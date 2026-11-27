क्या अमरनाथ मार्ग की शेषनाग झील के पास बन रही है नई सड़क? सामने आई सरकार की जांच रिपोर्ट, जानें पूरा सच
अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित शेषनाग झील के पास अर्थमूवर मशीन चलने के वायरल वीडियो पर जम्मू-कश्मीर सरकार की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आयी.
Published : November 27, 2026 at 4:30 PM IST
श्रीनगर: अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित संवेदनशील अल्पाइन ग्लेशियर झील 'शेषनाग' में निर्माण कार्य के लिए अर्थमूवर (खुदाई करने वाली मशीन) के इस्तेमाल को लेकर सियासी बवाल मचा है. इस बीच जम्मू-कश्मीर सरकार की शुरुआती जांच रिपोर्ट में झील के पास 'किसी भी नई सड़क या नए रास्ते के निर्माण' से इनकार किया गया है.
जम्मू-कश्मीर वन विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सकेवेटर (मशीन) द्वारा किया गया काम चंदनवाड़ी से शेषनाग झील होते हुए अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले रास्ते के रुटीन मरम्मत का हिस्सा था. यह काम हिंदू तीर्थयात्रियों की 'सुरक्षा और सुगम आवाजाही' के लिए किया गया था.
समुद्र तल से लगभग 11,780 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ग्लेशियर से बनी अल्पाइन झील श्रीनगर से 120 किलोमीटर दूर है. यह झील भगवान शिव को समर्पित हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक, अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र गुफा साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है. यहां खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होते हुए पैदल या टट्टू की सवारी करके पहुंचा जा सकता है.
श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर सोनमर्ग के पास से गुजरने वाला 14 किलोमीटर का छोटा बालटाल मार्ग एक दिन की पैदल यात्रा में पूरा किया जा सकता है. वहीं, 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम मार्ग ही वह जगह है जहां यह विवाद खड़ा हुआ है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब अर्थमूवर के ड्राइवर ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा किए, जिनमें शेषनाग झील के पास मशीन से काम होते हुए दिखाया गया था. इन वीडियो के सामने आने के बाद पूरी कश्मीर घाटी में आक्रोश फैल गया.
अधिकारियों ने बताया कि घाटी के बाहर के रहने वाले संबंधित व्यक्ति (ड्राइवर) ने दिवाली के आसपास इस खूबसूरत और प्राकृतिक स्थल को दिखाने के इरादे से सोशल मीडिया पर रील्स साझा की थीं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विवाद बढ़ने से रोकने के लिए उन वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है.
विवाद के बाद, वन विभाग ने पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील शेषनाग झील का निरीक्षण करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम भेजी थी. झील तक पहुंचने के लिए अधिकारियों ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर चार घंटे से अधिक समय तक पैदल यात्रा की.
एक अन्य अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "टीम ने रिपोर्ट तैयार करने के अलावा उस जगह के वीडियो और तस्वीरें भी लीं. वीडियो, फोटो और सैटेलाइट तस्वीरों सहित शुरुआती रिपोर्ट वन मंत्री के अवलोकन के लिए उन्हें सौंप दी गई है."
रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों से चंदनवाड़ी से गुफा तक जाने वाले रास्ते के स्वरूप और दिशा (अलाइनमेंट) में किसी भी तरह की छेड़छाड़ के संकेत नहीं मिले हैं. इससे पता चलता है कि यह रास्ता झील के समानांतर चलता है, लेकिन झील के किनारे से एक स्पष्ट दूरी बनाए रखता है. आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया, "इस रास्ते का रखरखाव और सुधार एक पुरानी प्रक्रिया है, जिसे 2012 से नियमित रूप से किया जा रहा है. 2026 में शुरू की गई कोई नई गतिविधि नहीं है."
रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 2012 के उन निर्देशों का हवाला दिया गया है, जिनमें तीर्थयात्रियों, घोड़ों और पालकियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए रास्ते की न्यूनतम चौड़ाई 12 फीट बनाए रखने और उसमें सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था. इन निर्देशों में पूरे रास्ते को बेहतर बनाने की बात भी शामिल है, जिसमें खतरनाक स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय और संरचनात्मक सहारा देना शामिल है, साथ ही इस रास्ते के पैदल मार्ग वाले मूल स्वरूप को भी बनाए रखना है.
चार पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया, " यात्रा मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन (BRO) के पास है. वायरल वीडियो में जो गतिविधि दिखाई दे रही है, वह बीआरओ द्वारा किए जा रहे नियमित वार्षिक रखरखाव कार्य का हिस्सा है."
जानकारी के मुताबिक, कानूनी निर्देशों और कड़ी निगरानी के कारण कई एजेंसियों द्वारा काम करने में हिचकिचाहट दिखाने के बाद सीमा सड़क संगठन (BRO) को रास्तों के रखरखाव की अनुमति दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने सहित कई शर्तों के साथ 2022 में रास्तों के रखरखाव की परियोजना बीआरओ को सौंपी गई थी. इस समझौते को इस साल जनवरी में उमर अब्दुल्ला द्वारा आगे बढ़ाया गया था.
झील के बिल्कुल करीब काम होने की बात से इनकार करते हुए रिपोर्ट में कहा गया, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यात्रा मार्ग झील के दाहिनी ओर से होकर गुजरता है और झील से काफी दूरी पर स्थित है."
रिपोर्ट में आगे कहा गया, "झील पूरी तरह सुरक्षित है और यह रखरखाव कार्य इसके स्वरूप या पारिस्थितिकी संतुलन को बदलने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है. इसलिए, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, वार्षिक तीर्थयात्रा की सुरक्षा आवश्यकताओं और मार्ग रखरखाव के लंबे समय से चले आ रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए."
दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के वन मंत्री अल्ताफ कालू और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 'सुरक्षा कारणों' से झील तक जाने की अनुमति नहीं दी गई. यह इलाका मोबाइल नेटवर्क के दायरे में नहीं आता है और जाहिर तौर पर अनुमति न देने के पीछे यह भी एक कारण था.
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