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क्या अमरनाथ मार्ग की शेषनाग झील के पास बन रही है नई सड़क? सामने आई सरकार की जांच रिपोर्ट, जानें पूरा सच

'शेषनाग' झील. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 6 Min Read

श्रीनगर: अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित संवेदनशील अल्पाइन ग्लेशियर झील 'शेषनाग' में निर्माण कार्य के लिए अर्थमूवर (खुदाई करने वाली मशीन) के इस्तेमाल को लेकर सियासी बवाल मचा है. इस बीच जम्मू-कश्मीर सरकार की शुरुआती जांच रिपोर्ट में झील के पास 'किसी भी नई सड़क या नए रास्ते के निर्माण' से इनकार किया गया है.

जम्मू-कश्मीर वन विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सकेवेटर (मशीन) द्वारा किया गया काम चंदनवाड़ी से शेषनाग झील होते हुए अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले रास्ते के रुटीन मरम्मत का हिस्सा था. यह काम हिंदू तीर्थयात्रियों की 'सुरक्षा और सुगम आवाजाही' के लिए किया गया था.

समुद्र तल से लगभग 11,780 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ग्लेशियर से बनी अल्पाइन झील श्रीनगर से 120 किलोमीटर दूर है. यह झील भगवान शिव को समर्पित हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक, अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र गुफा साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है. यहां खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होते हुए पैदल या टट्टू की सवारी करके पहुंचा जा सकता है. श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर सोनमर्ग के पास से गुजरने वाला 14 किलोमीटर का छोटा बालटाल मार्ग एक दिन की पैदल यात्रा में पूरा किया जा सकता है. वहीं, 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम मार्ग ही वह जगह है जहां यह विवाद खड़ा हुआ है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब अर्थमूवर के ड्राइवर ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा किए, जिनमें शेषनाग झील के पास मशीन से काम होते हुए दिखाया गया था. इन वीडियो के सामने आने के बाद पूरी कश्मीर घाटी में आक्रोश फैल गया. अधिकारियों ने बताया कि घाटी के बाहर के रहने वाले संबंधित व्यक्ति (ड्राइवर) ने दिवाली के आसपास इस खूबसूरत और प्राकृतिक स्थल को दिखाने के इरादे से सोशल मीडिया पर रील्स साझा की थीं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विवाद बढ़ने से रोकने के लिए उन वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है. विवाद के बाद, वन विभाग ने पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील शेषनाग झील का निरीक्षण करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम भेजी थी. झील तक पहुंचने के लिए अधिकारियों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर चार घंटे से अधिक समय तक पैदल यात्रा की. एक अन्य अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "टीम ने रिपोर्ट तैयार करने के अलावा उस जगह के वीडियो और तस्वीरें भी लीं. वीडियो, फोटो और सैटेलाइट तस्वीरों सहित शुरुआती रिपोर्ट वन मंत्री के अवलोकन के लिए उन्हें सौंप दी गई है." रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों से चंदनवाड़ी से गुफा तक जाने वाले रास्ते के स्वरूप और दिशा (अलाइनमेंट) में किसी भी तरह की छेड़छाड़ के संकेत नहीं मिले हैं. इससे पता चलता है कि यह रास्ता झील के समानांतर चलता है, लेकिन झील के किनारे से एक स्पष्ट दूरी बनाए रखता है. आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया, "इस रास्ते का रखरखाव और सुधार एक पुरानी प्रक्रिया है, जिसे 2012 से नियमित रूप से किया जा रहा है. 2026 में शुरू की गई कोई नई गतिविधि नहीं है."