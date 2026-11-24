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SPECIAL: VIP कल्चर से बाहर नहीं निकल पा रही एंबुलेंस! आम मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और घर छोड़ने के सारे वादे 'फेल'

पलामू: जिला स्वास्थ्य विभाग की नजरों में आम लोगों की जान की कीमत क्या होगी, इसका अंदाजा एंबुलेंस सिस्टम से लगाया जा सकता है. दरअसल, पलामू में जिला स्वास्थ्य समिति के पास 15 एंबुलेंस हैं, जो सिविल सर्जन के निर्देश पर कार्य करतीं हैं. 15 में से 5 एम्बुलेंस वीआईपी कोटे के रूप में रिजर्व हैं.

प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, पलामू की आबादी करीब 22 लाख है. 22 लाख आबादी के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के पास 15 एंबुलेंस हैं, जिसमें से 5 एम्बुलेंस राजनीतिक चेहरे, बड़े अधिकारियों और वीआईपी के लिए रिजर्व हैं. रिजर्व एंबुलेंस, पलामू सिविल सर्जन के आवासीय परिसर और कार्यालय में रखी जाती हैं.

पलामू जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष 15 एंबुलेंस मौजूद हैं, जिनमें से 5 एंबुलेंस को वीआईपी के लिए रिजर्व रखा गया है. वीआईपी के दौर के दौरान 5 एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है. 108 के तहत पलामू में 29 एंबुलेंस है, जिसमें मात्र साथ ही चलने की स्थिति है में है. जिनमें से एक एंबुलेंस से ही रांची मरीजों को भेजा जा सकता है. 108 के संचालक कॉल नहीं उठाते हैं और ना ही जवाब देते हैं, पूरे मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है: डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, सिविल सर्जन

झारखंड में 108 एंबुलेंस की 18 नवंबर से हड़ताल शुरू हुई थी, जो 22 नवंबर तक चली थी. इस दौरान जिला स्वास्थ्य समिति ने अपनी तरफ से 10 एंबुलेंस 108 को उपलब्ध कराई थी. इसी दौरान पलामू में 108 एंबुलेंस को लेकर कई खुलासे हुए हैं और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. 108 एंबुलेंस के संचालक पलामू सिविल सर्जन का कॉल तक नहीं उठाते हैं और ना ही इन्हें जवाब देना मुनासिब समझते हैं.

पलामू में 108 सेवा के तहत 29 एंबुलेंस मौजूद है. 29 में 7 एंबुलेंस ही मरीज को अस्पताल पहुंचने में सक्षम है. इनमें से सिर्फ एक एंबुलेंस ही लंबी दूरी का सफर तय कर मरीजों को पहुंचा सकती है. एक एंबुलेंस के माध्यम से ही मरीज को रांची भेजा जा सकता है या पलामू के हुसैनाबाद हरिहरगंज के इलाके से रेस्क्यू किया जा सकता है.

जिला स्वास्थ्य समिति की एंबुलेंस से मरीजों को रांची या बाहर के अस्पताल में पहुंचने के स्थिति में मरीज को 10 से 11 रुपए प्रति KM के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है. पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल के पास अपनी कोई एंबुलेंस नहीं है.

दरअसल, संवैधानिक पदों पर बैठी राजनीतिक हस्ती और बड़े अधिकारियों के लिए एंबुलेंस को रिजर्व रखा जाता है, ताकि उनके काफिले के साथ एंबुलेंस चल सके. पलामू स्वास्थ्य विभाग के पास आधिकारिक तौर पर आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा 2026 में कितने मरीजों को आपदा की स्थिति में मदद पहुंचाई गई. 108 एंबुलेंस मरीजों को नजदीक या बाहर के अस्पताल में ले जाने में किसी भी प्रकार का खर्च मरीज को वहां नहीं करना पड़ता है.

पलामू के विभिन्न इलाकों में हर दिन एक से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है. 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक पलामू में 294 सड़क हादसों में जिन 207 लोगों की मौत हुई है. पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में जनवरी से 24 नवंबर तक 680 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है. इनमें सड़क दुर्घटना, हत्या एवं विभिन्न हादसों के मामले शामिल हैं.

धूल फांक रही एंबुलेंस (ETV BHARAT)

पलामू में सड़क दुर्घटना के शिकार या विभिन्न हादसों के शिकार लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में मौके पर पहुंची पुलिस अपने वाहन या किसी दूसरे वाहन से मरीज को अस्पताल भेजती है. गंभीर हालत में बीमार होने की स्थिति में मरीज को एंबुलेंस से रिम्स या दूसरे अस्पताल भेजना आसान नहीं होता है. पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से हर दिन 4 से 5 मरीज रिम्स रेफर होते हैं. गोली लगने के अधिकतर मामले के मरीजों को रिम्स रेफर किया जाता है, जबकि गंभीर दुर्घटना के शिकार मरीज भी रेफर होते हैं.

बीजेपी ने व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल

पलामू में वीआईपी कल्चर को लेकर बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठाया है. भाजपा ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है. कई बार लोग बीजेपी के नेताओं के समक्ष मदद करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन विभाग द्वारा एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई जाती है.

जिला स्वास्थ्य समिति, पलामू (ETV BHARAT)

झामुमो ने भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री का पलामू पर ध्यान नहीं है. झामुमो का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के नाम पर कई नेता अस्पताल आते हैं और मैनेज हो जाते हैं, दरअसल हाल के दिनों पलामू के इलाके में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं. पलामू के इलाके में प्रसव के दौरान प्राइवेट क्लीनिक में कई महिलाओं की मौत हुई थी, जबकि जांच के दौरान कई प्राइवेट क्लीनिक की लापरवाही सामने आई है.

पलामू में वीआईपी के लिए 5 एंबुलेंस को रिजर्व रखना बेहद ही गंभीर मामला है. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग के मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंता है. कई बार लोग मदद मांगने आते हैं, लेकिन विभाग के द्वारा एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराई जाती है. यह बेहद ही हैरान करने वाला मामला है कि वीआईपी के लिए एंबुलेंस रिजर्व है. 108 एंबुलेंस के भी वही हालत है. पलामू में स्वास्थ्य सेवा बद से बदतर है: अमित तिवारी, जिला अध्यक्ष, बीजेपी

झामुमो की सरकार गरीबों के बारे में सोचती है, लेकिन इस तरह की जानकारी हैरान करने वाली है. पहले भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई शिकायत मिली है. अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, सरकार पैसा दे रही है. अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं और बदनामी सरकार की होती है. कई सारे नेता स्वास्थ्य विभाग को लेकर आवाज उठाते हैं और मैनेज हो जाते है. स्वास्थ्य मंत्री का भी विशेष ध्यान पलामू पर नहीं है: राजेंद्र कुमार सिन्हा उर्फ गुड्डू सिन्हा, जिला अध्यक्ष, जेमएमएम

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