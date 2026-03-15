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कौन हैं अमेरिकी प्रोफेसर विलियम पिंच? गुमनाम साहित्यकारों की तलाश में घूम रहे गांव-गांव

अमेरिकी इतिहासकार विलियम पिंच बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनों और साहित्यकारों की भूमिका पर शोध कर रहे हैं.

American Professor William Pinch
अमेरिकी प्रोफेसर विलियम पिंच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 8:31 PM IST

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Updated : March 15, 2026 at 8:37 PM IST

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पटना: भारतीय इतिहास और साहित्य की गूंज देश ही नहीं बल्कि दुनियां तक पहुंच रही है. इसका श्रेय अमेरिकी साहित्यकार विलियम पिंच को जाता है, जो आज गुमनाम साहित्यकार पर शोध करने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं. बिहार की धरती से जन्में साहित्यकारों और किसान आंदोलन को जानने के लिए विलियम पिंच बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं.

बिहार की मिट्टी से उनका खास लगाव: विलियम पिंच अमेरिका के वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताते हैं कि बिहार की मिट्टी से उनका खास लगाव है. ना सिर्फ यहां के साहित्यकार बल्कि ऐसे गुमनाम इतिहासकारों की खोज कर रहे हैं, जिनका योगदान इतिहास के कोने में दब गया है.

अमेरिकी प्रोफेसर विलियम पिंच से बातचीत (ETV Bharat)

"बिहार से जुड़ाव नया नहीं है. इससे पहले भी बिहार के किसान आंदोलन पर शोध कर चुके हैं. शोध इतना प्रभावी रहा कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी में किसान आंदोलन को सिलेबस में जोड़ा गया." -विलियम पिंच, अमेरिकी साहित्यकार

गांव-गांव घूम रहे पिंच: विलियम पिंच इन दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं. साहित्यकार और किसान नेताओं से बातचीत कर इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं. पिंच का मानना है कि ये लोग सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि समाज और इतिहास को दिशा देने वाले पात्र हैं.

पिंच का उद्देश्य: अमेरिकी साहित्यकार अपने शोध के दौरान बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, सिकटा, लौरिया, केसरिया आदि का भ्रमण कर चुके हैं. इन इलाकों में इतिहास, दस्तावेज और साहित्य को जाना है. पिंच कहते हैं कि उनका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन और किसान आंदोलन से जुड़े साहित्यकारों की भूमिका को समझना है.

American Professor William Pinch
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

भारत में बीता बचपन: विलियम पिंच भले एक अमेरिकन हैं, लेकिन इनका बचपन भारत और पाकिस्तान में बीता है. वे बताते हैं कि इनके पिता अमेरिकी एंबेसी में डिप्लोमेट थे. इस दौरान वे कराची में भी काम किया था. इस कारण पिंच का बचपन दिल्ली, लखनऊ और कराची जैसे शहरों में बीता. यही कारण है कि पिंच को भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में दिलचस्पी है.

'तीन किताब लिख चुके हैं': पिंच दक्षिण एशियाई के इतिहास के विशेषज्ञ भी हैं. उन्होंने अब तक तीन किताबें लिखें हैं, जिसमें भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का जिक्र किया है. पहली किताब 'Warrior Ascetics and Indian Empires' है, जिसमें भारत में 16-19वीं सदी के साधु-संतो और सैन्य शक्ति का जिक्र किया है.

तीनों किताब महत्वपूर्ण: पिंच की दूसरी किताब 'Peasants and Monks in British India' इसमें औपनिवेशिक भारत को समझाया है, जिसमें भारत के किसान और धार्मिक समुदाय को विस्तार से बताया है. तीसरी किताब 'Contesting the Nation' जिसमें औपनिवेशिक भारत के जाति, धर्म और राष्ट्रवाद को केंद्रित किया है. यह तीनों किताब दक्षिण एशियाई के अध्यन से महत्वपूर्ण है.

American Professor William Pinch
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

किसान और धार्मिक समुदाय में संबंध: भारतीय इतिहास का जिक्र करते हुए पिंच कहते हैं कि 1930 और 1940 के आसपास उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में किसान और धार्मिक समुदाय में रिश्ते मजबूत थे. यही कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक चेतना को आकार मिला.

"किसान आंदोलन सिर्फ देश के किसानों तक नहीं था, बल्कि इसमें इतिहासकारों की भूमिका भी थी. इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समाज के बीच जागरूकता फैलाया." -विलियम पिंच, अमेरिकी साहित्यकार

माइक्रो हिस्ट्री पर काम: पिंच बिहार दौरे पर कहते हैं कि उनका उद्देश्य माइक्रो हिस्ट्री पर काम करना है. वे इतिहास के छोटे-छोटे पहलुओं को सामने लाने और गुमनाम साहित्यकारों को समाज के सामने लाने का काम करेंगे. कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन और बाबा नागार्जुन को तो सभी जानते हैं, लेकिन कई ऐसे साहित्यकार हैं, जो कहीं इहितास में गुम हो गए हैं.

गुमनाम साहित्यकार धनराज पुरी पर शोध: प्रोफेसर पिंच साहित्यकार महंत धनराज पुरी पर शोध कर रहे हैं, जो एक गुमनाम हैं. वे बताते हैं कि ये ऐसे साहित्यकार थे, जिन्हें सहजानंद सरस्वती ने 'काव्य कुटीर' और 'साहित्य आचार्य' का दर्जा दिया था, लेकिन आज वे एक गुमनाम साहित्यकार हैं.

"धनराज पुरी एक महान साहित्यकार थे. उन्होंने कई काव्य लिखे. 1938 में चंपारण किसान सभा के अध्यक्ष थे. इसके बाद भी इतिहास में उनका नाम लोगों को पता नहीं है. हमारा प्रयास है कि ऐसे साहित्यकारों को दुनियां के सामने लायी जाए." -विलियम पिंच, अमेरिकी साहित्यकार

मेरठ में नर्तकियों ने सिपाहियों को किया प्रेरित: विलियम पिंच बताते हैं कि राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन ने 1939 में अमवाडी सत्याग्रह में हिस्सा लिया था. नागार्जुन उस दौरान गोरखपुर मठ भी गए थे और महंत के खिलाफ आंदोलन किया था. 1857 पर देखी गई मेरी पुस्तक प्रभावित किया था.

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कैलाश चंद्र झा के साथ विलियम पिंच (ETV Bharat)

नर्तकियों ने आंदोलन को हिंसक बनाया: साहित्यकार कैलाश चंद्र झा जो कि विलियम पिंच के नजदीकी हैं, उनका कहना है कि पुस्तक में यह बताया गया है कि 1857 का आंदोलन पीसफुल मूवमेंट था, लेकिन मेरठ की नर्तकियों ने आंदोलन को हिंसक रूप दिलाया. दरअसल, वहां की नर्तकी के पास सिपाही जाया करते थे. उन नर्तकियों ने सिपाहियों को प्रेरित किया और वह आंदोलन में हिंसक हुए.

किसान आंदोलन में साहित्यकारों की भूमिका: कैलाश चंद्र झा बताते हैं कि किसान आंदोलन में साहित्यकारों की बड़ी भूमिका थी. राहुल संस्कृतायन, नागार्जुन के अलावा शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, और जानकी वल्लभ शास्त्री के अलावा धनराज पुरी ने भी आंदोलन में बढ़-चढ़कर भूमिका निभाई थी.

"विलियम पिंचकी आने वाली पुस्तक में इन साहित्यकारों के अनछुए पहलुओं को उकेरा जा रहा है. इन सभी साहित्यकारों ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर भूमिका निभाई थी."-कैलाश चंद्र झा, साहित्यकार

अनछुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश: विलियम पिंच का शोध इस बात का प्रमाण है कि बिहार की साहित्यिक और सामाजिक परंपरा का महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी माना जाता है. इनकी आने वाली किताब में बिहार और उत्तर भारत के कई साहित्यकारों और किसान आंदोलनों के अनछुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश है.

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Last Updated : March 15, 2026 at 8:37 PM IST

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