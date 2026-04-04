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शांत देहरादून में बढ़ती बेचैनी, अपराधियों से असुरक्षित महिलाएं और बुजुर्ग, ग्राउंड रिपोर्ट

बढ़ता नाइट कल्चर, खासकर राजपुर रोड और मसूरी रोड पर बढ़ते बार और पब, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं. हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उससे यह कहना मुश्किल हो गया है कि कब और कहां कोई अपराध हो जाए. शहर में कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बाहर रहते हैं. ऐसे में चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है. -नीरज गुप्ता, सीनियर सिटीजन, देहरादून-

सामाजिक सुरक्षा को खतरा: अनारवाला निवासी नीरज गुप्ता, जो रिटायरमेंट के बाद देहरादून में बस गए हैं, बताते हैं कि शहर में तेजी से बढ़ती आबादी और ट्रैफिक ने जीवन को पहले ही चुनौतीपूर्ण बना दिया है. उनके अनुसार-

पुलिस की सुस्ती अपराध का कारण: उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की गश्त अक्सर औपचारिक लगती है. सायरन बजते ही लोग सतर्क हो जाते हैं और कुछ देर बाद फिर वही हालात बन जाते हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी बहन के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अब बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सड़क पर निकलना भी जोखिम भरा हो गया है. साथ ही उन्होंने शराब की कथित ऑनलाइन बिक्री को भी गंभीर और गैरकानूनी बताते हुए उस पर सख्ती की मांग की.

देहरादून में रात 11 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाना चाहिए. इसके विपरीत पूरी रात यहां युवाओं का शोर-शराबा, शराब के नशे में हंगामा और तेज आवाजाही बनी रहती है. कई छोटे ढाबों और रेस्टोरेंट्स में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है. -विनोद बोहरा, सीनियर सिटीजन, देहरादून-

पब कल्चर को बताया मुसीबत की जड़: गढ़ी कैंट निवासी सीनियर सिटीजन विनोद बोहरा का कहना है कि देहरादून का पुराना शांत और सुरक्षित माहौल अब लगभग खत्म हो चुका है. देर रात तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट और ढाबे इस समस्या की बड़ी वजह बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि-

देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट: बीते समय में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए पहचान रखने वाला देहरादून अब बदलते हालात के बीच चिंता का विषय बनता जा रहा है. हाल के वर्षों में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं, नाइट क्लब कल्चर के विस्तार और कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों ने खासतौर पर रिटायर्ड सीनियर सिटीजन और महिलाओं के मन में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है. हाल ही में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की हत्या ने देहरादून की कानून-व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. शहर के अलग-अलग हिस्सों से सामने आ रही प्रतिक्रियाएं इस बदलाव की गंभीर तस्वीर पेश कर रही हैं.

रफ ड्राइविंग बड़ी चुनौती: नीरज गुप्ता ने कहा कि हालांकि जहां लोग गेटेड सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, वहां आपसी सहयोग से कुछ हद तक सुरक्षा बनी रहती है. साथ ही उन्होंने रफ ड्राइविंग को भी एक बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि सड़कों पर आम आदमी का चलना अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा.

बदल गया है देहरादून: स्थानीय महिला शालिनी गुप्ता ने भी पिछले कुछ वर्षों में आए बदलावों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि-

3-4 साल पहले तक जिन सड़कों पर शांति और सहजता का माहौल होता था, अब वहां भारी ट्रैफिक और अव्यवस्था देखने को मिलती है. यह केवल ट्रैफिक का मुद्दा नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था भी धीरे-धीरे कमजोर होती दिखाई दे रही है, जिससे आम नागरिक खासकर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं.

-शालिनी गुप्ता, सीनियर सिटीजन, देहरादून-

बदलते सामाजिक ढांचे ने बढ़ाई चिंता: जोहड़ी ग्राम निवासी बुजुर्ग रामेश्वर दयाल, जिनका जन्म और पालन-पोषण देहरादून में ही हुआ, ने शहर के बदलते सामाजिक ढांचे पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि-

पहले का देहरादून अनुशासन और आपसी सम्मान के लिए जाना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है. नई पीढ़ी में अनुशासन की कमी दिखाई दे रही है और बाहर से आने वाले कई छात्र पढ़ाई से ज्यादा गलत गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं. युवाओं द्वारा माता-पिता से मिले पैसों का दुरुपयोग हो रहा है. इसका असर शहर के माहौल पर साफ दिख रहा है.

-रामेश्वर दयाल, सीनियर सिटीजन, देहरादून-

रामेश्वर दयाल ने यह भी जोड़ा कि अराजकता फैलाने में कुछ स्थानीय युवा भी शामिल हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है.

महिला सुरक्षा खतरे में: रिटायर्ड फौजी पूरण सिंह थापा ने कहा कि-

बुजुर्गों के लिए आज का माहौल पहले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है. सुबह-शाम टहलना, बाहर निकलना और सामान्य दिनचर्या बनाए रखना अब आसान नहीं रह गया है. अपराध में बढ़ोत्तरी के कारण डर का माहौल बना हुआ है. इसका असर महिलाओं की सुरक्षा पर भी साफ दिखाई देता है.

-पूरण सिंह थापा, सीनियर सिटीजन, देहरादून-

आधुनिकता का 'गलतशा असर': स्थानीय महिला रिनी गुप्ता ने आधुनिकता के 'गलत असर' को इन हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने हाल के महीनों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि-

इन आपराधिक घटनाओं से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में भय का माहौल बना है. पिछले 15 वर्षों में हमने देहरादून में बड़ा बदलाव देखा है. जहां पहले इस तरह के नाइट क्लब और पब नहीं थे, वहीं अब इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है. यह बदलाव शहर की संस्कृति और सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर रहा है.

-रिनी गुप्ता, निवासी, देहरादून-

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ बाहरी छात्र आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जो आने वाले समय में शहर के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है.

देहरादून के अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही ये आवाजें, इस बात का संकेत हैं कि शहर का पारंपरिक शांत और सुरक्षित स्वरूप धीरे-धीरे बदल रहा है. बढ़ते अपराध, नाइट क्लब कल्चर का विस्तार, ट्रैफिक का दबाव और कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवाल अब आम नागरिकों की चिंता का कारण बन चुके हैं. खासतौर पर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की मांग तेज हो रही है. ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन समय रहते ठोस कदम उठाए, ताकि दून घाटी की पहचान फिर से सुरक्षित और शांत शहर के रूप में कायम रह सके.

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