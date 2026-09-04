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झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति, एमिकस क्यूरी ने कहा- रिटायरमेंट से एक दिन पहले पद देना नियमों का उल्लंघन

झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताया है. सुमित सक्सेना की रिपोर्ट.

Jharkhand DGP Tadasha Mishra
डीजीपी तदाशा मिश्रा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 8:43 PM IST

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नई दिल्ली: झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम नोट पेश किया गया है. जेएमएम सरकार द्वारा तादाशा मिश्रा को एक दिन पहले डीजीपी बनाने का फैसला अदालत के पुराने निर्देशों के खिलाफ बताया जा रहा है.

एमिकस क्यूरी ने लगाई आपत्ति

वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने कोर्ट के आदेश के बाद अपना नोट दाखिल किया. इसमें साफ कहा गया है कि 30 दिसंबर 2025 को तादाशा मिश्रा को झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया. यह नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले हुई. हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन किया, जिसमें डीजीपी पद संभालने वाले अधिकारी के पास कम से कम छह महीने की शेष सेवा होनी चाहिए. तादाशा मिश्रा 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और झारखंड कैडर से हैं.

नियमों की जांच और कोर्ट की सुनवाई

एमिकस क्यूरी ने “सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, झारखंड रूल्स, 2025” की बारीकी से जांच की. वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच की मदद कर रहे हैं. बेंच विभिन्न राज्यों द्वारा डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कथित उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक याचिका दायर की थी. इसमें राज्य सरकार के संशोधित नियमों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ घोषित करने की मांग की गई है. अगस्त में कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से इस पर अपना नोट पेश करने को कहा था. मरांडी की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक राय और ज्ञानंत सिंह पेश हुए.

प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन

रामचंद्रन ने अपने नोट में लिखा, “वर्तमान डीजीपी (एचओपीएफ) की सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले की गई नियुक्ति प्रकाश सिंह-I, II और III निर्णयों व आदेशों में तय सिद्धांतों का स्पष्ट और पूर्ण उल्लंघन है.” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विवादित नियमों के कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह फैसलों की भावना से मेल खाते हैं. लेकिन कुछ खंडों में स्पष्टता और सुरक्षा उपायों की जरूरत है, ताकि मनमानी और राजनीतिक हस्तक्षेप रोका जा सके.

प्रकाश सिंह फैसले में क्या है प्रावधान

प्रकाश सिंह मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि डीजीपी पद के लिए केवल उन्हीं अधिकारियों को चुना जाए, जिनके पास कम से कम छह महीने की शेष सेवा हो. यह प्रावधान पद की स्थिरता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए है.

2006 के प्रकाश सिंह फैसले में कहा गया था कि राज्य का डीजीपी यूपीएससी द्वारा एम्पेनल किए गए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से चुना जाए. एम्पेनमेंट सेवा की अवधि, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए जरूरी अनुभव के आधार पर होता है.

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