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अमरनाथ यात्रा: जम्मू से तीर्थयात्रियों का चौथा जत्था रवाना, श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील

सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दो दिनों में 26,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने 3,880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर में मत्था टेका.

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अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्री बालटाल मार्ग के पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 10:59 AM IST

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जम्मू: तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार सुबह भगवती नगर बेस कैंप से दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ. इसमें 6,700 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हुए जिसमें 87 विदेशी भी शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि 1,310 महिलाओं और 22 बच्चों वाला यह जत्था जम्मू बेस कैंप से दो अलग-अलग काफिलों में सुबह 3 बजे और 3.40 बजे निकला.

2 जुलाई के बाद से जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों का यह चौथा जत्था था, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू से यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी. इसके साथ ही अब तक कुल 20,220 तीर्थयात्री जम्मू बेस कैंप से घाटी के लिए निकल चुके हैं.

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अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्री बालटाल मार्ग के पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए (ANI)

3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिन की सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दो दिनों में 26,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने 3,880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर में मत्था टेका. तीर्थयात्रा अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम रूट और गंदेरबल जिले में छोटे 14 किलोमीटर लंबे बालटाल रूट से एक साथ की जा रही है.

अधिकारियों ने बताया कि पहला काफिला जिसमें 152 गाड़ियों में 2,590 तीर्थयात्री थे, बालटाल बेस कैंप के लिए निकला, जबकि दूसरा काफिला जिसमें 139 गाड़ियों में 4,131 तीर्थयात्री थे, तीर्थयात्रा के लिए पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ. जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को यात्रा करने की योजना बना रहे बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपनी यात्रा कुछ दिन आगे बढ़ाने की अपील की.

​​उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ के कारण 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक हो चुके हैं. अधिकारियों ने यह भी घोषणा की कि रविवार से केवल रजिस्टर्ड तीर्थयात्रियों को ही कश्मीर की ओर जाने की अनुमति होगी, जबकि बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं को नए रजिस्ट्रेशन कोटा उपलब्ध होने तक तय चेकपॉइंट पर रोका जाएगा.

घाटी से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की पूरी तरह से सुरक्षित और आसान आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट कॉरिडोर में एक बड़ा, कई लेयर वाला सिक्योरिटी कवर आसानी से लगाया गया है. भक्तों ने अपनी शुरुआती राय बताते हुए बड़े सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तारीफ की, और कहा कि दिखने वाले सेफ्टी नेट ने उन्हें आगे ऊंचाई पर दर्शन के लिए काफी मोटिवेट किया है.

ऊंचाई पर हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और ट्रांजिट इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए, उधमपुर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH 44) के साथ एक मजबूत मेडिकल मैट्रिक्स को फाइनल किया है, जो खास तौर पर टिकरी काली माता मंदिर से चेनानी-नाशरी टनल तक के सेक्टर को कवर करता है.

तीर्थयात्रियों से यात्रा के लिए रजिस्टर कराने की अपील

जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रियों से यात्रा के लिए पहले रजिस्टर करने की अपील की है. सिन्हा ने कहा है कि गुफा की ओर बढ़ने से पहले यात्रियों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. मनोज सिन्हा श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) के चेयरमैन भी हैं.

अधिकारियों ने कहा कि बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को यात्रा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, यात्रा ट्रैक पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही की तय लिमिट के अनुसार यात्रा की जा रही है.

शनिवार को यात्रा के इंतज़ामों का रिव्यू करते हुए सिन्हा ने कहा, 'इसलिए, सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पक्का करने के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का पालन करना जरूरी है. सिर्फ तय तारीख के लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों को ही पवित्र गुफा श्राइन की ओर जाने वाले ट्रैक पर आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी.'

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे जम्मू कश्मीर पहुँचने पर किसी भी परेशानी से बचने के लिए अगले कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा टाल दें.

ये भी पढ़ें- अमरनाथ यात्रा 2026 : तीर्थयात्रियों की यात्रा अच्छी रहेगी और वे सुरक्षित घर लौटेंगे- उमर अब्दुल्ला

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