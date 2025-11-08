ETV Bharat / bharat

रजत जयंती जश्न के बीच जानें आपदाग्रस्त धराली का हाल, फैला है सन्नाटा, पीएम की घोषणाओं से कम होंगे पीड़ितों के दर्द?

आपदा प्रभावित धराली, स्थानीय का दर्द और सरकारी दावा: दरअसल, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में आई भीषण आपदा के कारण धराली बाजार और हर्षिल में जन धन का काफी नुकसान हुआ. शुरुआती रिपोर्टों में 4 से 5 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई. लेकिन कई लोग अपने परिजनों के लापता होने की सूचना देते रहे. हालांकि, बाद में राहत बचाव कार्य में लगी एजेंसियों और परिजनों से स्पष्ट हुआ कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हैं. जिसके बाद विश्लेषण रिपोर्टों में कुछ एजेंसियों ने घटनास्थल पर 70 के आसपास की बड़ी संख्या में लोगों के लापता होना पाया. हालांकि, अब आपदा के 3 महीने बाद उनकी चर्चा न के बराबर हो रही है.

सरकार का एजेंडा उत्सव, घोषणाएं और ऐतिहासिक दिन: सरकार ने रजत-जयंती को एक बड़े विकास विजन और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देश और राज्य के सामने पेश किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर राज्य के तमाम मंत्री इस दिन को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं. सरकार अपने इन तमाम कार्यक्रमों में अगले 25 वर्षों के रोडमैप पेश कर रही है. राज्य सरकार, हर जिले में अलग-अलग कार्यक्रमों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम बना रही है. 3 से 5 नवंबर को विशेष विधानसभा सत्र और 9 नवंबर के मुख्य समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी भी बताती है कि सरकार किस तरह इस पूरे इवेंट को यादगार बनाने का भरसक प्रयास कर रही है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार, राज्य की रजत जयंती (25वां स्थापना वर्ष) के मौके पर 1 नवंबर से 11 नवंबर 2025 तक प्रदेश के हर जिले में श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इन 11 दिनों में बड़े समारोह, जिला-स्तरीय कार्यक्रम और 3 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र भी रखा गया. कार्यक्रमों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे नाम भी शामिल हैं. राज्य में भले ही उत्तराखंड रजय जयंती की चारों तरफ चकाचौंध हो, लेकिन तीन महीने पहले उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल इलाके में आई भीषण आपदा के कारण उस जगह आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है. आज भी लोग अपनों की तलाश और मलबा हटने की उम्मीद लगाए बैठें हैं. ऐसे में अब प्रधानमंत्री के 9 नवंबर के दौरे से लोगों को बड़ी राहत घोषणाओं की उम्मीद है.

उम्मीद और नाराजगी दोनों: राज्य में भले ही चारों तरफ जश्न हो, लेकिन धराली में अभी भी सन्नाटा है. चारों तरफ मलबा फैला हुआ. आसपास बस कुछ क्षतिग्रस्त मकान ही बचे हैं. स्थानीय निवासी संजय सिंह पंवार कहते हैं कि आपदा के तीन महीने बाद भी सिर्फ सर्वे का काम हो रहा है. विस्थापन का आश्वासन और रोजगार की बहाली के बारे में अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए. उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि राहत और पुनर्वास पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो लोग सड़कों पर उतर सकते हैं.

पीड़ित और आसपास के ग्रामीणों की उम्मीदें इस समय प्रधानमंत्री के 9 नवंबर के दौरे से जुड़ी हैं. वो चाहते हैं कि केंद्र या राज्य सरकार किसी बड़ी और त्वरित घोषणा के जरिए उनके दर्द को कम करे. हालांकि, इस मामले में केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है. लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि धरातल पर उसका असर कहीं नहीं दिख रहा है.

- संजय सिंह, स्थानीय निवासी -

मैप से समझिए धराली आपदा के दौरान की तस्वीर (PHOTO-ETV Bharat)

क्या कहते हैं अधिकारी: ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि, जितने भी धराली में काम होने हैं, उन सभी की इजाजत जल्द शासन से मिल जाएगी. इनमें सिंचाई, पेयजल और अन्य विभाग शामिल हैं. बीआरओ लगातार काम कर रहा है. रोजगार के संबंध में उन्होंने बताया कि-

अगले हफ्ते से कुछ अस्थायी दुकानें लोगों को दी जानी शुरू की जाएंगी. कुछ काम जिला प्रशासन सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) से भी करवा रहा है. सेब की फसल के लिए भी हमने काफी हद तक काम कर लिया है.

- प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी -

आपदा के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा जमा. (PHOTO-ETV Bharat)

सबसे बड़ा सवाल, जिसमें उनसे पूछा गया कि जो लोग नीचे दबे हैं, उनको खोजना संभव है? इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है. क्योंकि इतना ठोस और कई फीट मलबा आ गया है कि ये संभव नहीं है. प्रशासन ने कुछ लोगों के कहने पर उनके बताए जगह पर खोजने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. अब लोग भी समझ गए हैं कि ये बेहद मुश्किल है.

आपदा के बाद हर्षिल में तेलगाड़ गदेरे के मलबे ने भागीरथी को ब्लॉक कर झील बना दी थी. ((Photo- ETV Bharat))

सामान के लिए आ रहे लोग: जिला अधिकारी प्रशांत आर्य के मुताबिक, कुछ लोग सामान निकलवाने के लिए मशीन मांग रहे हैं तो उनके साथ मशीन काम में लगी है. कुछ लोगों का सामान मिला है. अब जिला प्रशासन की आगे की प्रक्रिया यही है कि 11 नवंबर के बाद भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी लापता लोगों को मृत मानकर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने शुरू किए जाएंगे. उसके बाद उनको भी सरकारी मदद मिलेगी. लेकिन यहां ये भी जानना जरूरी है कि इसमें अन्य राज्य के लोगों के लिए अलग प्रक्रिया अपनानी होगी, जो अन्य राज्य के लापता लोगों की रिपोर्ट और अन्य प्रोसेस के आधार पर होगा.

आपदा के तीन महीने बाद भी मौके पर कई फीट मलबा जमा हुआ है. (PHOTO-ETV Bharat)

क्या कहती है सरकार: हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती समारोह की शुरुआत करने से पहले खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां के पीड़ितों से मुलाकात कर राहत-कार्यों की रिपोर्ट ली थी. मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि सरकार की प्राथमिकता आपदा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास देना है. जो घोषणाएं की गई हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा.

आपदा के बाद एसडीआरएफ के स्निफर डॉग की मदद से लापता लोगों की तलाश की गई थी. (PHOTO-ETV Bharat)

प्रभावितों की उम्मीदें: रविवार 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और साल के मुख्य समारोह के कारण ग्रामीणों और आपदा प्रभावितों की निगाहें पीएम मोदी की घोषणाओं पर टिकी हुई हैं. आपदा प्रभावित, पुनर्वासनिवास, विस्थापितों को आवास, रोजगार और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए वैज्ञानिक आधारित नीतियों की आस लगाए बैठे हैं. ऐसे में ये देखना होगा कि रजत-जयंती के आयोजन के राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ, क्या ये आयोजन उन लोगों के लिए भी मददगार साबित होंगे, जिनका जीवन इन आपदाओं में तबाह हो गया है.

