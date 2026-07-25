अमरनाथ यात्रा 6 दिन बाद फिर से शुरू, 6269 तीर्थयात्री बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना
अधिकारियों के मुताबिक, बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए 6,269 अमरनाथ तीर्थयात्रियों में 1470 महिलाएं, 25 बच्चे और 54 साधु शामिल हैं.
Published : July 25, 2026 at 11:09 AM IST
जम्मू: अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई. शनिवार सुबह 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ.
जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम की वजह से 19 जुलाई को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी. तीर्थयात्रा छह दिनों तक रुकी रही. मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद फिर से बहाल हो गई है.
एक अधिकारी ने बताया कि मौसम में सुधार और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू होने के बाद 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी में बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ. उधमपुर-रामबन इलाके में कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से तीन दिन तक बंद रहने के बाद हाईवे फिर से खुल गया.
अधिकारी ने कहा, "18वां बैच जिसमें 1470 महिलाएं, 25 बच्चे और 54 साधु समेत 6,269 तीर्थयात्री शामिल हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 223 गाड़ियों के काफिले में सुबह करीब 2.40 बजे बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ."
उन्होंने यह भी बताया कि पहलगाम मार्ग के लिए तीर्थयात्रियों का कोई जत्था नहीं भेजा गया.
22 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले में अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर तैनात भारतीय रिजर्व पुलिस (IRP) के एक जवान की मौत के बाद तीर्थयात्रा मार्ग पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 जुलाई को भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ किया था. इस साल यह तीर्थयात्रा 28 अगस्त तक चलेगी.
अब तक लगभग चार लाख तीर्थयात्री गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 1.20 लाख तीर्थयात्रियों ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपनी यात्रा शुरू की.
जम्मू बेस कैंप जाने वाले तीर्थयात्रियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षा घेरे वाले काफिले में कश्मीर ले जाया जाता है.
अमरनाथ गुफा मंदिर, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह शिव भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है. तीर्थयात्रा पर जाने वाले भक्त गुफा मंदिर में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग (बाबा बर्फानी) के दर्शन करते हैं.
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