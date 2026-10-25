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सरकार ने सऊदी अरब में बढ़ते तनाव के बीच फंसे भारतीयों की मदद की पेशकश की

गुजरात के उमराह यात्री जो हूतियों के हमले के बाद सऊदी अरब में फंस गए थे 19 अक्टूबर, 2026 को अहमदाबाद पहुंचे. ( PTI )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को सऊदी अरब में अपने नागरिकों, खासकर उमराह यात्रियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की, जो लगातार फ़्लाइट कैंसल होने से प्रभावित हैं. उनकी जल्दी वापसी में मदद के लिए गल्फ किंगडम के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है.

इस बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 7 नवंबर 2026 तक रियाद और दम्माम आने-जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी है. सरकार की यह एडवाइजरी यमन के हूतियों द्वारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों की वजह से इलाके में बढ़ते तनाव के बीच आई है.

जेद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कहा कि जेद्दा और मक्का में उसके 24×7 कंट्रोल रूम कम्युनिटी एसोसिएशन और वॉलंटियर्स की मदद से प्रभावित भारतीयों को जरूरी मदद देते रहे. इसमें कहा गया है कि मदद में खाना, जरूरी दवाइयां और दूसरी तुरंत जरूरतें शामिल हैं, जहां भी जरूरत हो और मुमकिन हो. मिशन ने यह भी कहा कि वह फ्लाइट में रुकावटों, खासकर वीजा वैलिडिटी और देर से निकलने से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ रेगुलर संपर्क में है.