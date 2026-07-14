गुजरात में अंबाजी मंदिर दान चोरी मामला, SOP सख्त, अब दान की गिनती का सीधा प्रसारण होगा
बनासकांठा कलेक्टर ने दावा किया है कि यह एसओपी मंदिर में मिले दान की चोरी रोकने में कारगर साबित होगा.
Published : July 14, 2026 at 12:23 PM IST
पालनपुर: भक्तों की आस्था के केंद्र, मशहूर तीर्थस्थल अंबाजी मंदिर में दान के पैसे चोरी होने का चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद प्रशासन जाग गया है. भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी घटनाओं पर हमेशा के लिए रोक लगाने के लिए बनासकांठा कलेक्टर ने सख्त एसओपी जारी किया है. इस नए सिस्टम के तहत अब दान गिनने वाले स्टाफ की सख्त पुलिस चेकिंग होगी और पूरा प्रोसेस सीसीटीवी की निगरानी में होगा.
अंबाजी मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद कलेक्टर एक्शन में
अंबाजी मंदिर में लाखों भक्तों द्वारा दिए गए दान की चोरी का मामला सामने आया है. जब खजाने में दान की गिनती हो रही थी, तब चिराग ठाकोर नाम के एक व्यक्ति ने नोटों का बंडल छिपा दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. इस मामले में कुल 3 लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने दान चोरी मामले में चिराग ठाकोर, विवेक शर्मा और निकुल पटेल के खिलाफ कार्रवाई की है.
मंदिर में बड़ी आस्था से दिए गए दान की चोरी से भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. इसके बाद अब कलेक्टर ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सख्त फैसला लिया है. बनासकांठा कलेक्टर मिहिर पटेल ने दान की गिनती में शामिल होने वालों के लिए सख्त नियमों वाला एक एसओपी तैयार किया है, जिसमें अब पुलिस गिनती की जगह पर पहुंचने से पहले मेटल डायरेक्टर से सभी की जांच करेगी. गिनती की जगह पर करीब 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग 6 महीने तक संभालकर रखी जाएगी.
दो महीने पहले अंबाजी मंदिर में दिए गए दान से 1.4 लाख की चोरी हुई थी, जिसमें तीन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की गई. बनासकांठा कलेक्टर ने दावा किया है कि यह एसओपी मंदिर में मिले दान की चोरी रोकने में कारगर साबित होगा. साथ ही, प्रशासन आने वाले दिनों में दान की गिनती का लाइव प्रसारण करने की योजना बना रहा है.
अयोध्या दान मंदिर की चोरी का विवाद और विरोध जहां पूरे देश में चर्चा में है, वहीं अब अंबाजी मंदिर से दान की चोरी का मामला भी चर्चा में आ गया है. देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये नियम दान की रकम की सुरक्षा और भक्तों की भावनाओं और आस्था को बनाए रखने में कितने सफल होते हैं.