हिमाचल के छात्र को मिला ऐसा सैलरी पैकेज, दंग रह जाएंगे

सत्र 2025-2026 में संस्थान ने 3.40 करोड़ रुपए के सर्वोच्च पैकेज के साथ शानदार शुरुआत की है. इस बार टेस्ला, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन और सैमसंग नामी कंपनियों ने संस्थान के छात्रों में अपनी रुचि दिखाई है. यथिका ग्रोवर और वैशाली ठाकुर ने 68-68 लाख रुपए के पैकेज प्राप्त किया है.

हमीरपुर: एनआईटी हमीरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के स्टूडेंट शिमला निवासी आर्यन मित्तल ने संस्थान के प्लेसमेंट के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. वह अमेरिकी कंपनी के लिए 3.40 करोड़ के सालाना पैकेज पर इंग्लैंड में सेवाएं देंगे. आर्यन का परिवार स्टेशनरी के कारोबार से जुड़ा है. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने प्लेसमेंट के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

एनआईटी हमीरपुर के अनुसार, आर्यन मित्तल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (दोहरी डिग्री) के छात्र हैं. आर्यन मूल रूप से हिमाचल के शिमला जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने इंटरनेशनल कंपनी में 3.40 करोड़ रुपए का पैकेज हासिल किया है. इस बड़ी उपलब्धि के साथ ही संस्थान ने उच्चतम पैकेज के लिए अपने खुद के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर 2.05 करोड़ से 3.40 करोड़ कर दिया है.

लड़कियों में मानसी जोशी 1 करोड़ का पैकेज

एनआईटी हमीरपुर के अनुसार, आर्यन के बाद लड़कियों में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की मानसी जोशी ने उच्च पैकेज हासिल किया है. मानसी जोशी को 1 करोड़ का पैकेज मिला है. इसके अलावा इस संस्थान की यथिका ग्रोवर और वैशाली ठाकुर ने 68-68 लाख रुपए के पैकेज हासिल किए हैं.

NIT हमीरपुर के स्टीडेंट आर्यन मित्तल को 3.40 करोड़ का पैकेज (ETV Bharat)

हिमाचल के आर्यन मित्तल को अमेरिकी कंपनी में करोड़ों का पैकेज

वहीं, एनआईटी हमीरपुर के छात्र आर्यन मित्तल ने अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, "एनआईटी में मिली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों के मार्गदर्शन की बदौलत ही यह उपलब्धि हासिल हो सकी है. मुझे यूनाइटेड किंगडम में एक प्रतिष्ठित कंपनी में 3 करोड़ 40 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज मिला है. यह मेरे करियर के लिए सबसे उपयुक्त और संतोषजनक है, जिससे हमें बेहद खुशी है. इस सफलता का श्रेय एनआईटी प्रबंधन, शिक्षकों, सहपाठियों और परिजनों को जाता है. यदि छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि लगन और मेहनत से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है."

अमेरिकी कंपनी में इंग्लैंड में सेवाएं देंगे आर्यन

वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अश्वनी राणा ने छात्र आर्यन मित्तल की सफलता पर कहा कि, यह उपलब्धि पूरे विभाग के लिए गर्व की बात है. उन्होंने सफलता का श्रेय विभाग के सभी शिक्षकों और स्टाफ की कड़ी मेहनत को दिया. डॉ. राणा ने कहा कि एनआईटी हमीरपुर की प्लेसमेंट टीम और संकाय सदस्यों का योगदान इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण रहा है. उन्होंने कहा कि आर्यन मित्तल ने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से यह सफलता प्राप्त की है, जो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है.

ई एंड सीई विभाग NIT हमीरपुर के HOD डॉ. अश्वनी राणा के साथ आर्यन मित्तल (ETV Bharat)

15 से अधिक छात्रों को 40 लाख का पैकेज

वहीं, संस्थान के निदेशक प्रो. एचएम. सूर्यवंशी ने कहा कि, "यह संस्थान के लिए गर्व की बात है. 15 से अधिक छात्र पहले ही 40 लाख रुपए से अधिक के पैकेज प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 50 छात्रों ने 30 लाख रुपए से अधिक का पैकेज हासिल किया है. पिछले वर्ष 2024-25 के लिए प्लेसमेंट इंडेक्स 94 रहा है. संस्थान में इस साल औसत पैकेज भी बढ़कर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष हो गया है, जो पिछले रिकॉर्ड से काफी अधिक है. संस्थान ने स्वयं के सर्वोच्च पैकेज के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसे 2.05 करोड़ से बढ़ाकर 3.40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पहुंचा दिया है."

B.Tech में 2024-25 सेशन में प्लेसमेंट (Credit- NIT Hamirpur)

क्या कहना है संस्थान के रजिस्ट्रार का?

संस्थान की रजिस्ट्रार डॉ. अर्चना नानोटी ने इस सफलता का श्रेय पूरे स्टाफ की कड़ी मेहनत को दिया है. रजिस्ट्रार ने कहा कि, "यह पूरे स्टाफ की मेहनत से ही संभव हो पाया है. प्लेसमेंट सेल ने डॉ. सोमेश शर्मा नेतृत्व में बेहतरीन कार्य किया है."

B.Tech में 2024-25 सेशन में प्लेसमेंट प्रतिशत

एनआईटी हमीरपुर में 2024-25 सेशन में कुल 94 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. एनआईटी हमीरपुर में मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 2024-25 सेशन में 100 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 99.04 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 97.96 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. कम्प्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 93.27 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 93.22 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इस सेशन में 87.30 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 85.37 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में 80.65 प्रतिशत छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है, जबकि फिजिक्स डिपार्टमेंट में 66.67 फीसदी छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. औसतन 11 लाख वार्षिक पैकेज पर छात्रों प्लेसमेंट हुआ है.

