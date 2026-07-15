Amazon डेटा सेंटर भविष्य के शहर में अहम भूमिका निभाएगा: तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी
अमेजन तेलंगाना में डेटा सेंटर के लिए अगले 12 सालों में इस पर 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगा.
Published : July 15, 2026 at 7:43 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि हैदराबाद में प्रस्तावित 'फ्यूचर सिटी' में निवेश और उद्योग विकास के लिए अमेजन (Amazon) डेटा सेंटर की स्थापना एक बड़ी वजह बनेगी. रेड्डी 'भारत फ्यूचर सिटी' में डेटा सेंटर की नींव रखने के क्रम में इस बात की जानकारी दी.
रेवंत रेड्डी ने कहा, "हम देश का सबसे विकसित राज्य बनेंगे. हम उद्योग, पर्यटन, खेल, कौशल और चिकित्सा के क्षेत्र में नई नीति लाए हैं. अमेजन डेटा सेंटर फ्यूचर सिटी में अहम भूमिका निभाएगा. हमने एक बेहतरीन शहर बनने के लिए मूसी नदी की सफाई और मेट्रो के विस्तार जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. हम फार्मा इंडस्ट्री को आउटर रिंग रोड से हटा रहे हैं."
The groundbreaking of the Amazon Data Centre at #BharatFutureCity marks a defining milestone in Telangana's journey towards becoming a global hub for technology, innovation and investments.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) July 15, 2026
This will be foundation of a future, driven by digital infrastructure, cutting-edge… pic.twitter.com/IvKLqJcdyG
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अमेजन के प्रतिनिधियों अनुराग और विक्रम को धन्यवाद दिया. सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद में अमेजन डेटा सेंटर को फ्यूचर सिटी में 202 एकड़ में सबसे बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है.
मुंबई के बाद यह अमेजन का दूसरा क्लाउड रीजन होगा. तेलंगाना सरकार ने चंदनवेली में अमेजन को 98 एकड़ और जमीन दी है. अमेजन अगले 12 सालों में इस पर 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगा. रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का टारगेट 2034 तक पूरा हो जाएगा, और तीन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का टारगेट 2047 तक पूरा हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि तेलंगाना का लक्ष्य देश की जीडीपी में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखना है. सरकार ISB और NALSAR समेत कई संगठनों के साथ काम कर रही है, और तेलंगाना में आने वाली उद्योगों को सिंगल विंडो के जरिए मंजूरी दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है और हर महीने तेलंगाना में आने वाले निवेश की समीक्षा भी कर रही है.
सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि आउटर रिंग रोड, एयरपोर्ट और फार्मा कंपनियां कई सर्विस दे रही हैं और हैदराबाद में 3,000 आरटीसी बसों को इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) में बदला जा रहा है.
उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 2 लाख ऑटो को ईवी में बदलने की कोशिश की जा रही है, और ईवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में जीरो टैक्स लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्याओं पर खास ध्यान दिया गया है.
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