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असम: कामाख्या मंदिर के कपाट भक्तों के लिए फिर से खुले, अंबुबाची मेला खत्म

कामाख्या मंदिर के कपाट भक्तों के लिए फिर से खुले ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर बने कामाख्या मंदिर में मशहूर अंबुबाची मेला शुक्रवार को भक्तों के लिए दरवाजे फिर से खुलने के साथ खत्म हो गया, और सुबह से ही हजारों लोग देवी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए. बता दें कि 22 जून की शाम को अंबुबाची प्रवृत्ति के साथ दरवाज़ा बंद रहा. हर साल अंबुबाची के दौरान, कामाख्या मंदिर का दरवाज़ा चार दिनों के लिए बंद था. ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची के दौरान माता वसुमती मासिक धर्म में होती हैं. इसलिए इस दौरान मंदिर का दरवाजा बंद रहता है. अंबुबाची निवृत्ति के बाद, सही रस्म के साथ, देवी मां कामाख्या की पूजा की गई और उसके बाद भक्तों के लिए मुख्य दरवाजा खोल दिया गया. अंबुबाची काल के दौरान, लाखों भक्त, संत, योगी, अघोरी और तांत्रिक मां कामाख्या से आशीर्वाद लेने के लिए गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर आते हैं. उनका मानना ​​है कि इस समय तप-जप से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है.