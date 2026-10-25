सरकार ने सऊदी अरब में बढ़ते तनाव के बीच फंसे भारतीयों की मदद की पेशकश की
एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 7 नवंबर 2026 तक रियाद और दम्माम आने-जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी है.
Published : October 25, 2026 at 9:21 AM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को सऊदी अरब में अपने नागरिकों, खासकर उमराह यात्रियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की, जो लगातार फ़्लाइट कैंसल होने से प्रभावित हैं. उनकी जल्दी वापसी में मदद के लिए गल्फ किंगडम के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है.
इस बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 7 नवंबर 2026 तक रियाद और दम्माम आने-जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी है. सरकार की यह एडवाइजरी यमन के हूतियों द्वारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों की वजह से इलाके में बढ़ते तनाव के बीच आई है.
जेद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कहा कि जेद्दा और मक्का में उसके 24×7 कंट्रोल रूम कम्युनिटी एसोसिएशन और वॉलंटियर्स की मदद से प्रभावित भारतीयों को जरूरी मदद देते रहे. इसमें कहा गया है कि मदद में खाना, जरूरी दवाइयां और दूसरी तुरंत जरूरतें शामिल हैं, जहां भी जरूरत हो और मुमकिन हो.
#TravelAlert Air India and Air India Express flights to and from Riyadh and Dammam will remain suspended until 7 November 2026, while services to and from Jeddah will remain suspended until 31 October 2026.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 24, 2026
मिशन ने यह भी कहा कि वह फ्लाइट में रुकावटों, खासकर वीजा वैलिडिटी और देर से निकलने से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ रेगुलर संपर्क में है.
जिन उमराह यात्रियों को अपने लंबे समय तक रहने के दौरान रहने या दूसरी सर्विस से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी चिंताएं बताने और केस रेफरेंस नंबर लेने के लिए सऊदी हज मिनिस्ट्री और उमराह के पिलग्रिम केयर सेंटर 1966 पर संपर्क करें.
उन्हें जरूरी मदद के लिए अपने-अपने उमराह सर्विस प्रोवाइडर के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है. कॉन्सुलेट ने कहा कि वह फ्लाइट कैंसलेशन और यात्रियों की चिंताओं, जिसमें रिफंड मिलने में मुश्किलें भी शामिल हैं, को लेकर भारतीय एयरलाइंस के साथ रेगुलर संपर्क में है.
दूसरी यात्रा का इंतजाम करने में मदद के लिए मिशन भारतीय उमराह टूर ऑपरेटरों को उन एयरलाइंस से जोड़ रहा है जो भारत के लिए सर्विस देना जारी रखे हुए हैं. इसमें कहा गया है कि ऐसे इंतजाम सीट की उपलब्धता, लागू किराए और संबंधित एयरलाइंस की दूसरी जरूरतों पर निर्भर करेंगे.
The Indian community residing in Saudi Arabia is requested to abide by local rules and regulations. ⬇️— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 25, 2026
रुकावटों से प्रभावित लोगों को कैंसलेशन, रीबुकिंग, रिफंड और दूसरी यात्रा योजनाओं को मैनेज करने के लिए अपनी एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंट या उमराह ऑपरेटरों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए. एडवाइजरी में कहा गया है, 'कॉन्सुलेट प्रभावित भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी को आसान बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों, एयरलाइंस और दूसरे स्टेकहोल्डर के साथ कोऑर्डिनेट करना जारी रखे हुए है.'