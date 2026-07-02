बम-बम भोले के जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू, श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को LG मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी
अमरनाथ यात्रा इस साल 57 दिनों तक चलकर 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ खत्म होगी.
Published : July 2, 2026 at 7:06 AM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह सलाना अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत हुई. जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथजी यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
इस मौके पर बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे खास तीर्थ यात्राओं में से एक है और इसके बहुत अच्छी तरह से संपन्न होने की उम्मीद जताई. उन्होंने भक्तों में बढ़ते जोश को देखा और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की.
#WATCH | Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha performs a Puja before flagging off the first batch of Shri Amarnathji Yatra 2006 pilgrims pic.twitter.com/FEG0LQDoHa— ANI (@ANI) July 1, 2026
जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने भी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि जम्मू-कश्मीर श्राइन बोर्ड के इंतजाम से यात्रा आरामदायक होगी. उन्होंने कहा कि इस साल तीर्थयात्रा में ज़्यादा लोग आ सकते हैं और यह पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती है.
#WATCH | Jammu | J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of Shri Amarnathji Yatra 2026 pilgrims pic.twitter.com/tnTvzud1JH— ANI (@ANI) July 1, 2026
उन्होंने कहा, 'मैं पहले बैच को हरी झंडी दिखाने पर बधाई देता हूं और इस यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं. जम्मू-कश्मीर श्राइन बोर्ड की दी गई सुविधाएं यात्रा को और आरामदायक बनाएंगी. पिछले सालों की तुलना में इस बार काफी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, और यह रिकॉर्ड तोड़ देगी.'
#WATCH | J&K | A large number of pilgrims have arrived at the Yatri Niwas Bhagwati Nagar base camp in Jammu for the Shri Amarnath Ji Yatra 2026.— ANI (@ANI) July 1, 2026
J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha will flag off the first batch, and the convoy of pilgrims will depart for the Baltal and Pahalgam… pic.twitter.com/MdUJ4VQYkg
इस यात्रा में कश्मीर घाटी में बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंप पर भक्तों की बड़ी भीड़ 'बम- बम भोले' के नारे लगाती हुई देखी गई. झंडी दिखाने से कुछ घंटे पहले, सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन के जवानों ने के9 यूनिट के साथ मिलकर तीर्थयात्रा की तैयारी और सुरक्षा पक्का करने के लिए उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे को सैनिटाइज किया.
#WATCH | J&K | Just few hours ahead of Shri Amarnath ji Yatra 2026, personnel of CRPF 137th Bn with K9 canine, sanitize the Jammu-Srinagar National Highway in Udhampur to check the preparedness. pic.twitter.com/ZxWb0WLyAk— ANI (@ANI) July 1, 2026
इससे पहले मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी तैयारियां तेज कर दीं, एंटी-टेरर मॉक ड्रिल की और यात्रा रूट पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी ग्रिड तैनात किया. श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर पठान चौक बेस कैंप में नए बने यात्री निवास, श्री प्रेम गर्ग भवन में मंगलवार को एंटी-टेरर मॉक ड्रिल की. दक्षिण कश्मीर के हिमालय में लगभग 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की सालाना तीर्थयात्रा देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है.
#WATCH | Jammu, J&K | BJP MP Jugal Kishore Sharma says, " one of the most significant yatras of india has been flagged off by the lieutenant governor of j&k from jammu... the enthusiasm of the devotees is increasing... i pray for the success of this yatra..." https://t.co/jj3RdXhskN pic.twitter.com/s4TvoeqsAe— ANI (@ANI) July 1, 2026
भक्त कुदरती तौर पर बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यह यात्रा करते हैं, जो भगवान शिव का प्रतीक है. इस साल 57 दिन की तीर्थयात्रा 3 जुलाई को अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर के नुनवान-पहलगाम रास्ते और गंदेरबल जिले में छोटे लेकिन ज़्यादा चढ़ाई वाले 14 किलोमीटर के बालटाल रास्ते से एक साथ शुरू होगी. यात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ खत्म होगी.
#WATCH | Jammu, J&K | LoP and BJP leader Sunil Sharma says, " i congratulate the flagging off of the first batch and pray for the success of this journey. the facilities provided by the j&k shrine board will make the yatra more comfortable... there might be significantly more rush… https://t.co/cY37l2MytA pic.twitter.com/BTUDsGYsIc— ANI (@ANI) July 1, 2026