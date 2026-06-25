अमरनाथ यात्रा 2026 में पहली बार प्रयोग होगी यह तकनीक, पर नहीं मार पाएगा परिंदा
इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है. वहीं, इसका समापन 28 अगस्त को होगा. विस्तार से पढ़ें.
Published : June 25, 2026 at 12:04 PM IST
श्रीनगर: हर साल अमरनाथ यात्रा सावन के महीने में शुरू होती है. इस बार 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था सख्त की जा रही है. बता दें, 57 दिनों की इस सालाना यात्रा से पहले जम्मू और कश्मीर को 'मैक्सिमम अलर्ट' मोड पर रखा गया है.
देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को आसानी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों ने एक बड़ा सिक्योरिटी, सर्विलांस और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया है. जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की सालाना तीर्थयात्रा रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को समाप्त होगी. इस साल की यात्रा पिछले साल की तीर्थयात्रा से 38 दिन ज्यादा चलेगी.
तैयारियों में लगे संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को हजारों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है. इस वजह से सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. तीर्थयात्री अनंतनाग जिले में पारंपरिक पहलगाम रास्ते और गांदरबल जिले में छोटे बालटाल रास्ते से यात्रा करेंगे. तीर्थयात्रा के रास्तों, बेस कैंप और ट्रांजिट पॉइंट पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है. अधिकारियों ने खास सिक्योरिटी टीमें तैनात की हैं और तीर्थयात्रियों के लिए बने होटलों, लॉज और गेस्ट हाउस में फायर सेफ्टी ऑडिट किए हैं.
यात्रियों की मॉनिटरिंग और उनके वेरिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने तीर्थयात्रा से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए QR कोड-बेस्ड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कार्ड शुरू किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा रूट पर खास जगहों पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम वाले एक्स्ट्रा सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाकर सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया गया है. तैयारियों को पुख्ता करने के लिए सिक्योरिटी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसियों ने कई मॉक ड्रिल्स की हैं.
बनिहाल रेलवे स्टेशन पर, इंडियन आर्मी, जम्मू और कश्मीर पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने यात्रा के दौरान किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयारियों का अंदाजा लगाने के लिए एक जॉइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया. तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य बेस कैंप जम्मू के भगवती नगर में एक और मॉक ड्रिल की गई, जहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर की रिहर्सल की.
पुंछ जिले में, एसडीआरएफ (SDRF), सिविल डिफेंस, सीआरपीएफ (CRPF) और जिला पुलिस की टीमों ने पुंछ नदी के किनारे रेस्क्यू और रिस्पॉन्स एक्सरसाइज की. इस ड्रिल में मानसून और अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली इमरजेंसी से निपटने पर फोकस किया गया. अनंतनाग के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आमोद अशोक नागपुरे ने मानक संचालन प्रक्रियाएं का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. सांबा जिले में भी सुरक्षा समीक्षा बैठकें की गईं, जबकि जम्मू नगर निगम आयुक्त देवांश यादव ने जम्मू शहर के पुरानी मंडी में नागरिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.
अधिकारियों ने जम्मू में किराएदारों के वेरिफिकेशन का अभियान भी शुरू कर दिया है और जम्मू बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बीच, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर ने तीर्थयात्रा के दौरान यात्रा काफिले और आम गाड़ियों की आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए एक डिटेल्ड एडवाइजरी भी जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार, जम्मू से बालटाल जाने वाले काफिले सुबह 4 बजे निकलेंगे, सुबह 10 बजे बनिहाल पार करेंगे और शाम 5 बजे तक गंदेरबल से बालटाल की ओर बढ़ेंगे. पहलगाम जाने वाले काफिले जम्मू से सुबह 4:15 बजे निकलेंगे और सुबह 10:45 बजे बनिहाल पार करेंगे.
वहीं, वापसी के लिए, बालटाल से काफिला सुबह 6 बजे से जम्मू की ओर बढ़ना शुरू करेगा, जबकि पहलगाम से गाड़ियां सुबह 6 बजे और 6:30 बजे अपनी यात्रा शुरू करेंगी. तीर्थयात्रियों के काफिले की सुरक्षित आवाजाही को आसान बनाने के लिए, अधिकारियों ने श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे और घाटी की ओर जाने वाले दूसरे रास्तों पर कई जगहों पर नॉन-काफिले वाले ट्रैफिक के लिए कट-ऑफ टाइमिंग लागू कर दी है.
जम्मू से कश्मीर की ओर नवयुग टनल से आखिरी नॉन-कॉन्वॉय गाड़ी को दोपहर 3 बजे तक जाने की इजाजत होगी, जबकि मीर बाजार से अनंतनाग की ओर जाने वाला ट्रैफिक शाम 4 बजे के बाद रोक दिया जाएगा. पंथा चौक, सुंबल, वायल, नरबल और दूसरे ज़रूरी जंक्शनों पर भी इसी तरह की रोक लागू रहेगी. जम्मू से घाटी की ओर जाने वाले वाहनों के लिए नगरोटा में दोपहर 12 बजे, उधमपुर में जखेनी में दोपहर 1 बजे, चंद्रकोट में दोपहर 2 बजे और बनिहाल में दोपहर 3 बजे कट-ऑफ टाइम तय किया गया है.
अधिकारियों ने कहा कि इन पाबंदियों का मकसद यात्रा के काफिलों की बिना रुकावट आवाजाही पक्का करना और नेशनल हाईवे और तीर्थयात्रा के रास्तों पर भीड़ कम करना है. उन्होंने आने-जाने वालों से अपील की कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और तीर्थयात्रा के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ सहयोग करें.
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