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अंबाला में बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाने की कोशिशें जारी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने परिवार को दी सांत्वना

अंबाला : हरियाणा के अंबाला के गांव धंन्योड़ा में 4 वर्षीय बच्चा निरवैर उर्फ निर्भय खेलते खेलते लगभग 220 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया जिसको निकालने के लिए करीब 15 घंटे से ज्यादा वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. अंबाला प्रशासन के साथ ही NDRF और आर्मी भी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दादा को दी सांत्वना : ऐसे में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को उन्होंने सांत्वना दी. विज ने खुद मौके पर रो-रो के बुरा हाल हो रहे दादा को अपने हाथ से पानी पिलाया और उनकी हिम्मत बढ़ाई. मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने कहा कि मौके पर एनडीआरएफ, एसआरएफ, आर्मी सहित सभी टीम लगी हुई है. सभी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि बच्चे को निकाला जा सके. विज ने कहा कि बोरवेल काफी गहरा है लेकिन बच्चा लगभग 100 फीट पर ही है.

अंबाला में बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाने की कोशिशें जारी (ETV Bharat)

बच्चे को बचाने की कोशिशें जारी : उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए पूरे प्रयास कर रही है. विज ने कहा कि यहां पर बच्चे के दादाजी है और उनको हौसला दिया है. उनसे कहा कि आप घर के बड़े हो, थोड़ा हौसला रखो. विज ने कहा कि वे अब उनके घर भी उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि टीम बढ़िया करने की कोशिश कर रही हैं. अब रस्सी को उसमें डाल रहे हैं. पूरी उम्मीद है कि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा. विज ने सख्त होते हुए कहा कि सरकार के पहले ही आदेश है कि इस तरह से बोरवेल को खुला नहीं रख सकते, लेकिन अभी ये सब बाद की बातें हैं, फिलहाल सारा ध्यान बच्चे को बचाने पर है.