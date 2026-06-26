असम: कामाख्या मंदिर के कपाट भक्तों के लिए फिर से खुले, अंबुबाची मेला खत्म
अंबुबाची मेला समाप्त होने के बाद कामाख्या मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं.अब भक्त मां कामाख्या के दर्शन कर सकेंगे.
Published : June 26, 2026 at 1:10 PM IST
गुवाहाटी: गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर बने कामाख्या मंदिर में मशहूर अंबुबाची मेला शुक्रवार को भक्तों के लिए दरवाजे फिर से खुलने के साथ खत्म हो गया, और सुबह से ही हजारों लोग देवी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए.
बता दें कि 22 जून की शाम को अंबुबाची प्रवृत्ति के साथ दरवाज़ा बंद रहा. हर साल अंबुबाची के दौरान, कामाख्या मंदिर का दरवाज़ा चार दिनों के लिए बंद था. ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची के दौरान माता वसुमती मासिक धर्म में होती हैं. इसलिए इस दौरान मंदिर का दरवाजा बंद रहता है. अंबुबाची निवृत्ति के बाद, सही रस्म के साथ, देवी मां कामाख्या की पूजा की गई और उसके बाद भक्तों के लिए मुख्य दरवाजा खोल दिया गया.
#WATCH | Assam | Devotees throng the Kamakhya temple in Guwahati after the main door of the temple was reopened following the four-day Ambubachi Mahayog. pic.twitter.com/TsSHkaN1NX— ANI (@ANI) June 26, 2026
अंबुबाची काल के दौरान, लाखों भक्त, संत, योगी, अघोरी और तांत्रिक मां कामाख्या से आशीर्वाद लेने के लिए गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर आते हैं. उनका मानना है कि इस समय तप-जप से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सालाना मेले में आठ लाख से ज़्यादा भक्त आए, जो मंदिर परिसर में तब लगता है जब दरवाज़े बंद रहते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान देवी को सालाना पीरियड्स होते हैं.
सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मां कामाख्या में अंबुबाची के पीछे की असली बात कहीं और नहीं मिलती. यह असम की सभ्यता की विरासत में नारी शक्ति के अहमियत का प्रतीक है.”
The underlying phenomenon behind the Ambubachi at Maa Kamakhya has no parallel anywhere.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 26, 2026
It is emblematic of the centrality of Nari Shakti in Assam’s civilisational heritage. Over the last few days more than 8 lakhs devotees joined this unique celebration. pic.twitter.com/tvZJ9LFZnb
उन्होंने आगे कहा, “पिछले कुछ दिनों में, 8 लाख से ज़्यादा भक्त इस अनोखे जश्न में शामिल हुए.”
देश के 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर में देवी सती के गर्भगृह की पूजा होती है. मान्यता है कि इस वक्त धरती उपजाऊ हो जाती है. कामाख्या मंदिर के दरवाजे खुलते ही, बहुत सारे भक्त मां कामाख्या के दर्शन करने और वहां पूजा करने के लिए उमड़ पड़े.
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