Amazon के 58 हजार करोड़ इंवेस्टमेंट का तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किया स्वागत

तेलंगाना में Amazon 58 हजार करोड़ इंवेस्टमेंट करेगा. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट ने राज्य के लिए एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट हासिल किया है. इसके तहत Amazon Web Services (AWS) Rs. 58 हजार करोड़ यानी 7 बिलियन US डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ राज्य में अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाएगी. AWS ने बड़े पैमाने पर क्लाउड सेंटर के विस्तार के लिए सरकार के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है. इसके साथ, राज्य ने एक अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन हासिल किया है, और सरकार का मानना ​​है कि यह एग्रीमेंट 2047 तक तेलंगाना को 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के सरकार के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी होगा, सरकार ने गुरुवार को इस बारे में एक बयान जारी किया. इस एग्रीमेंट के तहत, सरकार AWS को जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी, परमिट, ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस वगैरह के मामले में पूरी मदद देगी, ताकि वह अपनी डेटा सेंटर कैपेसिटी को तेजी से बढ़ा सके.