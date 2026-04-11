होर्मुज संकट के बीच देश में 70% बढ़ा तेल उत्पादन; 12 कंपनिया पूरी क्षमता से कर रहीं रिफाइनिंग
संघर्ष के चलते खाड़ी देशों से तेल आपूर्ति प्रभावित हुई. हालांकि, भारत ने संकट से उभरने के लिए जो रणनीति अपनाई वह काम कर गई.
Published : April 11, 2026 at 4:35 PM IST
Crude Oil Domestic Production: ईरान से अमेरिका-इजराइल के बीच जारी जंग पर अब विराम लग चुका है. दोनों पक्ष अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं और जल्द ही पाकिस्तान में ये बैठक होगी. लेकिन, इस बीच महीनेभर से ज्यादा चले युद्ध ने बड़ा तेल संकट पैदा कर दिया. संघर्ष के चलते खाड़ी देशों से तेल आपूर्ति प्रभावित हुई. हालांकि, भारत ने इस संकट से उभरने के लिए जो रणनीति अपनाई वह काम कर गई.
उसके अपने यहां तेल रिफाइनिंग को बढ़ाने पर जोर दिया. इसका नतीजा ये हुआ कि Oil India Ltd समेत देश की 12 तेल रिफाइनिंग कंपनियां क्षमता से करीब 70 फीसद अधिक उत्पादन कर रही हैं. जिसके चलते भारत में पेट्रोल-डीजल का संकट नहीं देखने को मिला. आईए ETV Bharat के Explainer में जानते हैं कि देश को रोज कितने पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की जरूरत होती है? कितना हम रोज उत्पादन कर रहे हैं?
भारत में प्रति दिन कितने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता: मैक्रोइकोनॉमिक डेटा, वित्तीय संकेतकों और उद्योग की जानकारियां उपलब्ध कराने वाले CEIC डेटा के अनुसार, दिसंबर 2024 में भारत में कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिदिन लगभग 532,738 बैरल (8.47 करोड़ लीटर) था. राजस्थान, गुजरात और असम भारत के प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं.
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घरेलू पेट्रोलियम की खपत 2021 में लगभग 5 मिलियन बैरल (79.5 करोड़ लीटर) प्रतिदिन से बढ़कर अभी लगभग 5.6 मिलियन बैरल (89 करोड़ लीटर) प्रतिदिन हो गई है. भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय के चलते इसके जल्द ही 6 मिलियन बैरल (95.4 करोड़ लीटर) प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है. यही कारण है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है.
भारत की रिफाइनिंग क्षमता: भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है, जो 150 से ज्यादा देशों को रिफाइंड ईंधन की सप्लाई करता है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भारत की रिफाइनिंग क्षमता अभी लगभग 258 मिलियन मीट्रिक टन (2580 करोड़ लीटर) प्रति वर्ष (MMTPA) है. जिसे बढ़ाकर 2030 तक 300-310 MMTPA से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है. इस क्षमता विस्तार का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को बढ़ाना है.
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ईरान युद्ध के बाद OIL ने बढ़ाया कच्चे तेल का उत्पादन: ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष के बीच ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में नए कुओं की खोज से कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 70% की वृद्धि की है. यह उत्पादन पिछले वर्ष के 705 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर अब 1,202 बैरल प्रतिदिन हो गया है. जो ऊर्जा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण सफलता है. हालांकि, घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल (मार्च 2026 में 90% की वृद्धि) का आयात किया है. इसके अलावा वेनेजुएला से भी तेल आयात को 6 साल के उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया है.
ONGC ने बढ़ाया गैस उत्पादन: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाया है, जिसमें दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस उत्पादन शुरू करना शामिल है. मार्च-अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ONGC के अपस्ट्रीम उत्पादन में मामूली वृद्धि (4.59 MMT) देखी गई. ईरान युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच ONGC को 'अपस्ट्रीम' सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनी माना जा रहा है.
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कच्चे तेल का आयात घटा: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट के कारण मार्च 2026 में कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है. इससे भारत का कुल कच्चे तेल का आयात लगभग 15% तक कम हो गया. हालांकि, भारत ने कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी की है. साथ ही रूस से तेल आयात में रिकॉर्ड 90% की बढ़ोतरी और वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग भी किया है, जिससे कुल क्रूड आयात में यह बड़ी गिरावट आई है.
कब कितना गिरा कच्चे तेल का आयात: कच्चे तेल का आयात अप्रैल 2025 में 20,986 यूनिट से घटकर फरवरी 2026 में 19,431 यूनिट रह गया, जो 11 महीने की इस अवधि में गिरावट का रुख दिखाता है. मुख्य गिरावटों में जुलाई 2025 में 18,889 यूनिट के सबसे निचले स्तर तक की भारी गिरावट शामिल है. जिसके बाद अगस्त से दिसंबर तक आंशिक सुधार हुआ और फिर फरवरी 2026 में यह फिर से गिरकर 19,431 यूनिट रह गया.
कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी से क्या फायदा: भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि आयात निर्भरता को कम करती है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है. घरेलू उत्पादन बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है, व्यापार घाटा कम होता है और मुद्रास्फीति पर लगाम लगती है. जो आर्थिक विकास दर (GDP) को बढ़ावा देती है.
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