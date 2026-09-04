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झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति, एमिकस क्यूरी ने कहा- रिटायरमेंट से एक दिन पहले पद देना नियमों का उल्लंघन

नई दिल्ली: झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम नोट पेश किया गया है. जेएमएम सरकार द्वारा तादाशा मिश्रा को एक दिन पहले डीजीपी बनाने का फैसला अदालत के पुराने निर्देशों के खिलाफ बताया जा रहा है.

एमिकस क्यूरी ने लगाई आपत्ति

वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने कोर्ट के आदेश के बाद अपना नोट दाखिल किया. इसमें साफ कहा गया है कि 30 दिसंबर 2025 को तादाशा मिश्रा को झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया. यह नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले हुई. हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन किया, जिसमें डीजीपी पद संभालने वाले अधिकारी के पास कम से कम छह महीने की शेष सेवा होनी चाहिए. तादाशा मिश्रा 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और झारखंड कैडर से हैं.

नियमों की जांच और कोर्ट की सुनवाई

एमिकस क्यूरी ने “सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, झारखंड रूल्स, 2025” की बारीकी से जांच की. वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच की मदद कर रहे हैं. बेंच विभिन्न राज्यों द्वारा डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कथित उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक याचिका दायर की थी. इसमें राज्य सरकार के संशोधित नियमों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ घोषित करने की मांग की गई है. अगस्त में कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से इस पर अपना नोट पेश करने को कहा था. मरांडी की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक राय और ज्ञानंत सिंह पेश हुए.

प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन