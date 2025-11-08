ETV Bharat / bharat

हरियाणा का युवक रूस में लापता, लास्ट वीडियो में बोला- "एजेंट ने मुझे रशियन आर्मी में फंसाया", परिजनों की सरकार से घर वापसी की अपील

Ambala Cantt Mohammad Javed missing Russia: हरियाणा के अंबाला कैंट का मोहम्मद जावेद रूस में लापता है. परिजनों से अब उसका संपर्क नहीं हो रहा.

Ambala Cantt Mohammad Javed missing Russia
Ambala Cantt Mohammad Javed missing Russia (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 8, 2025 at 2:16 PM IST

5 Min Read
अंबाला: हरियाणा के अंबाला कैंट जिले का मोहम्मद जावेद रूस में लापता हो गया. उसके परिजनों ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि करीब एक महीने से उनकी जावेद से बातचीत नहीं हुई है. ना ही जावेद का फोन मिल रहा है. इसलिए अब जावेद के परिजनों को उसकी चिंता सता रही है. घर पर जावेद की मां, बीवी और तीन बच्चे हैं. वो अकेला ही कमाने वाला है. 4 अगस्त 2025 को जावेद काम के सिलसिले में रूस गया था. जहां अब वो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की तरफ से लड़ रहा है.

अंबाला का जावेद रूस में लापता: मोहम्मद जावेद ने रूस से दो वीडियो जारी किए हैं. जिसमें वो कह रहा है "रूस में मैं रशियन आर्मी में फंस गया हूं. मेरे एजेंट ने मुझे फंसाया है. उसने मुझसे साढ़े चार लाख रुपये लिए. मेरा एजेंट है मार्क वीजा वाला मोहाली का मजेंदर सिंह. उसने मुझसे भाई-भाई बोल कर साढ़े चार लाख रुपये ले लिए. मेरा घर परिवार सब बर्बाद कर दिया. जहां उसने मुझे काम पर भेजा. उसने मुझसे पकड़ कर रशियन आर्मी में भेज दिया. यहां मेरी जान को खतरा है. हर वक्त ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं. मेरा बचना बहुत मुश्किल है. ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए. ये हिंदुस्तानी लोगों को मरवा रहे हैं. कुछ नहीं हो सकता मेरा, बाकि आप लोग देख लेना."

हरियाणा का युवक रूस में लापता, परिजनों की सरकार से घर वापसी की अपील

वीडियो में बताया जान को खतरा, एजेंट पर आरोप: दूसरी वीडियो में जावेद ने कहा "मैं यहां रशियन आर्मी में फंस गया हूं. मेरे ऊपर ड्रोन आ रहे हैं. मिसाइल गिर रही हैं. हमारे साथी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं. कुछ साथी तो मारे भी जा चुके हैं. हमारी जान का भी कोई पता नहीं कि कब मर जाए यहां पर, इन्होंने मुझे यहां फंसा दिया. पीछे धमाकों की आवाज आ रही है. कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए. अगर मुझे कुछ भी होता है, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मार्ग वीजा वाला मजेंदर सिंह होगा. उसने मुझसे भाई-भाई बोल कर सारे पैसे रख लिए, घर गिरवी रखवा कर मुझे बर्बाद कर दिया".

Ambala Cantt Mohammad Javed missing Russia
हरियाणा के अंबाला का रहने वाला है जावेद (Mohammad Javed)

परिजनों से नहीं हुआ संपर्क: मोहम्मद जावेद के घर उनकी पत्नी और मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उनकी मां और पत्नी ने भारत सरकार से जावेद को सही सलामत घर वापस भेजने की अपील की है. मोहम्मद जावेद की अम्मी रहीशा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा "24 दिन हो गए हमारी जावेद से कोई बात नहीं हुई. पहले बात होती थी. वो 4 अक्टूबर 2025 को रूस गया था. शुरू में तो हमारी बात हुई. अब बीते 24 दिन से कोई बात नहीं हुई है. हमारी सरकार से अपील है वो सही सलामत वापस आ जाए. ना मेरा पति है, ना कोई और एक ही बेटा है. वो उससे भी बात नहीं हो रही. घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है. कैसे हम खर्च उठाएंगे? मेरी सरकार से अपील है कि जावेद को घर वापस भेज दो."

Ambala Cantt Mohammad Javed missing Russia
मोहम्मद जावेद का परिवार (Etv Bharat)

पत्नी ने लगाई वापसी की गुहार: मोहम्मद जावेद की पत्नी कहकशा ने ईटीवी भारत से बातचीत की और बताया कि "जावेद 4 अगस्त 2025 को रूस गया था. एक महीना काम करने के बाद वहां की पुलिस उन्हें परेशान करने लगी. एक वहां रिटायर्ड कर्नल था और जीतू नाम का एजेंट था. दोनों उनको बरगलाते थे. परेशान करते थे. रसियन आर्मी ज्वाइन करने का प्रेशर बनाते थे. मेरे पति ने मेरठ से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है. वो खाना बनाना अच्छे से जानते हैं. काम के सिलसिले में ही वो रूस गए थे, वहां उनको बोला गया कि 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें रूस आर्मी में कुक का काम दिया जाएगा."

15 सितंबर से नहीं हुई बात: कहकशा ने बताया कि "रूस आर्मी में कुक नौकरी सोच कर उन्होंने रूस की आर्मी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जावेद को फ्रंट लाइन पर भेज दिया. 15 सितंबर को उनका लाइट मैसेज आया था कि मुझे फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं. मेरा यहां से आना मुश्किल है. बच्चों का ध्यान रखना. हमारी सरकार से सही रिक्वेस्ट है कि जावेद को वहां से घर भेज दे. कोई तो खबर, कोई तो पता दे दें. मेरे छोटे-छोटे तीन बच्चे हैं. मेरा उनके अलावा और कोई सहारा नहीं है. उनकी कोई खबर नहीं है. बीते 24 दिन से कुछ नहीं पता."

Ambala Cantt Mohammad Javed missing Russia
रूस से भेजी फोटो (Mohammad Javed)

घर में कमाने वाला इकलौता है जावेद: दरअसल मोहम्मद जावेद घर का इकलौता बेटा है. जिसके ऊपर पत्नी, मां, बहन और तीन बच्चों की जिम्मेदारी है. फिलहाल जावेद रूस में लापता है. उससे परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है. जिसके चलते परिजन घबराए हुए हैं. सरकार और प्रशासन से परिजन जावेद को घर वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं.

MOHAMMAD JAVED MISSING RUSSIA
RUSSIA UKRAINE WAR
AMBALA CANTT HARYANA
मोहम्मद जावेद रूस सेना
MOHAMMAD JAVED MISSING RUSSIA

