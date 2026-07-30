ETV Bharat / bharat

Amarnath Yatra 2026: बारिश के बीच जम्मू से 1795 तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना

जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अबतक 1,34,201 तीर्थयात्री मंदिर गुफा के लिए जा चुके हैं. मोहम्मद अशरफ गनाई और मीर इश्फाक की रिपोर्ट.

Amarnath Yatra 2026 Fresh Batch of 1795 Pilgrims Leaves Jammu for cave shrine Amid Rain Forecast
अमरनाथ तीर्थयात्रियों के 23वें जत्थे के लिए NH-44 पर तैनात सुरक्षाकर्मी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 3:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू/श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने के कारण कड़ी सुरक्षा और मौसम की निगरानी के बीच 1,795 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था गुरुवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ.

जम्मू के जोनल पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार, 23वां काफिला सुबह 2:44 बजे बालटाल बेस कैंप के लिए निकला. इस बैच में 1,406 पुरुष और 389 महिलाएं हैं. काफिले में कुल 83 गाड़ियां थीं, जिनमें 41 बसें, मध्यम आकार की 11 गाड़ियां, 30 हल्की गाड़ियां और एक दो-पहिया वाहन शामिल थे.

नए बैच के जाने के साथ, अब तक भगवती नगर बेस कैंप से वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए कुल 1,34,201 भक्त गुफा मंदिर के दर्शन के लिए जा चुके हैं. इस बीच, 3 जुलाई को वार्षिक तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से 4,41,577 तीर्थयात्री गुफा मंदिर में पूजा कर चुके हैं, जिसमें से 6,165 भक्तों ने बुधवार को दर्शन किए.

तीर्थयात्रियों का आना-जाना ऐसे समय में हो रहा है जब मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश की भविष्यवाणी की है. श्रीनगर में मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले 24 घंटों में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश की संभावना है. अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की उम्मीद है.

जम्मू संभाग में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की चेतावनी
मौसम विभाग ने अगले सात दिनों में कश्मीर संभाग में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है. जम्मू संभाग के लिए, कहीं-कहीं गरज के भारी बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाओं और भूस्खलन, पहाड़ से कीचड़ आना (mudslide), अचानक बाढ़, पत्थर गिरने और संवेदनशील जगहों पर पानी भरने की चेतावनी जारी की गई है.

गुरुवार को, मौसम विभाग (IMD) ने श्रीनगर में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि जम्मू में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है. श्रीनगर में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

यात्रियों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी
मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर ने जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले तीर्थयात्रियों और दूसरे यात्रियों के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है.

अधिकारियों ने कहा कि नगरोटा और नवयुग टनल के बीच हाईवे एक तरफ से ट्रैफिक के लिए खुला रहा, जबकि श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच SSG रोड नियमित स्थानीय यातायात के लिए खुला रहा. हालांकि, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करने से पहले सड़क की ताजा स्थिति देख लें.

अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे सिर्फ दिन में यात्रा करें, रामबन और बनिहाल के बीच सड़क पर बेवजह रुकने से बचें, और भूस्खलन के लिए संवेदनशील इलाकों के पास रुकने से बचें. जल्दी खराब होने वाला सामान ले जाने वाली भारी गाड़ियों को लोडिंग और पार्किंग के तय निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है, जबकि घाटी से फल ले जाने वाले फल उत्पादकों को भी खास ट्रैफिक गाइडलाइन जारी की गई हैं.

ट्रैफिक अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही सड़क और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी. यात्री वाहनों को निर्धारित समय पर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि भारी वाहन सड़क का रखरखाव करने वाली एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद निर्धारित ट्रैफिक प्लान के हिसाब से चलेंगी.

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि हाईवे पर अलग-अलग जगहों पर निर्धारित समय-सीमा मौसम की स्थिति, सड़क की मरम्मत और अमरनाथ यात्रा के लिए काफिले की आवाजाही के आधार पर बदल सकती है.

अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों और दूसरे यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सरकारी एडवाइजरी का पालन करें और सड़क की ताजा स्थिति की पुष्टि कर लें, क्योंकि रुक-रुक कर होने वाली बारिश से नेशनल हाईवे के संवेदनशील हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर समेत इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

TAGGED:

FRESH PILGRIMS BATCH LEAVES JAMMU
RAIN FORECAST IN JAMMU KASHMIR
AMARNATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.