Amazon के 58 हजार करोड़ इंवेस्टमेंट का तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किया स्वागत
‘तेलंगाना राइजिंग 2047’ में Amazon Web Services (AWS) कंपनी Rs. 58 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ तेलंगाना में अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाएगी.
Published : December 12, 2025 at 12:03 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट ने राज्य के लिए एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट हासिल किया है. इसके तहत Amazon Web Services (AWS) Rs. 58 हजार करोड़ यानी 7 बिलियन US डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ राज्य में अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाएगी.
AWS ने बड़े पैमाने पर क्लाउड सेंटर के विस्तार के लिए सरकार के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है.
इसके साथ, राज्य ने एक अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन हासिल किया है, और सरकार का मानना है कि यह एग्रीमेंट 2047 तक तेलंगाना को 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के सरकार के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी होगा, सरकार ने गुरुवार को इस बारे में एक बयान जारी किया.
इस एग्रीमेंट के तहत, सरकार AWS को जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी, परमिट, ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस वगैरह के मामले में पूरी मदद देगी, ताकि वह अपनी डेटा सेंटर कैपेसिटी को तेजी से बढ़ा सके.
इसके तहत अगले 14 सालों में 7 बिलियन US डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ, हैदराबाद में AWS रीजन भारत में क्लाउड, AI, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइज और सरकारी सर्विस सिस्टम को और मजबूत करेगा.
यह एग्रीमेंट तेलंगाना में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रॉस्ट्रक्चर और इनोवेशन इकोसिस्टम को बड़े ग्रोथ इंजन बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा, “हमें गर्व है कि Amazon जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों ने तेलंगाना पर अपना भरोसा जताया है. यह बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे गवर्नेंस, स्टेबिलिटी और ‘तेलंगाना राइजिंग 2047’ में हमारे विश्वास का सबूत है. यह 2047 तक राज्य को $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के हमारे लक्ष्य को तेजी देगा.”
उन्होंने कहा। IT और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने कहा, “इस विस्तार के साथ, हैदराबाद भारत की डेटा सेंटर राजधानी बन जाएगा. इससे राज्य में क्लाउड, AI, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियों और इनोवेशन के मौकों में बहुत बढ़ोतरी होगी.”
राज्य के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, IT इंडस्ट्रीज के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, AWS इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट संदीप दत्ता और अन्य लोगों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया.
ये भी पढ़ें - दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल होगा हैदराबाद! ये है तेलंगाना सरकार का विजन-2047