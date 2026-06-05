कश्मीर के पुलवामा में किसानों को सरकारी जमीन पर खेती करने से रोका गया, जानें क्या है पूरा मामला
कश्मीर में कुछ गांवों के दर्जनों किसानों को 1500 कनाल से ज्यादा सरकारी जमीन पर धान लगाने से रोक दिया.
Published : June 5, 2026 at 6:26 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर के पुलवामा में किसानों को सरकारी जमीन पर खेती करने से रोके जाने का मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, गुरुवार को कश्मीर में राजस्व अधिकारियों ने मीर और डंगरपोरा और गोरीपोरा गांवों के दर्जनों दूसरे किसानों को 1500 कनाल से ज्यादा सरकारी जमीन पर धान लगाने से रोक दिया.
वहीं, कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले के किसान मुहम्मद अकबर मीर ने बुधवार को डंगरपोरा गांव में दो कनाल जमीन पर धान लगाया था. परिवार के सदस्यों और मजदूरों के साथ, मीर बाकी 8 कनाल जमीन पर धान लगाने की तैयारी कर रहे थे. अब ऐसे में खेती करने से रोके जाने से किसान चिंतित हैं.
60 साल के मीर ने ईटीवी भारत को बताया कि उनका परिवार दशकों से इस ज़मीन पर धान और तिलहन उगा रहा है. मीर ने कहा, "हमारे परिवार ने खेती के लिए यह जमीन खरीदने के लिए 10 कनाल (1.25 एकड़) जमीन बेची थी. यह जमीन एक सिंचाई नहर के किनारे थी और एक सड़क से जुड़ी हुई थी. इसकी उपजाऊ क्षमता के कारण, इस पर हर साल 100 बोरी धान और 600 किलोग्राम तिलहन पैदा होता था.
उन्होंने कहा, सरकार ने हमसे ज़मीन छीन ली है और हमें भूमिहीन बना दिया है." उनके परिवार के पास सिर्फ दो कनाल जमीन बची है. कश्मीर में चावल लोगों का मुख्य खाना है. मीर के 20 परिवार वालों के लिए यह जमीन चावल और रोजी-रोटी का मुख्य जरिया थी. घाटी में धान की खेती मई में शुरू होती है और जुलाई महीने तक खत्म हो जाती है. किसान अक्टूबर में फसल काटते हैं.
धान की खेती के इस चल रहे सीजन के बीच, डंगरपोरा, गोरीपोरा गांवों के किसान अब हैरान हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें खेती करने से रोक दिया है. मीर ने कहा, "बिना कोई वजह बताए, अवंतीपोरा तहसील के राजस्व अधिकारियों ने हमें धान लगाना बंद करने को कहा. हमने बुधवार को 2 कनाल में रोपाई पूरी कर ली थी. गुरुवार को, हमें जमीन से हटा दिया गया."
तहसीलदार अवंतीपोरा शकील अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि बड़े अधिकारियों ने उन्हें किसानों से जमीन खाली करने को कहने का आदेश दिया. अधिकारियों के सूत्रों ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को यह नहीं बताया गया था कि जमीन किस मकसद के लिए चाहिए.
एक दूसरे से चार किलोमीटर दूर, दोनों गांव श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे पर बसे हैं. गुरुवार को राजस्व अधिकारियों ने जो जमीन ली, वह हाईवे से सिर्फ 20 मीटर दूर है, जो इसकी कीमती उपयोगिता को दिखाता है.
सरकार ने पहले इसी इलाके में 500 कनाल सरकारी जमीन अपने कब्जे में ले ली थी. जमीन पर बाड़ लगा दी गई थी, कुछ पहले से बनी इमारतें बनाई गई थीं, जिनके बारे में गांववालों का कहना है कि वे कथित तौर पर एक हॉस्टल के लिए थीं. हालांकि, अब पैरामिलिट्री फोर्स की एक बटालियन इमारतों में कैंप कर रही है.
जम्मू और कश्मीर हाउसिंग बोर्ड को डंगरपोरा में जमीन दी गई है. बोर्ड के अधिकारियों ने जमीन पर बाड़ लगा दी है और किसी भी तरह का घुसपैठ करने वाले को सजा की चेतावनी दी है. दूसरी 250 कनाल जमीन पर ईंटों से बाड़ लगा दी गई है और उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे दिया गया है, जो इन दोनों गांवों से दो किलोमीटर दूर है.
अवंतीपोरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुश्ताक अहमद लोन ने ईटीवी भारत को बताया कि जमीन की पहचान सरकारी जमीन के तौर पर की गई है और इसे आगे इस्तेमाल के लिए सरकारी विभाग को दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "इसी इलाके में सरकारी जमीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल फॉरेस्ट्री और दूसरे विभाग को दी गई है. यह जमीन भी जरूरत के हिसाब से दी जाएगी."
किसानों ने कहा कि गुरुवार को रेवेन्यू अधिकारियों ने जो जमीन कब्जे में ली, उससे दोनों गांवों में रहने वाले 500 से ज्यादा परिवारों की रोज़ी-रोटी छिन गई है. गोरीपोरा गांव के किसान गुलाम रसूल ने 3 कनाल जमीन पर धान लगाया था. उन्होंने कहा कि गुरुवार को राजस्व अधिकारी एक ट्रैक्टर लेकर आए और धान के पौधे नष्ट कर दिए, और आदेश दिया कि अब से जमीन पर खेती न करें.
रोकथाम के आदेशों से परेशान और घबराए किसानों ने अपने विधायक वहीद पारा से मुलाकात की, जो पुलवामा विधानसभा क्षेत्र से हैं. पारा ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने गुरुवार को इलाके का दौरा किया और किसानों में गुस्सा और सदमा देखा. सरकार को इस फैसले पर फिर से सोचना चाहिए और किसानों को इस जमीन पर खेती करने की इजाजत देनी चाहिए. यह उनके रहने और खाने का एकमात्र जरिया है."
पारा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार से दखल देने की अपील की. उन्होंने कहा, “उमर अब्दुल्ला के पास राजस्व विभाग भी है. उन्हें राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वे किसानों से यह जमीन न छीनें, जिस पर वे दशकों से खेती कर रहे हैं. जमीन छीनने से किसानों की कई पीढ़ियों का खाना और रोजी-रोटी छिन जाएगी."
2020 में राजस्व विभाग ने उद्योग और दूसरे रणनीतिक मकसदों के लिए हजारों एकड़ सरकारी जमीन की पहचान करने के लिए जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी कवायद शुरू की थी. उसी साल, ईटीवी भारत ने बताया कि राजस्व विभाग ने 10 जिलों में लगभग 2 लाख 30 हजार 20 एकड़ सरकारी जमीन की उपलब्धता की रिपोर्ट पेश की थी.
इस जमीन में से, हजारों कनाल जमीन उद्योग और वाणिज्य विभाग को औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए दी गई, जबकि पुलिस और सुरक्षा बलों को सुरक्षा प्रतिष्ठान बनाने के लिए दी गई. एक और राजस्व अधिकारी ने कहा, "हमें नहीं पता कि डंगरपोरा और गोरीपोरा गांवों में इस जमीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा. लेकिन इसकी पहचान लैंड बैंक के लिए की गई थी."
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