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अमरनाथ से लौट रहे यात्रियों की बस हिमाचल में पलटी, 57 लोग थे सवार

कांगड़ा में डमटाल के पास एनएच-44 पर अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी. कई घायल.

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस
हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 1:57 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 2:08 PM IST

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कांगड़ा: जिला कांगड़ा के डमटाल थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की एक बस हादसे का शिकार हो गई. मोहटली रैंप के पास बस पलटने से 16 यात्री घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

मिली जानकारी के अनुसार अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं ने जम्मू से देहरादून जाने के लिए एक निजी बस किराए पर ली थी. बस में करीब 57 यात्री सवार थे, जैसे ही बस राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मोहटली रैंप के पास पहुंची, चालक का वाहन से नियंत्रण बिगड़ गया और बस सड़क किनारे सर्विस लेन में पलट गई. हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया इस बस हादसे में 16 यात्रियों को चोटें आईं हैं.

सूचना मिलते ही डीएसपी नूरपुर संजीव यादव के नेतृत्व में डमटाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल इंदौरा और सिविल अस्पताल पठानकोट में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. पुलिस के अनुसार अधिकांश घायलों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता दी गई. प्रशासन ने सभी यात्रियों की स्थिति की जानकारी जुटाई है. सभी को जरूरी मदद देने का भरोसा दिलाया है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण किया है.

वहीं, डीएसपी नूरपुर संजीव यादव ने कहा कि 'पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. 16 यात्री घायल हुए हैं. दुर्घटना तकनीकी खराबी, चालक की लापरवाही या किसी अन्य कारणों से हो सकती है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई इस मामले में की जाएगी. चालक-परिचाल के बयान दर्ज किए गए हैं. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. घायलों की हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है.'

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Last Updated : July 12, 2026 at 2:08 PM IST

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