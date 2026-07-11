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अमरनाथ गुफा से सीधे पहुंचें लद्दाख! जानिए 6 किलोमीटर के नए रूट से और क्या होगा फायदा?

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा मंदिर में ‘प्रथम पूजा’ की. यह फाइल फोटो 29 जून 2026 की है. ( ANI )

श्रीनगरः अमरनाथ गुफा को लद्दाख से जोड़ने वाले एक नए छह किलोमीटर लंबे रास्ते का प्रस्ताव हिमालय में यात्रा और पर्यटन का चेहरा बदल सकता है. इससे श्रद्धालुओं को एक ही दिन में पवित्र गुफा के दर्शन करने और लद्दाख के 'सिंधु दर्शन' स्थल तक पहुंचने का मौका मिल सकता है. इससे धर्म और पर्यटन का एक नया रास्ता खुल जाएगा.

यह प्रस्तावित रास्ता अमरनाथ गुफा को बालटाल टॉप से जोड़ेगा, जिससे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) का सीधा रास्ता मिल जाएगा. अगर इसे मंजूरी मिलती है और बनकर तैयार हो जाता है, तो बालटाल के रास्ते जाने वाले तीर्थयात्री कश्मीर लौटने के बजाय अपनी यात्रा को सीधे लद्दाख तक बढ़ा सकेंगे.

अधिकारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि इस रास्ते से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों को बड़ा फायदा होगा. इससे यहां आने वाले लोग ज़्यादा समय तक रुकेंगे और सालाना अमरनाथ यात्रा के अलावा भी अन्य जगहों को देखने के लिए प्रेरित होंगे. यहां के निवासियों को इसमें होटलों, गाड़ी मालिकों, रेस्टोरेंट और स्थानीय व्यापार के लिए नए मौके दिख रहे हैं.

सोनमर्ग के पास गेस्ट हाउस चलाने वाले गुलाम नबी ने कहा, "हमने हमेशा देखा है कि तीर्थयात्री दर्शन के तुरंत बाद वापस लौट जाते हैं. अगर वे आगे लद्दाख जाते हैं, तो इससे हाईवे पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों और कारोबारियों को फायदा होगा."

टैक्सी चलाने वाले बशीर अहमद चीची ने कहा कि इस सड़क से श्रीनगर, अमरनाथ और लेह को जोड़ने वाले नए ट्रैवल पैकेज बनाए जा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा, "कई पर्यटक पहले से ही पूछते हैं कि क्या वे अमरनाथ यात्रा के साथ लद्दाख की यात्रा भी कर सकते हैं. एक सीधा रास्ता बनने से यह बहुत आसान हो जाएगा."

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (लेह) के अध्यक्ष ताशी ग्यालसन ने कहा, "अमरनाथ और लद्दाख के बीच सीधा रास्ता हिमालय में धार्मिक पर्यटन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है. इससे यात्रा पूरी करने के बाद अधिक तीर्थयात्री लद्दाख जाने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायों, होटलों, गाड़ी मालिकों और कारीगरों को फायदा होगा. साथ ही, इससे क्षेत्र में सिंधु दर्शन और अन्य सांस्कृतिक आकर्षणों को भी बढ़ावा मिलेगा."

यह विचार ऐसे समय में आया है जब लेह के पास सिंधु नदी के तट पर हर साल होने वाले 'सिंधु दर्शन उत्सव' के ज़रिए लद्दाख को एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में नया बढ़ावा मिल रहा है.

इस प्रयास को और मजबूती देते हुए, बिहार सरकार ने हाल ही में सिंधु दर्शन यात्रा करने वाले निवासियों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत, पात्र तीर्थयात्रियों को उनके यात्रा खर्च का 50 प्रतिशत तक या 20,000 (जो भी कम हो) वापस मिल सकता है. यह लाभ हर साल अधिकतम 100 तीर्थयात्रियों को ही मिलेगा, जो यात्रा पूरी होने और ज़रूरी दस्तावेज जमा करने के बाद दिया जाएगा.