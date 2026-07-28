मध्य प्रदेश, राजस्थान के 40 अमरनाथ यात्रियों की बस बालटाल खाई में गिरी, हादसे में घायल श्रद्धालुओं की लिस्ट
मध्य प्रदेश और राजस्थान के अमरनाथ यात्रियों की बस हादसे का शिकार. सोनमर्ग हाईवे पर बालटाल से पहले बस मकान पर गिरी. श्रीनगर में उपचाररत यात्रियों की पूरी लिस्ट देखें. मंदसौर से विनोद गौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 10:51 AM IST
श्रीनगर/मंदसौर: जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां अमरनाथ यात्रा से लौट रही एक बस गांदरबल जिले के रंगा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई. इस हादसे में 40 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिसमें से 14 मध्य प्रदेश से बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उप जिला अस्पताल कंगन से एसकेआईएमएस (SKIMS) सौरा, श्रीनगर रेफर किया गया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार सभी घायलों को मल्टीपल इंजरी एवं हेड ट्रॉमा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस मध्य प्रदेश के मंदसौर से यात्रियों को लेकर आई थी और वापस लौट रही थी.
श्रीनगर पुलिस के मुताबिक बालटाल बेस कैंप जा रही अमरनाथ यात्रियों से भरी यह बस सोनमर्ग हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हरीगनीवान के पास अचानक बस अनियंत्रति हो गई और नीचे की ओर एक घर पर जा गिरी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस व सुरक्षाबल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यु शुरू किया. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक घायलों में 14 लोग मध्य प्रदेश व 22 राजस्थान से हैं.
#WATCH | Jammu and Kashmir: A tourist bus skidded off the road at Hariganiwan in Ganderbal district. Following the accident, personnel from the CRPF, ITBP, and the Jammu and Kashmir Police reached the scene promptly, rescued all injured passengers, and transported them to Kangan… pic.twitter.com/WCPmi8aE7p— ANI (@ANI) July 28, 2026
अमरनाथ बस हादसे में घायलों की सूची इस प्रकार है
- दिनेश, उम्र 48 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- रिजवान, उम्र 40 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- मुकेश, उम्र 40 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- राहुल, उम्र 45 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- प्रेम भाई, उम्र 50 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- ललिता, उम्र 55 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- राजेश कुमार, उम्र 52 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- किशोर पंडित, उम्र 52 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- विद्या, उम्र 52 वर्ष, निवासी राजस्थान
- नीलम, उम्र 44 वर्ष, निवासी राजस्थान
- चंद्रलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- गायत्री, उम्र 56 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- सीताबाई, उम्र 58 वर्ष, निवासी राजस्थान
- कनयाबाई, उम्र 58 वर्ष, निवासी राजस्थान
- गरुड़, उम्र 48 वर्ष, निवासी राजस्थान
- ममता जायसवाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी राजस्थान
- सीमाबाई, उम्र 33 वर्ष, निवासी राजस्थान
- पूनिका राठौड़, उम्र 48 वर्ष, निवासी राजस्थान
- विश्वास राठौर, उम्र 58 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- ईश्वरलाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी राजस्थान
- प्रकाश राज, उम्र 52 वर्ष, निवासी राजस्थान
- हरिप्रकाश, उम्र 52 वर्ष, निवासी राजस्थान
- पवन, उम्र 52 वर्ष, निवासी राजस्थान
- यशोदा, उम्र 52 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- संपत भाई, उम्र 46 वर्ष, निवासी राजस्थान
- संगीता, उम्र 48 वर्ष, निवासी राजस्थान
- हीराबाई, उम्र 45 वर्ष, निवासी राजस्थान
- देवेंद्र राठौर, उम्र 48 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- मीरा, उम्र 48 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- लक्ष्मी, उम्र 58 वर्ष, निवासी राजस्थान
- शिखा, उम्र 50 वर्ष, निवासी राजस्थान
- सुपिंदर राठौड़, उम्र 48 वर्ष, निवासी राजस्थान
- चंदा, उम्र 58 वर्ष, निवासी राजस्थान
- पार्वती, उम्र 50 वर्ष, निवासी राजस्थान
- सागरलाल कुमार, उम्र 45 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- गोविंद, उम्र 55 वर्ष, निवासी राजस्थान
- सलकराम, उम्र 55 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- इंद्रा, उम्र 57 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश
- नरेंद्र सिंह पुत्र गुणश्याम सिंह, उम्र 68 वर्ष, निवासी राजस्थान
- चंद्रकांत, उम्र 48 वर्ष, निवासी मध्यप्रदेश.
मध्य प्रदेश के मंदसौर से निकली थी बस
मंदसौर एडीएम एकता जायसवाल ने बताया, '' श्रीनगर से बस के दुर्घटना होने की जानकारी मिली है. बस मंदसौर से निकली थी, इस वजह से पटवारी और क्षेत्र के तहसीलदार को गांव गुर्जर बढ़िया भेज कर बस में सवार लोगों की जानकारी ली गई है. फिलहाल सभी घायलों को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. श्रीनगर पुलिस से भी संपर्क किया गया है.''
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