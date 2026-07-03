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आतंकियों की हर साजिश होगी नाकाम! अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात हुआ बम ढूंढने में माहिर डॉग स्क्वॉड

सालाना अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लेने वाले तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल जिले में पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए बालटाल बेस कैंप से रवाना हुआ. ( IANS )