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गुजरात में अंबाजी मंदिर दान चोरी मामला, SOP सख्त, अब दान की गिनती का सीधा प्रसारण होगा

गुजरात के अंबाजी मंदिर में दान चोरी मामले के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए ( ETV Bharat )

पालनपुर: भक्तों की आस्था के केंद्र, मशहूर तीर्थस्थल अंबाजी मंदिर में दान के पैसे चोरी होने का चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद प्रशासन जाग गया है. भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी घटनाओं पर हमेशा के लिए रोक लगाने के लिए बनासकांठा कलेक्टर ने सख्त एसओपी जारी किया है. इस नए सिस्टम के तहत अब दान गिनने वाले स्टाफ की सख्त पुलिस चेकिंग होगी और पूरा प्रोसेस सीसीटीवी की निगरानी में होगा. अंबाजी मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद कलेक्टर एक्शन में अंबाजी मंदिर में लाखों भक्तों द्वारा दिए गए दान की चोरी का मामला सामने आया है. जब खजाने में दान की गिनती हो रही थी, तब चिराग ठाकोर नाम के एक व्यक्ति ने नोटों का बंडल छिपा दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. इस मामले में कुल 3 लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने दान चोरी मामले में चिराग ठाकोर, विवेक शर्मा और निकुल पटेल के खिलाफ कार्रवाई की है.