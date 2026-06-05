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कश्मीर के पुलवामा में किसानों को सरकारी जमीन पर खेती करने से रोका गया, जानें क्या है पूरा मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AFP )

By Mir Farhat Maqbool 6 Min Read

श्रीनगर: कश्मीर के पुलवामा में किसानों को सरकारी जमीन पर खेती करने से रोके जाने का मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, गुरुवार को कश्मीर में राजस्व अधिकारियों ने मीर और डंगरपोरा और गोरीपोरा गांवों के दर्जनों दूसरे किसानों को 1500 कनाल से ज्यादा सरकारी जमीन पर धान लगाने से रोक दिया. वहीं, कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले के किसान मुहम्मद अकबर मीर ने बुधवार को डंगरपोरा गांव में दो कनाल जमीन पर धान लगाया था. परिवार के सदस्यों और मजदूरों के साथ, मीर बाकी 8 कनाल जमीन पर धान लगाने की तैयारी कर रहे थे. अब ऐसे में खेती करने से रोके जाने से किसान चिंतित हैं. 60 साल के मीर ने ईटीवी भारत को बताया कि उनका परिवार दशकों से इस ज़मीन पर धान और तिलहन उगा रहा है. मीर ने कहा, "हमारे परिवार ने खेती के लिए यह जमीन खरीदने के लिए 10 कनाल (1.25 एकड़) जमीन बेची थी. यह जमीन एक सिंचाई नहर के किनारे थी और एक सड़क से जुड़ी हुई थी. इसकी उपजाऊ क्षमता के कारण, इस पर हर साल 100 बोरी धान और 600 किलोग्राम तिलहन पैदा होता था. उन्होंने कहा, सरकार ने हमसे ज़मीन छीन ली है और हमें भूमिहीन बना दिया है." उनके परिवार के पास सिर्फ दो कनाल जमीन बची है. कश्मीर में चावल लोगों का मुख्य खाना है. मीर के 20 परिवार वालों के लिए यह जमीन चावल और रोजी-रोटी का मुख्य जरिया थी. घाटी में धान की खेती मई में शुरू होती है और जुलाई महीने तक खत्म हो जाती है. किसान अक्टूबर में फसल काटते हैं. धान की खेती के इस चल रहे सीजन के बीच, डंगरपोरा, गोरीपोरा गांवों के किसान अब हैरान हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें खेती करने से रोक दिया है. मीर ने कहा, "बिना कोई वजह बताए, अवंतीपोरा तहसील के राजस्व अधिकारियों ने हमें धान लगाना बंद करने को कहा. हमने बुधवार को 2 कनाल में रोपाई पूरी कर ली थी. गुरुवार को, हमें जमीन से हटा दिया गया." तहसीलदार अवंतीपोरा शकील अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि बड़े अधिकारियों ने उन्हें किसानों से जमीन खाली करने को कहने का आदेश दिया. अधिकारियों के सूत्रों ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को यह नहीं बताया गया था कि जमीन किस मकसद के लिए चाहिए. एक दूसरे से चार किलोमीटर दूर, दोनों गांव श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे पर बसे हैं. गुरुवार को राजस्व अधिकारियों ने जो जमीन ली, वह हाईवे से सिर्फ 20 मीटर दूर है, जो इसकी कीमती उपयोगिता को दिखाता है. सरकार ने पहले इसी इलाके में 500 कनाल सरकारी जमीन अपने कब्जे में ले ली थी. जमीन पर बाड़ लगा दी गई थी, कुछ पहले से बनी इमारतें बनाई गई थीं, जिनके बारे में गांववालों का कहना है कि वे कथित तौर पर एक हॉस्टल के लिए थीं. हालांकि, अब पैरामिलिट्री फोर्स की एक बटालियन इमारतों में कैंप कर रही है.