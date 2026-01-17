ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में बोरवेल लगाने के नियम सख्त, जल भूवैज्ञानिक अध्ययन और पूर्व-मूल्यांकन अनिवार्य

जल शक्ति डिपार्टमेंट ने जम्मू-कश्मीर में बोरवेल लगाने से पहले हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज, जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन और बोर लॉग्स के रिव्यू सहित प्री-असेसमेंट को जरूरी कर दिया.

Jammu-Kashmir regulates groundwater exploration
सांकेतित तस्वीर (ANI)
author img

By Moazum Mohammad

Published : January 17, 2026 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: देश में पानी के खराब होने के बढ़ते खतरे के बीच जम्मू-कश्मीर ने ग्राउंड वॉटर को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. भूजल निकालने से पहले उस जगह की जांच पड़ताल को जरूरी बना दिया है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदे पानी की वजह से हुई. इससे 21 मौतें हुई. नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन डाउन टू अर्थ के मुताबिक जनवरी 2025 और जनवरी 2026 के बीच 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीवेज का गंदा पानी पीने से कम से कम 5,500 लोग बीमार पड़ गए.

जम्मू- कश्मीर में सरकार के जल शक्ति विभाग के भूजल प्रभाग के एक आधिकारिक आदेश में बोरवेल लगाने से पहले जल भूवैज्ञानिक अध्ययन और भूभौतिकीय जांच और बोर लॉग की समीक्षा सहित पूर्व-मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया. विभाग ने भूजल की खोज की अनुमति देने के लिए जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति के भूजल प्रभाग को एकमात्र निष्पादन निकाय के रूप में काम सौंपा है.

कश्मीर के चीफ इंजीनियर पीएचई राकेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने पीने लायक पानी सुनिश्चित करने और गंदगी के मामलों से बचने के लिए ग्राउंडवेल की खोज को रेगुलेट किया है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'इस रेगुलेशन का मकसद पानी की बिना इजाज़त निकासी को रोकना और यह भी सुनिश्चित करना है कि गंदगी कम हो. अब कोई भी बिना इजाजत के ग्राउंडवाटर नहीं निकाल सकता.' शर्मा के मुताबिक, डिपार्टमेंट खोज से पहले साइट का फीजिबिलिटी टेस्ट करेगा ताकि गंदगी से बचा जा सके.

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा जारी वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूजल नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों की स्वीकार्य सीमा को पार कर गया है. प्रदूषण का मुख्य कारण कृषि उर्वरक का उपयोग और सीवेज प्रबंधन की कमी है. जम्मू-कश्मीर में बारामूला, जम्मू, कठुआ, कुपवाड़ा, राजौरी और सांबा समेत कई जिलों में ग्राउंडवाटर में नाइट्रेट का लेवल बहुत ज्यादा पाया गया है, जिससे सेहत को गंभीर खतरा है.

इस इलाके में सालाना ग्राउंडवॉटर रिचार्ज 2.55 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) है, जिसमें से 2.30 बीएमसी निकालने लायक माना जाता है. अभी, सालाना पानी 0.51 बीएमसी निकाला जा रहा है और पानी निकालने का स्टेज, जो ग्राउंडवॉटर की कमी का एक मुख्य इंडिकेटर है, सिर्फ 22.28 परसेंट है. इससे जम्मू- कश्मीर नेशनल एवरेज 60.47 परसेंट से काफी नीचे है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पानी के सही इस्तेमाल पर जोर दिया है और पानी के बढ़ते संकट को कम करने के लिए वॉटर-स्टोरेज बनाने का संकेत दिया है.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर : 82 हजार से अधिक पेड़ काटे गए और 45 करोड़ रुपये का मुआवजा बकाया, NGT सख्त

TAGGED:

REGULATES GROUNDWATER EXPLORATION
JAMMU KASHMIR GROUNDWATER
जम्मू कश्मीर बोरवेल
ग्राउंड वॉटर
JK GROUNDWATER EXPLORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.