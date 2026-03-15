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हनुमानगढ़ में धमाके की थी साजिश, लेकिन समय पर नहीं पहुंचा RDX, अंबाला में गिरफ्तार युवकों से खुलासा

अंबाल STF ने तीन युवकों को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया है. हनुमानगढ़ पुलिस टीम इन युवकों से पूछताछ कर रही है.

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हनुमानगढ़ एसपी ऑफिस (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 1:24 PM IST

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हनुमानगढ़: अंबाला के बराड़ा-दोसड़का रोड पर करीब दो किलो विस्फोटकों की बरामदगी ने साफ कर दिया है कि यह सीमापार से रची गई गहरी आतंकी साजिश थी. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के निर्देश पर पहली योजना हनुमानगढ़ में बम विस्फोट करने की थी. आईईडी वहां तक पहुंचा भी दिया गया, लेकिन आरडीएक्स समय पर नहीं पहुंच सका. इसी वजह से चार दिन बाद आईईडी वापस मंगानी पड़ी और प्लान टाल दिया गया.

गिरफ्तार युवकों से पूछताछ: हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने बताया कि एक पुलिस टीम अंबाला भेजी गई है. गिरफ्तार तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है कि हनुमानगढ़ में IED कहां रखा गया था. उन्होंने कहा कि पुलिस की सक्रियता और हाल ही में देवेंद्र बंबीहा गैंग के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई के बाद आतंकियों ने प्लान बदल दिया और यहां से IED लेकर निकल गए.

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अंबाला STF ने तीन युवकों को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया था (ETV Bharat Ambala)

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जांच में जुटी पुलिस: पुलिस के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने माना कि यह महज तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि रणनीतिक बदलाव का हिस्सा था. हनुमानगढ़ जैसे सीमावर्ती, अपेक्षाकृत शांत और कम हाई-प्रोफाइल जिले में विस्फोट का मकसद दहशत फैलाना, सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाना और यह संदेश देना था कि आतंकी नेटवर्क बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं हैं.

पाकिस्तान से कनेक्शन: हनुमानगढ़ पंजाब सीमा से सटा हुआ जिला है, जहां से तस्करी और ड्रोन गतिविधियों के पुराने रूट पहले से मौजूद रहे हैं. ऐसे इलाके में हमला होने से न सिर्फ स्थानीय भय पैदा होता, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते. पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने हनुमानगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी. वीडियो बनाकर वाट्सऐप के जरिए पाकिस्तान भेजे गए, ताकि अंतिम टारगेट तय किया जा सके.

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एक्टिव था IED: पुलिस के अनुसार जब हनुमानगढ़ का प्लान विफल हुआ, तब साजिश का केंद्र अंबाला की ओर शिफ्ट कर दिया गया, जहां धार्मिक स्थल, राजनीतिक व्यक्ति और सैन्य ठिकाना तीन संभावित टारगेट चुने गए. अंबाला कैंट की ओर जाते वक्त एसटीएफ ने समय रहते तीनों आरोपियों को पकड़ लिया. जिस वक्त वे पकड़े गए, आईईडी पूरी तरह एक्टिव था और प्रेशर रिलीज स्विच से जुड़ा हुआ था, यानी जरा सी चूक भारी तबाही में बदल सकती थी.

बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर टिफिन में फिट इस बम को निष्क्रिय किया. पुलिस ने चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क के सबूत मिले हैं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और संकेत हैं कि जांच जल्द NIA को सौंपी जा सकती है.

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