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मां कामाख्या मंदिर में 22 जून से शुरू होगा अंबुबाची मेला, भक्तों के लिए कैंप तैयार

मां कामाख्या मंदिर में 22 जून से शुरू होगा अंबुबाची मेला, भक्तों के लिए कैंप तैयार ( ETV Bharat )

गुवाहाटी (असम): गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला 22 जून से मनाया जाएगा. यह उत्सव मां कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक है. ऐसी मान्यता है कि मंदिर की अधिष्ठात्री देवी, मां कामाख्या, जो शक्ति माता हैं, इस दौरान अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र से गुजरती हैं. मानसून की बारिश के दौरान हर साल होने वाले इस शक्ति मेले के दौरान बड़ी संख्या भक्त दर्शन के लिए आते हैं. अंबुबाची मेले को "पूर्व का महाकुंभ" भी कहा जाता है, जहां हजारों साधु, नागा बाबा, भक्त आते हैं और तीन से पांच दिनों तक नीलाचल पहाड़ियों पर रहते हैं. ऐसा माना जाता है कि इन दिनों 'तांत्रिक शक्ति' इन इलाकों को रोशन करती है. गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला 22 जून से शुरू होगा. (ETV Bharat) मां कामाख्या के मासिक धर्म को लेकर कुछ गलत मान्यताएं हैं, लेकिन ईटीवी भारत से बात करते हुए, मां कामाख्या मंदिर से जुड़े पुजारी बोरडोलोई कविंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा, "अंबुबाची मेले के समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल होने जैसा कुछ नहीं है, मुझे कहना होगा कि अंबुबाची के दौरान, हम तीन दिनों के लिए देवी का मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं और हमारा मानना ​​है कि उन तीन दिनों में कुछ दिव्य हुआ था."