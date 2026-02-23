ETV Bharat / bharat

अमेजन ने बेंगलुरु में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला, 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपये करेगा निवेश

मंत्री एम.बी. पाटिल ने बेंगलुरु में अमेजन के कॉर्पोरेट मुख्यालय का उद्घाटन किया. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: अमेजन ने बेंगलुरु में एशिया में अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला है, जो भारत में इसके ऑपरेशन्स का एक बड़ा विस्तार है. केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर दूर बने इस नए कैंपस का कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री डॉ. एम.बी. पाटिल ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया.

पांच एकड़ में फैली यह 12-मंजिला इमारत 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली है. इसे ई-कॉमर्स, ऑपरेशन्स, पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी और सेलर सर्विसेज़ में काम करने वाले 7,000 से अधिक कर्मचारियों को काम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि यह सुविधा कई टीमों को एक ही छत के नीचे लाती है ताकि सहयोग को बढ़ावा मिले और काम करने का बेहतर माहौल मिले.

निवेश योजनाएं और सरकारी सहायता

यह उद्घाटन भारत में अमेजन के लगातार निवेश का हिस्सा है. कंपनी ने पहले ही देश में 40 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है और 2030 तक 35 बिलियन डॉलर और निवेश करने का वादा किया है.

इस अवसर पर मंत्री पाटिल ने कहा, “बेंगलुरु में अमेजन का लगातार निवेश ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है. इस तरह के बड़े कैंपस अच्छी नौकरियां पैदा करते हैं और देश की डिजिटल इकॉनमी को मजबूत करते हैं. हम ऐसे निवेश का स्वागत करते हैं जो रोजगार पैदा करें और लंबे समय की पार्टनरशिप बनाएं.”

अमेजन इंडिया के कंट्री मैनेजर समीर कुमार ने कहा कि भारत कंपनी के लिए प्राथमिकता वाला बाजार बना हुआ है. “बेंगलुरु ने हमारी यात्रा में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है. हाल के वर्षों में हमारी कई नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस टीमें यहीं बनी हैं. उन्होंने कहा, "यह शहर इनोवेशन और टैलेंट के लिए एक अहम सेंटर के तौर पर उभरा है."