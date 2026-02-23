ETV Bharat / bharat

अमेजन ने बेंगलुरु में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला, 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपये करेगा निवेश

सात हजार से अधिक कर्मचारियों के बैठकर काम करने को लेकर इसे डिजाइन किया गया है.

Minister MB Patil inaugurated the corporate headquarters of Amazon in Bengaluru.
मंत्री एम.बी. पाटिल ने बेंगलुरु में अमेजन के कॉर्पोरेट मुख्यालय का उद्घाटन किया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 7:29 PM IST

बेंगलुरु: अमेजन ने बेंगलुरु में एशिया में अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला है, जो भारत में इसके ऑपरेशन्स का एक बड़ा विस्तार है. केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर दूर बने इस नए कैंपस का कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री डॉ. एम.बी. पाटिल ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया.

पांच एकड़ में फैली यह 12-मंजिला इमारत 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली है. इसे ई-कॉमर्स, ऑपरेशन्स, पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी और सेलर सर्विसेज़ में काम करने वाले 7,000 से अधिक कर्मचारियों को काम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि यह सुविधा कई टीमों को एक ही छत के नीचे लाती है ताकि सहयोग को बढ़ावा मिले और काम करने का बेहतर माहौल मिले.

निवेश योजनाएं और सरकारी सहायता
यह उद्घाटन भारत में अमेजन के लगातार निवेश का हिस्सा है. कंपनी ने पहले ही देश में 40 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है और 2030 तक 35 बिलियन डॉलर और निवेश करने का वादा किया है.

इस अवसर पर मंत्री पाटिल ने कहा, “बेंगलुरु में अमेजन का लगातार निवेश ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है. इस तरह के बड़े कैंपस अच्छी नौकरियां पैदा करते हैं और देश की डिजिटल इकॉनमी को मजबूत करते हैं. हम ऐसे निवेश का स्वागत करते हैं जो रोजगार पैदा करें और लंबे समय की पार्टनरशिप बनाएं.”

अमेजन इंडिया के कंट्री मैनेजर समीर कुमार ने कहा कि भारत कंपनी के लिए प्राथमिकता वाला बाजार बना हुआ है. “बेंगलुरु ने हमारी यात्रा में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है. हाल के वर्षों में हमारी कई नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस टीमें यहीं बनी हैं. उन्होंने कहा, "यह शहर इनोवेशन और टैलेंट के लिए एक अहम सेंटर के तौर पर उभरा है."

उन्होंने कर्नाटक सरकार को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अमेजन भारत और दुनिया भर में अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना, टेक्नोलॉजी और प्रतिभा में निवेश करना जारी रखेगा.

कैंपस की विशेषताएं और स्थिरता लक्ष्य
नए कैंपस में मीटिंग रूम, सहयोगपूर्ण स्थान, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र और एक इवेंट स्पेस है जिसमें 200 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं. यहां बाहर इकट्ठा होने की जगहें, एक एम्फीथिएटर, और कर्मचारियों के लिए बास्केटबॉल और पिकलबॉल कोर्ट जैसी खेल सुविधाएं भी हैं.

इस बिल्डिंग को अमेजन के 2040 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने के लक्ष्य के हिसाब से डिजाइन किया गया है. कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि इसके निर्माण में रीसायकल की गई सामग्री और ऊर्जा कुशल प्रणालियों का उपयोग किया गया है.

कर्नाटक में मजबूत उपस्थिति
अमेजन की कर्नाटक में पहले से ही अच्छी-खासी मौजूदगी है. कंपनी पूरे राज्य में 10 कॉर्पोरेट ऑफिस, सात फुलफिलमेंट सेंटर, तीन सॉर्ट सेंटर और 130 से ज़्यादा डिलीवरी स्टेशन चलाती है. कर्नाटक के 80,000 से ज़्यादा सेलर्स अपना बिजनेस चलाने के लिए Amazon.in का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह राज्य भारत में कंपनी के लिए खास मार्केट्स में से एक बन गया है.

