केरोसिन की 'घर वापसी'! लेकिन स्टोव कहां से लाएंगे? ₹400 वाला स्टोव 5000 में मिल रहा
कल तक राशन दुकान में बिकने वाला केरोसिन अब पेट्रोल पंप से भी बेचा जाएगा. ये सबकुछ हुआ ईरान-अमेरिका-इजराइल महायुद्ध के कारण ईंधन संकट से-
Published : April 2, 2026 at 8:56 PM IST
गया : भारत में जितनी एलपीजी की खपत हर दिन होती है उतनी आवक नहीं हो पा रही है. सप्लाई चेन पर असर पड़ने की वजह से एलपीजी संकट देश में गहराता जा रहा है. सरकार विकल्प की तलाश में जुटी है, लेकिन वह प्रक्रिया भी तुरंत राहत देता नजर नहीं आ रहा है. ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध कब समाप्त होगा यह कहा नहीं जा सकता. ऐसे में यदि युद्ध लंबा खिंचा तो क्या होगा? इसकी कल्पना ने सरकारों को दूसरे विकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है.
'केरोसिन युग' की हो रही वापसी : लकड़ी या कोयले पर खाना बनाना मजबूरी हो सकता है लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है. इसलिए लकड़ी-कोयले के मुकाबले सरकार ने धुएं से मुक्ति के विकल्प के तौर पर केरोसिन की वापसी कराने की सोची है. इसके लिए सरकार की ओर से बाकायदे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पीडीएस में मिलने वाला केरोसिन अब पेट्रोल पंपों पर भी आसानी से खरीदा जा सकेगा.
आसमान पर पहुंचे केरोसिन स्टोव के दाम : केरोसिन की आम लोगों तक पहुंच आसान हो रही है, इसलिए इस विकल्प की ओर लोग जल्दी से स्विच हो रहे हैं. जिनके पास पुराना स्टोव है वो उसकी मरम्मत करवाकर फिर से इस्तेमाल में ला रहे हैं. जिसके पास स्टोव नहीं है, वह काफी परेशान है. बाजार में नए स्टोव आउट ऑफ स्टॉक हैं और जहां मिल रहे हैं वहां पर उसके दाम आसमान छू रहे हैं. कुछ साल पहले तक जो केरोसिन स्टोव 400 रुपए तक आसानी से मिल जाता था वह अब 1700 रुपए से लेकर 5000 रुपए में बिक रहा है.
मजबूरी में स्टोव पर शिफ्ट हो रही रसोईं : गया के अकौना पंचायत की रहने वाली दीना कुमारी ने स्टोव पर खाना बनाना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि गैस की किल्लत के चलते उन्हें उज्ज्वला योजना की गैस नहीं मिल पा रही है. अब तक ठीक था लेकिन अब मजबूरी में स्टोव पर खाना बनाना पड़ रहा है.
पुराने स्टोव की मरम्मत करवा रहे लोग : ये सिर्फ दीना कुमारी के किचन का ही मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई घरों का है जहां केरोसिन स्टोव पर लोग खाना पकाना शुरू कर चुके हैं. कोरमथु गांव के 38 वर्षीय अनिल कुमार भी अपना पुराना स्टोव लेकर शेरघाटी बाजार पहुंचे ताकि वो अपने स्टोव की मरम्मत करा सकें और फिर उसका उपयोग करें.
केरोसिन की वापसी की वजह : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के कारण केरोसिन तेल की फिर से घर वापसी हो रही है, स्टोव पर अब किचन शिफ्ट होने की शुरुआत होने लगी है. जानकारों का कहना है कि जो स्थिति अभी है उससे केरोसिन तेल पेट्रोमेक्स, लालटेन भी कुछ क्षेत्रों में जलते दिख सकते हैं, मगर स्टोव का जलना शुरू हो गया है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में.
''2010 से पहले मेरे घर की रसोई में स्टोव जलता था, वह दिन फिर से लौट रहे हैं. हालांकि मेरे लिए यह कष्ट दायक है, क्योंकि इससे सेहत पर काफी बुरा प्रभाव भी पड़ता है. इसको जलाने में भी काफी समस्या होती है. हवा भरते समय टंकी फटने का डर भी होता है.''- अनिल कुमार, स्थानीय
महंगा मिल रहा है सिलेंडर : दीना कुमारी कहती हैं कि शौक से स्टोव पर खाना नहीं बना रहे हैं, पिछले 10 दिनों से उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, परिवार में 8 लोग हैं, तीन समय का खाना बनता है. बहुत ज्यादा तो 25 दिनों तक ही सिलेंडर चलता है.
''स्टोव और लकड़ी के चूल्हे पर खाना कौन बनाना चाहेगा? मजबूरी में हम बना रहे हैं, गैस सिलेंडर काफी महंगा मिल रहा है. नम्बर का इंतजार कितना करें, इसलिए स्टोव को फिर से निकाल लिया है. मेरी मां ने इस पर 2015 तक खाना बनाया है. मेरे घर में रखा हुआ था, इस को चालू करके देखा गया तो ये ठीक निकला.''- दीना कुमारी, स्टोव पर शिफ्ट होने वाली गृहणी
स्टोव मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक : हालांकि स्टोव मार्केट में आउट ऑफ़ स्टॉक हो चुके हैं, गयाजी की गैस कोयला चूल्हे और स्टोव की सब से बड़ी मार्केट रमना रोड में स्टोव उपलब्ध नहीं है, यहां के दुकानदारों का कहना है कि जिन दुकानदारों के पास स्टोव पहले से थे, वो पिछले कुछ दिनों पहले ही बिक चुके हैं, मार्केट में स्टोव नहीं है.
5 गुना ज्यादा रेट पर बिक रहे हैं स्टोव : गया में खुले तौर पर तो स्टोव बेचने वाले कीमत नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर कहते हैं कि 2005 से पहले स्टोव की कीमत 400 से 600 रुपए हुआ करती थी, मगर अभी वो स्टोव 2200 से लेकर 3000 रुपए तक बिक रहे हैं.
चलन से बाहर हो गया था केरोसिन स्टोव : नया स्टॉक आता है तो कीमत और भी बढ़ सकती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये कहना जल्द बाजी है. दुकानदार इसलिए भी कीमत या स्टोव बेचने की बात करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि ये चलन से बाहर हो गया था और इस के उपयोग पर एक तरह से बंदिश भी थी.
''प्रति दिन हमारी दुकान पर 6-7 ग्राहक स्टोव खरीदने के लिए आते हैं, मगर हमारे पास स्टोव नहीं है, 2015 के बाद से कई राज्यों में मैन्यूफैक्चरिंग बंद हो चुकी है, जो लोग हमारे पास स्टोव लेने आते हैं उन्हें हम बता रहे हैं कि अभी स्टोव नहीं मिल सकता.''- मनोज केसरी, चूल्हा दुकानदार
केरोसिन स्टोव के पार्ट्स भी मिलना मुश्किल : सिर्फ नया स्टोव मिलने का ही मामल नहीं है, उसके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं, खास कर उसका पिन, लेदर वाशर और अन्य पार्ट्स, जो मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं. पहले रमना रोड में इसके कई मिस्त्री हुआ करते थे,मगर कुछ सालों से पता नहीं चल रहा था कि इसके मिस्त्री कौन हैं? इधर डिमांड बढ़ने से कुछ मिस्त्री नजर आने लगे हैं.
स्टील चूल्हा की डिमांड बढ़ी : दुकानदार मनोज केसरी कहते हैं कि स्टोव की डिमांड अभी नहीं पूरी की जा सकती है. ग्रामीण क्षेत्र से कई दुकानदार भी स्टोव खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर जब स्टोव नहीं मिल रहा है तो लोग स्टील का चूल्हा जो कोयला से जलता है वो लेकर जा रहे हैं.
''रामना रोड में 7-8 दुकानें चूल्हे की है, प्रति दिन हम लोग 100 चूल्हा तक बेच ले रहे हैं, हर दुकान में कोयला चूल्हा की डिमांड 50 प्रतिशत बढ़ चुकी है, इस डिमांड को इसलिए पूरा किया जा रहा है क्योंकि ये हम लोग खुद बनाते हैं, हर दुकान में मिस्त्री रेगुलर कोयला चूल्हा बनाने में लगे हैं.''- मनोज केसरी, चूल्हा दुकानदार
हीटर भी आउट ऑफ स्टॉक : दुकानदार मनोज केसरी के अनुसार इलेक्ट्रिक से चलने वाला हीटर भी जो पहले चलता था, वो भी आउट ऑफ़ स्टॉक हो चुका है. बड़े होटलों और रेस्टोरेंट के लोग अब डीजल के चूल्हे पर आ रहे हैं. हालांकि वो काफी महंगा होता है, उसके एक चूल्हे की कीमत 70 हजार तक होती है, कुल मिलाकर यही है कि जो भी साधन खाना बनाने के होते हैं वो सारे आउट ऑफ़ स्टॉक हो रहे हैं या फिर महंगे हो गए हैं.
144000 लीटर का ऑर्डर : गैस की किल्लत को देखते हुए गया जिला सप्लाई कार्यालय की ओर से जिले के 4 केरोसिन डिपो को लगभग 144000 लीटर केरोसिन तेल के स्टॉक करने का आदेश दिया गया है. आमस के कलिंगा एंटरप्राइजेज डिपो को 12000 लीटर तेल के स्टॉक का ऑर्डर दिया गया है. ये सप्लाई बांके बाजार प्रखंड के जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों को दिया जाएगा.
आने लगी घरों से स्टोव चूल्हे की आवाज : प्रखंड के लिए डीएसओ ने अभी पहली खेप में 3600 लीटर जनवितरण प्रणाली की दुकानों को देने का आदेश दिया है, ताकि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कार्ड धारकों को केरोसिन तेल दे सकें, केरोसिन तेल मिलने की वजह से अब कुछ घरों के किचन से स्टोव चूल्हे की आवाज आने लगी हैं. यही कारण है कि स्टोव चूल्हे की मांग भी मार्केट में बढ़ने लगी है.
In view of the prevailing geopolitical situation affecting energy supplies worldwide, the Central Government has decided to make an ad hoc allocation of Public Distribution System (PDS) Superior Kerosene Oil (SKO) to the States/Union Territories (UTs), including 21 States/UTs… pic.twitter.com/EDX9ZBXDkW— ANI (@ANI) March 29, 2026
भारत सरकार ने नियमों में दी है छूट : भारत सरकार ने केरोसिन तेल वितरण के नियमों में ढील दी है, ईंधन संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने केरोसिन तेल की सप्लाई को लेकर 60 दिनों के लिए अनुमति दी है, केंद्र सरकार के 29 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम ' सरकारी राशन की दुकान ' के जरिए 60 दिनों के लिए सुपीरियर केरोसिन तेल की अस्थाई आपूर्ति की अनुमति दी है.
क्या कहते हैं DSO? : जिला सप्लाई अधिकारी अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि केरोसिन की आपूर्ति केवल घरेलू उपयोग जैसे खाना पकाने और रोशनी के लिए ही की जाएगी, उन्होंने ने कहा कि जिले में 5 डिपो हैं, जिन्हें केरोसिन तेल के स्टॉक के लिए आदेश दिए गए हैं, इन में 4 ने 60 हजार लीटर का उठाव कर लिया है.
''जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को केरोसिन तेल बिक्री होगा. पहले भी हो रहा था लेकिन इससे पहले केरोसिन का उठाव नहीं हो रहा था, अभी एक होलसेलर ने उठाव नहीं किया है, क्योंकि उनका ड्राफ्ट नहीं बन सका था, लेकिन बाकी चारों ने कर लिया है. उपभोक्ता जहां जरूरत महसूस करेंगे उसका वह उपयोग करेंगे, खाना बनाने से लेकर रोशनी के लिए इस का उपयोग किया जाएगा.''- अशोक कुमार चौधरी, जिला सप्लाई अधिकारी
याद आने लगा केरोसिन और गोइंठा युग : केरोसिन स्टोव की बिक्री में उछाल को लेकर अतीत की चर्चा भी होनी शुरू हो गई है. लोग अपने घर की महिला और लड़कियों को बता रहे हैं, खास कर उन्हें जिन्होंने स्टोव पर खाना नहीं बनाया है. ऐस परिवार के सदस्यों को बताया जा रहा है कि किस तरह से पहले लकड़ी, उपले, कोयले और केरोसिन का उपयोग होता था?
'स्टोव का फिर से चलन में आना ठीक नहीं' : प्रोफेसर तनवीर आलम कहते हैं कि ये एक खतरनाक चूल्हे के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि किसी चीज को आप लगातार इस्तेमाल करें तो उसकी आदत हो जाती है, पहले भी ऐसा ही था, ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था खाना बनाने के लिए, इसलिए स्टोव का इस्तेमाल आम था. अब जब गैस सिलेंडर की लोगों की आदत हो चुकी है तो ऐसे में स्टोव को फिर से चलन में लाना ठीक नहीं है.
''सरकार का यह कदम पिछड़ा कदम है, अगर फिर से केरोसिन स्टोव का उपयोग आम होता है तो यह उस दौर की याद दिलाएगा जब केरोसिन घरों में एक आवश्यक ईंधन हुआ करता था, मगर उस से कहीं ज्यादा इस से नुकसान को लेकर चर्चा का विषय बनेगा.'' - प्रोफेसर तनवीर आलम
स्वास्थ्य पर पड़ता है असर : केरोसिन का उपयोग एक बार फिर से शुरू होने से विशेषज्ञ चिंता जाता रहे हैं, उनका कहना है कि जिस कारण इसे बाजार से हटाया गया था वह समस्या तो फिर से शुरू हो जाएगी. प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ संजय प्रसाद कहते हैं कि केरोसिन का उपयोग स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है.
''स्टोव पर खाना बनाने से घर के अंदर वायु प्रदूषकों की उच्च सांद्रता पाई जाती है, जैसे कि कालिख, जिसे कार्बन भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन यौगिक, इन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं. कई बार गंभीर बीमारियों की चपेट में भी लोग आते हैं. खासकर महिलाओं पर इसका असर ज्यादा गंभीर होता है, क्योंकि वही खाना बनाती हैं.''- डॉ संजय प्रसाद, चिकित्सक
इन बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा : डॉ संजय प्रसाद कहते हैं कि केरोसिन तेल के स्टोव पर खाना बनाने से सांस की समस्याएं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि की समस्या के साथ आंखों में जलन की समस्या होती है. वो कहते हैं कि 20 साल पहले जब इस का उपयोग होता था तो ऐसे मरीज काफी संख्या में उनके पास आते थे.
''अगर मजबूरी में स्टोव का उपयोग कर रहे हैं तो वह वेंटीलेशन की जगह पर करें लेकिन अब तो शहर क्या गांव देहात में भी किचन में वेंटीलेशन की बड़ी समस्या है. लोग अपने घरों में अच्छा किचन डिजाइन करते हैं, जिसकी वजह से वो खुला नहीं होता है. जब से केरोसिन के उपयोग की कमी आई थी तब से कई तरह के मरीजों की संख्या भी कमी थी, मगर अब फिर से उसका गलत प्रभाव सामने आ सकता है.''- डॉ संजय प्रसाद, चिकित्सक
'अभी नहीं मिला डिटेल्स' : हालांकि भारत सरकार ने केरोसिन तेल में जो छूट दी है, उसको लेकर जिला सप्लाई अधिकारी अशोक कुमार चौधरी कहते हैं कि उस संबंध में जिला को अभी डिटेल्स नहीं मिले हैं. अभी डिपो को अपनी झमता के अनुसार (डिपो लाइसेंस में दर्ज झमता के अनुसार) केरोसिन तेल उठाव करके लाने को कहा गया है, ताकि जरूरत के अनुसार राशन डीलरों को दिया जाए.
पंप मालिकों के साथ हुई बैठक : पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सही ढंग से करने के लिए भी जिला प्रशासन ने पंप मालिकों के साथ समन्वय बनाए हुए है, साथ ही केरोसिन तेल पंप के द्वारा बेचा जाएगा तो उस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? भारत सरकार के नियमों के पालन और भारत सरकार के मार्गदर्शन पर बेचने को लेकर बैठ भी लगातार हो रही है, ताकि समय पर कोई समस्या बाधा नहीं आए.
बरौनी रिफायनरी से आता है केरोसिन: गया जिले में 2015 से पहले तक 10 से अधिक डिपो हुआ करते थे लेकिन अभी वर्तमान में चार-पांच ही संचालित है, इनमें कलिंगा एंटरप्राइजेज आमस जिसकी क्षमता 12000 लीटर है, इसी तरह अभिलाषा इमामगंज की क्षमता 24000 लीटर, फूलचंद सोहन गुरारू की क्षमता 36000 लीटर और नौ दुर्गा टेकारी का 72000 लीटर क्षमता है, एक टैंकर में 12000 लीटर केरोसिन तेल लाया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख होती है.
डिपो वालों की अलग है समस्या : केरोसिन तेल की बिक्री बढ़ी तो है मगर डिपो संचालकों की भी अपनी एक अलग समस्या है. कलिंगा एंटरप्राइजेज के मालिक चंद्रिका सिंह 1996 से डिपो चला रहे हैं. उनका कहना है कि केरोसिन क्रेडिट पर नहीं मिलता है लेकिन पेट्रोल-डीजल क्रेडिट पर उपलब्ध है. ऐसे में केरोसिन का उठाव जल्दी नहीं हुआ तो उनका बड़ा एमाउंट लंबे समय के लिए फंस जाएगा. जिसके चलते उन्हें काफी इंतजार करना पड़ेगा.
"अगस्त 2025 में 12 000 लीटर का उठाव बरौनी से किया था, 20 मार्च 2026 तक PDS दुकानदारों ने नहीं लिया. हमारे पास अगस्त का 5000 लीटर तेल बचा हुआ है. अगर हमारे पास फिर इसतरह से तेल का स्टॉक फंस गया तो बड़ी राशि इस केरोसिन की खरीदी में फंस जाएगी, क्योंकि पेट्रोल-डीजल की तरह केरोसिन का तेल क्रेडिट पर नहीं मिलता है."- चंद्रिका सिंह, ओनर, कलिंगा एंटरप्राइजेज
ऐसे मिलता है केरोसिन तेल : डिपो के मैनेजर संजय कुमार कहते हैं एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के कारण केरोसिन तेल की मांग में उछाल आना बाकी है, क्योंकि सरकार ने अभी दो तीन दिन पहले ही आवंटन की अनुमति दी है. वह बताते हैं कि उन लोगों के द्वारा अपने डिपो से केरोसिन तेल सिर्फ सरकारी राशन डीलरों को ही दिया जा सकता है. ये वो डीलर रहेंगे जिसके नाम की लिस्ट जिला समाहरणालय से आएगी.
कुछ तो होगा फायदा : चंद्रिका सिंह कहते हैं कि पिछले कई सालों से उनका डिपो घाटे में चल रहा था, लेकिन अभी एलपीजी सिलेंडर के क्राइसिस के कारण हो सकता है कि उनके डिपो को कुछ लाभ हो, लेकिन अभी उन्हें 3600 लीटर का ही ऑर्डर डीएसओ कार्यालय से मिला है. वो भी जनवितरण प्रणाली के दुकानों को देने के लिए. पैट्रोल पंपों पर तेल डिपो के द्वारा मिलेगा या नहीं ? यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है.
विकल्पों का इस्तेमाल और LPG डिमांड : सरकार ने रिफाइनरियों को घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है. साथ ही LPG के विकल्प के रूप में PNG को बढ़ावा दे रहे हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश के पास 60 दिन का स्टॉक सुरक्षित है. लोगों को चाहिए कि वो पैनिक बाईंग या बुकिंग से बचें. केरोसिन भी एक विकल्प के तौर पर ताकि सभी विकल्पों के माध्यम से मांग को कम किया जा सके.
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