आतंकियों की हर साजिश होगी नाकाम! अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात हुआ बम ढूंढने में माहिर डॉग स्क्वॉड
तीर्थयात्रा के रास्तों को सुरक्षित करने के लिए खास तौर पर ट्रेंड स्निफर और ट्रैकर डॉग तैनात किए गए हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 3, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्लीः शुक्रवार, 3 जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो गयी. इस दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की दर्जनों K9 टीमें तैनात की गई हैं. इन के9 कुत्तों को विस्फोटक ढूंढने, तीर्थयात्रा मार्गों को सुरक्षित (सैनिटाइज) करने और तलाशी अभियानों में मदद करने के काम में लगाया गया है.
CRPF के ये चार पैरों वाले 'के9 योद्धा' अमरनाथ यात्रा के लिए बनाए गए बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरे में मूक प्रहरियों के रूप में उभरे हैं. ये खोजी और शिकारी कुत्ते बम निरोधक दस्तों और क्विक रिएक्शन टीमों (QRT) के साथ मिलकर बेस कैंपों, ट्रांजिट कैंपों, काफिले के रास्तों और पवित्र गुफा क्षेत्र में तोड़फोड़ विरोधी जांच कर रहे हैं.
के9 टीमें निगरानी ड्रोन, सीसीटीवी नेटवर्क, फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाले) सिस्टम, बम निरोधक दस्तों और उन्नत निगरानी तकनीकों के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे तीर्थयात्रा मार्ग पर सुरक्षा की कई परतें तैयार होती हैं. विस्फोटक का पता लगाने के अलावा, इन ट्रैकर (खोजी) कुत्तों को कठिन पहाड़ी इलाकों में खोज और बचाव अभियानों में मदद करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है, विशेष रूप से खराब मौसम या दुर्घटनाओं के कारण पैदा होने वाली आपातकालीन स्थितियों के दौरान.
सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक (आईजी) आर.के. यादव ने शुक्रवार को ईटीवी भारत को बताया- "वार्षिक तीर्थयात्रा के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई बेहतर सुरक्षा व्यवस्था में सीआरपीएफ की के9 इकाइयां एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं." यादव के अनुसार, उनकी (K9 कुत्तों की) सूंघने की तीव्र क्षमता उन्हें पारंपरिक तरीकों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विस्फोटकों और छिपे हुए खतरों का पता लगाने में सक्षम बनाती है.
उन्होंने कहा, "खोजी (स्निफर) और शिकारी (ट्रैकर) कुत्तों सहित दो अलग-अलग प्रकार की के9 इकाइयां, बम निरोधक दस्तों और क्विक रिएक्शन टीमों के साथ मिलकर बेस कैंप, ट्रांजिट कैंप, काफिले के रास्तों और पवित्र गुफा क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर तोड़फोड़ विरोधी जांच करती हैं."
के9 टीम की तैनाती की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें बालटाल और पहलगाम बेस कैंप, यात्रा मार्गों, पवित्र गुफा क्षेत्र, ट्रांजिट कैंप, काफिले के रास्तों, सामान की स्क्रीनिंग वाले स्थानों, हेलीपैड और संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर तैनात किया गया है.
एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया- "विस्फोटक खोजने, ट्रैकिंग और तलाशी अभियानों में विशेष रूप से प्रशिक्षित, इन डॉग स्कॉड (के9) टीमों को बालटाल और पहलगाम के दोनों मार्गों, ट्रांजिट कैंपों, बेस कैंपों और काफिले के मुख्य बिंदुओं पर तैनात किया गया है. बम निरोधक दस्तों और क्विक रिएक्शन टीमों के साथ मिलकर काम करते हुए, ये कुत्ते संवेदनशील इलाकों से तीर्थयात्रियों के गुजरने से पहले रास्तों को सुरक्षित करने और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं."
इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा को अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती के साथ सुरक्षित किया जा रहा है, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की 670 से अधिक कंपनियां एक बहु-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड बना रही हैं. सीआरपीएफ सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर इस सुरक्षा प्रयास का नेतृत्व कर रही है.
इस 57 दिवसीय तीर्थयात्रा में कई लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. सुरक्षा एजेंसियों ने तीर्थयात्रा के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और व्यापक जमीनी तैनाती को मिलाने वाली एक एकीकृत सुरक्षा योजना, "ऑपरेशन शिव" को लागू करते हुए पूरे जम्मू-कश्मीर में एक लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया है.
इसे भी पढ़ेंः
- श्री अमरनाथ यात्रा 2026: कड़ी सुरक्षा के बीच 4,800 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर पहुंचा
- अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे
- अमरनाथ में बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा संपन्न, जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा पूजा में हुए शामिल
- आतंकी साजिश नाकाम: गुजरात और एमपी में ATS की छापेमारी, जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकवादी गिरफ्तार