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पेपरलीक पर संशोधन बिल: दोषियों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना, नया कानून पुराने कानून से क्यों है अलग?

पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे

पेपरलीक पर संशोधन बिल
पेपरलीक पर संशोधन बिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 10:41 PM IST

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ईटीवी भारत वीडियो टीम

एक पेपर लीक लाख लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है. छात्रों के भविष्य को अंधकारमय बना देता है. 2024 और 2026 के NEET पेपर लीक कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. सड़क से संसद तक बवाल हुआ. इस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया. कुछ ही घंटों बाद मोदी कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी. अगले सप्ताह संसद में इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है. ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे इस ऐतिहासिक बिल की, जो पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है.

पेपरलीक पर संशोधन बिल (ETV Bharat)

पेपर लीक और 2024 का कानून

ऐसा नहीं है कि अब से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था. दरअसल, 2024 में भी पेपर लीक की कई बड़ी घटनाएं हुईं. NEET-UG की परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी और इसका पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था. इसके बाद देशभर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. विपक्ष ने सरकार से सवाल किए. तब केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लाया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मुहर लगाई और 21 जून 2024 को ये कानून लागू हो गया. कानून में पेपर लीक के अपराध को संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय यानी समझौता नहीं करने योग्य बनाया गया. UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, NEET, JEE जैसी हर वो बड़ी परीक्षा जो देश के युवाओं का भविष्य तय करती है, अब इस कानून के दायरे में आ गईं.

पेपरलीक पर संशोधन बिल
पेपरलीक पर संशोधन बिल (ETV Bharat)

पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024

अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या नकल में शामिल पाया जाता है, तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन अगर ये संगठित अपराध है यानी कोई गिरोह या माफिया सिस्टमैटिकली पेपर लीक कर रहा है तो सजा और भी सख्त है. ऐसे लोगों को 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर यानी परीक्षा कराने वाली कंपनी गड़बड़ी करती पाई जाती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा और उसे 4 साल तक परीक्षा कराने से रोक दिया जाएगा. साथ ही, उससे परीक्षा खर्च की वसूली का प्रावधान किया गया.

पेपरलीक पर संशोधन बिल
पेपरलीक पर संशोधन बिल (ETV Bharat)

कानून में पेपर लीक की परिभाषा

उस कानून में प्रश्न पत्र या आंसर सीट की लीकेज या अनाधिकृत पहुंच, परीक्षा के समय परीक्षार्थी की मदद, कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्सेज में छेड़छाड़, मेरिट लिस्ट या रैंक तय करते समय दस्तावेज में गड़बड़ी, परीक्षा का फर्जी तरीके से आयोजन, नकली एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने को अपराध माना गया. साथ ही, परीक्षा से संबंधित गुप्त सूचना को साझा करने, परीक्षा हॉल में अनाधिकृत व्यक्ति की पहुंच को भी अपराध माना गया है.

पेपरलीक पर संशोधन बिल
पेपरलीक पर संशोधन बिल (ETV Bharat)

2024 के कानून में संशोधन

इस कड़े कानून के बावजूद, 2026 में फिर NEET UG का पेपर लीक हो गया. इसे लेकर सड़क से संसद तक बवाल हुआ और 24 जुलाई 2026 को मोदी कैबिनेट ने इस कानून को और भी सख्त बनाने के लिए एक नए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है. अब सवाल उठता है कि जब पहले से इतना कड़ा कानून मौजूद था तो नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब नए बिल के प्रावधानों में मौजूद है.

संशोधन बिल में कड़ी सजा का प्रावधान

नए बिल में पेपर लीक के दोषियों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इतना ही नहीं, दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जो पेपर लीक के मामलों की सुनवाई 3 महीने के भीतर पूरी करेंगे. यानी अब पेपर लीक के मामले सालों नहीं, बल्कि महीनों में खत्म होंगे.

पीएम मोदी ने खुद गुरुवार आधी रात को वीडियो संदेश में ये ऐलान किया था और अगले ही दिन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी. अब इस नए संशोधन को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा. पहले संसद और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून बन जाएगा. नए कानून से पेपर लीक कितना रुक पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

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