरक्षण केवल नारे नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों से संभव है. मिरांडा हाउस का यह प्रयास न सिर्फ विश्वविद्यालयों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरक मॉडल बनकर उभर रहा है जहां जागरुकता, भागीदारी और हरियाली साथ-साथ आगे बढ़ रही है.
