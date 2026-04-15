अमरनाथ यात्रा : रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को रक्षा बंधन पर खत्म होगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया.
Published : April 15, 2026 at 2:55 PM IST
जम्मू : तीन जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया. इसके साथ ही काफी संख्य में श्रद्धालु लगाए गए काउंटरों पर उमड़ पड़े. बता दें कि एडवांस रजिस्ट्रेशन ऑनलाइ और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से किया जा रहा है.
अमरनाथ यात्रा 57 दिनों तक चलेगी. साथ ही रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को यात्रा का समापन होगा. यह यात्रा दो मार्गों से संचालित की जाएगी, इसमें एक अनंतनाग पारंपरिक 48 किलोमीटर लंब नुनवान-पहलगाम मार्ग के अलावा गांदरबल में 14 किलोमीटर का कठिन बालटाल मार्ग भी शामिल है.
रजिस्ट्रेशन के बारे में पंजाब नेशनल बैंक के जम्मू मंडल प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक (DGM) पंकज कुमार वर्मा ने बताया, ‘‘अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रारंभ हो गया है. इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खोला गया है.’’
Jammu, Jammu and Kashmir: Punjab National Bank’s Jammu Circle Head, Pankaj Kumar Verma says, " as you know, the amarnath yatra is organized every year, and punjab national bank acts as the nodal bank for it. across india, all bank branches are involved in the registration process,… pic.twitter.com/fTPG6lWjnD— IANS (@ians_india) April 15, 2026
अमरनाथ यात्रा के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) नोडल बैंक की भूमिका निभा रहा है. डीजीएम वर्मा ने बताया कि देशभर में कुल 556 बैंक शाखाएं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शामिल हैं, जिनमें से 310 ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक की हैं. साथ ही जम्मू में छह काउंटर बनाए गए हैं.
जम्मू में जम्मू कश्मीर बैंक और पीएनबी की ऑफलाइन शाखाओं में सुबह आठ बजे से ही लंबी लाइन लग गई थी, जहां श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन शुरू होने से एक घंटा पहले ही लाइन में लग गए. जम्मू निवासी यामिनी शर्मा ने मीडिया से कहा, ‘‘मैं गुफा मंदिर में सबसे पहले दर्शन करने वालों में शामिल होना चाहती हूं. इसी कारण मैं सुबह जल्दी रजिस्ट्रेशन के लिए आई हूं. यह मेरी दूसरी यात्रा होगी.’’
उन्होंने बताया कि वह अपने माता-पिता, बहन और भाई के साथ पहलगाम मार्ग से यात्रा करेंगी. उन्होंने कहा कि कश्मीर में सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है और सामान्य स्थिति बनी हुई है, इसलिए अधिक से अधिक हिंदुओं को यहां आकर दर्शन करना चाहिए.
वहीं पंजाब के पठानकोट से रिहाड़ी कॉलोनी स्थित पीएनबी शाखा में रजिस्ट्रेशन कराने आए विनोद कुमार ने बताया कि यह उनकी 11वीं अमरनाथ यात्रा होगी. उन्होंने कहा, ‘‘हम पिछले कई वर्षों से पहले जत्थे में गुफा मंदिर के दर्शन करते आ रहे हैं. इस साल भी हमने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.’’
पीएनबी के डीजीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिससे बैंकों का सहयोग भी बढ़ा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि श्रद्धालुओं की संख्या और इजाफा होगा. इसके अनुसार, हम यह आकलन कर रहे हैं कि बैंक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और सरल और सुगम कैसे बनाया जाए.
अफसरों के मुताबिक, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन देशभर की 556 बैंक शाखाओं में किया जा सकता है, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक की 310, जे-के बैंक की 90, यस बैंक की 37 और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 99 शाखाएं शामिल हैं.
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