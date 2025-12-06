ETV Bharat / bharat

IndiGo संकट: IGI एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए गुड न्‍यूज!, इंडिगो की उड़ानें धीरे-धीरे फिर से शुरू

IndiGo संकट के बीच IGI एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए गुड न्‍यूज ( फाइल फोटो )

एयरपोर्ट प्रबंधन ने X पर जारी एडवाइजरी में लिखा कि "दिल्ली एयरपोर्ट पर, हमें यह कन्फर्म करते हुए खुशी हो रही है कि हाल की दिक्कतों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहे हैं और नॉर्मल हो रहे हैं. इंडिगो की कुछ फ्लाइट पर अभी भी असर पड़ रहा है. यात्री घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की ताज़ा स्थिति जरूर चेक कर लें."

नई दिल्ली: इंडिगो संकट के बीच हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) ने यात्रियों के लिए एक एडवायजरी जारी की है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया है कि इंडिगो की फ्लाइट सेवाएं धीरे-धीरे फिर से सामान्य हो रही हैं, जबकि एक दिन पहले एयरलाइन ने सिर्फ दिल्ली से ही करीब 1,000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी.

पोस्ट में आगे लिखा गया है, "हमारी टीमें सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि दिक्कतें कम हों और पैसेंजर्स के लिए यात्रा का अनुभव आसान हो. इस दौरान आपके सब्र और सहयोग की हम तारीफ़ करते हैं. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.newdelhiairport.in पर जाएं. हम सुरक्षित और आसान यात्रा अनुभव को प्राथमिकता देते हैं. भरोसे और मन की शांति के साथ यात्रा करें."

"5 दिसंबर सबसे ज़्यादा प्रभावित दिन था, जिसमें कैंसिलेशन की संख्या 1000 से ज़्यादा थी. मैं अपने कस्टमर्स को हुई परेशानी के लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ. पूरी तरह नॉर्मल स्थिति में लौटने में कुछ समय लगेगा, जिसकी हम 10-15 दिसंबर के बीच उम्मीद करते हैं."- पीटर एल्बर्स, इंडिगो के सीईओ

बता दें कि यह एडवाइज़री इंडिगो के दिल्ली एयरपोर्ट से शुक्रवार आधी रात तक जाने वाली सभी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कैंसिल करने के बाद आई है, जिसमें माना गया कि 5 दिसंबर सबसे ज़्यादा प्रभावित दिन था, जिसमें 1,000 से ज़्यादा कैंसिलेशन हुईं है. वहीं, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने साफ़ तौर पर कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच चीज़ें नॉर्मल होने की उम्मीद है.

देहरादून एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइज़री: देहरादून एयरपोर्ट ने पैसेंजरों के लिए जारी एडवाइज़री में कहा; "एयरपोर्ट से सिर्फ़ इंडिगो की लिमिटेड फ़्लाइट्स ही चल रही हैं. पैसेंजर्स यात्रा करने से पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें. लेट फ़्लाइट्स को अकोमोडेट करने के लिए एयरपोर्ट के घंटे बढ़ा दिए गए हैं. इंडिगो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) की टीमें पैसेंजर्स को मदद दे रही हैं."

