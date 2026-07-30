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Amarnath Yatra 2026: बारिश के बीच जम्मू से 1795 तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना

जम्मू/श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने के कारण कड़ी सुरक्षा और मौसम की निगरानी के बीच 1,795 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था गुरुवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ.

जम्मू के जोनल पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार, 23वां काफिला सुबह 2:44 बजे बालटाल बेस कैंप के लिए निकला. इस बैच में 1,406 पुरुष और 389 महिलाएं हैं. काफिले में कुल 83 गाड़ियां थीं, जिनमें 41 बसें, मध्यम आकार की 11 गाड़ियां, 30 हल्की गाड़ियां और एक दो-पहिया वाहन शामिल थे.

नए बैच के जाने के साथ, अब तक भगवती नगर बेस कैंप से वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए कुल 1,34,201 भक्त गुफा मंदिर के दर्शन के लिए जा चुके हैं. इस बीच, 3 जुलाई को वार्षिक तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से 4,41,577 तीर्थयात्री गुफा मंदिर में पूजा कर चुके हैं, जिसमें से 6,165 भक्तों ने बुधवार को दर्शन किए.

तीर्थयात्रियों का आना-जाना ऐसे समय में हो रहा है जब मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश की भविष्यवाणी की है. श्रीनगर में मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले 24 घंटों में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश की संभावना है. अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की उम्मीद है.

जम्मू संभाग में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले सात दिनों में कश्मीर संभाग में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है. जम्मू संभाग के लिए, कहीं-कहीं गरज के भारी बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाओं और भूस्खलन, पहाड़ से कीचड़ आना (mudslide), अचानक बाढ़, पत्थर गिरने और संवेदनशील जगहों पर पानी भरने की चेतावनी जारी की गई है.

गुरुवार को, मौसम विभाग (IMD) ने श्रीनगर में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि जम्मू में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है. श्रीनगर में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

यात्रियों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी

मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर ने जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले तीर्थयात्रियों और दूसरे यात्रियों के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है.