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बम-बम भोले के जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू, श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को LG मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी

अमरनाथ यात्रा इस साल 57 दिनों तक चलकर 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ खत्म होगी.

Amarnath Yatra 2026
जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथजी यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने से पहले पूजा अर्चना की (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 7:06 AM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह सलाना अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत हुई. जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथजी यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस मौके पर बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे खास तीर्थ यात्राओं में से एक है और इसके बहुत अच्छी तरह से संपन्न होने की उम्मीद जताई. उन्होंने भक्तों में बढ़ते जोश को देखा और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की.

जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने भी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि जम्मू-कश्मीर श्राइन बोर्ड के इंतजाम से यात्रा आरामदायक होगी. उन्होंने कहा कि इस साल तीर्थयात्रा में ज़्यादा लोग आ सकते हैं और यह पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

उन्होंने कहा, 'मैं पहले बैच को हरी झंडी दिखाने पर बधाई देता हूं और इस यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं. जम्मू-कश्मीर श्राइन बोर्ड की दी गई सुविधाएं यात्रा को और आरामदायक बनाएंगी. पिछले सालों की तुलना में इस बार काफी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, और यह रिकॉर्ड तोड़ देगी.'

इस यात्रा में कश्मीर घाटी में बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंप पर भक्तों की बड़ी भीड़ 'बम- बम भोले' के नारे लगाती हुई देखी गई. झंडी दिखाने से कुछ घंटे पहले, सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन के जवानों ने के9 यूनिट के साथ मिलकर तीर्थयात्रा की तैयारी और सुरक्षा पक्का करने के लिए उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे को सैनिटाइज किया.

इससे पहले मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी तैयारियां तेज कर दीं, एंटी-टेरर मॉक ड्रिल की और यात्रा रूट पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी ग्रिड तैनात किया. श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर पठान चौक बेस कैंप में नए बने यात्री निवास, श्री प्रेम गर्ग भवन में मंगलवार को एंटी-टेरर मॉक ड्रिल की. दक्षिण कश्मीर के हिमालय में लगभग 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की सालाना तीर्थयात्रा देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है.

भक्त कुदरती तौर पर बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यह यात्रा करते हैं, जो भगवान शिव का प्रतीक है. इस साल 57 दिन की तीर्थयात्रा 3 जुलाई को अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर के नुनवान-पहलगाम रास्ते और गंदेरबल जिले में छोटे लेकिन ज़्यादा चढ़ाई वाले 14 किलोमीटर के बालटाल रास्ते से एक साथ शुरू होगी. यात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ खत्म होगी.

ये भी पढ़ें- अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे

TAGGED:

FIRST BATCH PILGRIMS
LG MANOJ SINHA
JAMMU KASHMIR
अमरनाथ यात्रा 2026
AMARNATH YATRA 2026

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