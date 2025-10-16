ETV Bharat / bharat

ट्रंप नॉन स्टॉप ... बोले, 'टैरिफ की दी धमकी, फिर रूका भारत-पाक युद्ध'

ट्रंप ने कहा, "मैंने दोनों देशों के नेताओं से बात की. मैं उन दोनों को पसंद करता हूं लेकिन मैंने कहा कि यही तो है और अगले दिन मुझे फोन आया कि हमने तनाव कम करने का फैसला कर लिया है... हमने तय कर लिया है कि हम युद्ध नहीं करेंगे... मुझे युद्ध रोकना पसंद है."

उन्होंने कहा, "मैंने उनसे फोन पर बात की और कहा, सुनिए, अगर आप यह युद्ध नहीं रोकते, तो हम आपके देश से अमेरिका में बेचे जाने वाले किसी भी उत्पाद पर 200% टैरिफ लगा देंगे..."

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं,"...हमने व्यापार के जरिए कई युद्ध रोके हैं. उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत जोरदार मुकाबला चल रहा था. 7 विमान मार गिराए गए... बुरी घटनाएं हो रही थीं और मैं उन दोनों से व्यापार के बारे में बात कर रहा था... मैंने कहा कि जब तक वे युद्ध नहीं रोकेंगे, हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे."

गौर करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल साइट पर कहा था कि "हां, जरूर. वह (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) मेरे मित्र हैं. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं... मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है. और उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. यह एक बड़ा पड़ाव है. अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा..." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एएनआई के इस सवाल के जवाब में कहा कि क्या वह भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानते हैं.

इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं, "...पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक दिन उठकर बहुत खूबसूरती से कहा, उन्होंने कहा, आपने लाखों लोगों की जान बचाई है. उन्होंने यह बात अपने कार्यालय में बैठे लोगों के एक समूह को बताई. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने लाखों लोगों की जान बचाई है. वह जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वह यह थी कि भारत के साथ परमाणु युद्ध हो सकता था. यह बहुत करीब आ गया था... 7 विमान मार गिराए गए. दरअसल, भारत में हमारे नए राजदूत यहीं मौजूद हैं. उनका अच्छा प्रतिनिधित्व है. बेहतर होगा कि आप (भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत, सर्जियो गोर) हमारा प्रतिनिधित्व करें, उनका नहीं... लेकिन सर्जियो बहुत अच्छा काम करेंगे. वह बहुत अच्छा काम करेंगे..."