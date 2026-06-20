मां कामाख्या मंदिर में 22 जून से शुरू होगा अंबुबाची मेला, भक्तों के लिए कैंप तैयार
गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला 22 जून से शुरू होगा. इस वार्षिक उत्सव के लिए भक्त पूरी तरह तैयार हैं.
Published : June 20, 2026 at 10:42 PM IST
गुवाहाटी (असम): गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला 22 जून से मनाया जाएगा. यह उत्सव मां कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक है. ऐसी मान्यता है कि मंदिर की अधिष्ठात्री देवी, मां कामाख्या, जो शक्ति माता हैं, इस दौरान अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र से गुजरती हैं. मानसून की बारिश के दौरान हर साल होने वाले इस शक्ति मेले के दौरान बड़ी संख्या भक्त दर्शन के लिए आते हैं.
अंबुबाची मेले को "पूर्व का महाकुंभ" भी कहा जाता है, जहां हजारों साधु, नागा बाबा, भक्त आते हैं और तीन से पांच दिनों तक नीलाचल पहाड़ियों पर रहते हैं. ऐसा माना जाता है कि इन दिनों 'तांत्रिक शक्ति' इन इलाकों को रोशन करती है.
मां कामाख्या के मासिक धर्म को लेकर कुछ गलत मान्यताएं हैं, लेकिन ईटीवी भारत से बात करते हुए, मां कामाख्या मंदिर से जुड़े पुजारी बोरडोलोई कविंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा, "अंबुबाची मेले के समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल होने जैसा कुछ नहीं है, मुझे कहना होगा कि अंबुबाची के दौरान, हम तीन दिनों के लिए देवी का मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं और हमारा मानना है कि उन तीन दिनों में कुछ दिव्य हुआ था."
पवित्र अंबुबाची महायोग 2026 में विश्वभर के श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए नीलाचल स्थित मां कामाख्या धाम सज उठा है। समस्त असमवासियों की ओर से मां के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रकृति और आध्यात्मिकता के इस दिव्य समागम का हिस्सा बनें।#Ambubachi2026 pic.twitter.com/HDy8DqF7oM— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 17, 2026
तीन दिनों के लिए कामाख्या मंदिर में गर्भगृह के मुख्य दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं और भक्त मंदिर के बाहर इकट्ठा होते हैं और वहीं रहकर ध्यान, प्रार्थना और भक्ति गीत गाते हैं.
मंदिर में मां कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं है, उनकी पूजा एक 'योनि' के आकार के पत्थर के रूप में की जाती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, शिव के विनाश के कॉस्मिक डांस (तांडव) के बाद देवी सती की योनि (गर्भ/जननांग) आज के नीलाचल पहाड़ियों पर गिरी थी. इसे भारत में शक्तिवाद का केंद्र माना जाता है.
माना जाता है कि कामाख्या मंदिर तांत्रिक पंथ के ऋषियों के लिए एक बड़ा केंद्र था, जो दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए वहां रहते थे. कामाख्या में योनि के आकार का पत्थर का ढांचा दिव्य मां के प्रजनन अंग और सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्रोत को दिखाता है.
अंबुबाची मेले के दौरान, तांत्रिक वशीकरण (आकर्षण/प्रभाव) रस्में और षट्कर्म (छह तांत्रिक काम) करते हैं, उनका मानना है कि बढ़ी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन्हें सिद्धियां पाने में मदद करती है.
अंगवस्त्र, यानी गर्भगृह (योनि के आकार का पत्थर) को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लाल कपड़ा, इस समय और पूरे साल कामाख्या मंदिर में साधुओं और भक्तों के बीच एक बहुत पसंदीदा आशीर्वाद है.
कामरूप महानगरीय जिला प्रशासन ने 22 जून से शुरू होने वाले अंबुबाची मेले के लिए पूरी तैयारी कर ली है. गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों के आसपास साधुओं और भक्तों के लिए कैंप और विशेष आश्रय स्थल तैयार हैं.
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