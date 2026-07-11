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अमरनाथ गुफा से सीधे पहुंचें लद्दाख! जानिए 6 किलोमीटर के नए रूट से और क्या होगा फायदा?

अमरनाथ गुफा को लद्दाख से जोड़ने के लिए 6 किलोमीटर लंबे नए मार्ग का प्रस्ताव है. जानिए कैसे यह सीधा रास्ता पर्यटन को बढ़ावा देगा.

Amarnath Ladakh new route
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा मंदिर में ‘प्रथम पूजा’ की. यह फाइल फोटो 29 जून 2026 की है. (ANI)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : July 11, 2026 at 3:14 PM IST

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श्रीनगरः अमरनाथ गुफा को लद्दाख से जोड़ने वाले एक नए छह किलोमीटर लंबे रास्ते का प्रस्ताव हिमालय में यात्रा और पर्यटन का चेहरा बदल सकता है. इससे श्रद्धालुओं को एक ही दिन में पवित्र गुफा के दर्शन करने और लद्दाख के 'सिंधु दर्शन' स्थल तक पहुंचने का मौका मिल सकता है. इससे धर्म और पर्यटन का एक नया रास्ता खुल जाएगा.

यह प्रस्तावित रास्ता अमरनाथ गुफा को बालटाल टॉप से जोड़ेगा, जिससे श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) का सीधा रास्ता मिल जाएगा. अगर इसे मंजूरी मिलती है और बनकर तैयार हो जाता है, तो बालटाल के रास्ते जाने वाले तीर्थयात्री कश्मीर लौटने के बजाय अपनी यात्रा को सीधे लद्दाख तक बढ़ा सकेंगे.

अधिकारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि इस रास्ते से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों को बड़ा फायदा होगा. इससे यहां आने वाले लोग ज़्यादा समय तक रुकेंगे और सालाना अमरनाथ यात्रा के अलावा भी अन्य जगहों को देखने के लिए प्रेरित होंगे. यहां के निवासियों को इसमें होटलों, गाड़ी मालिकों, रेस्टोरेंट और स्थानीय व्यापार के लिए नए मौके दिख रहे हैं.

सोनमर्ग के पास गेस्ट हाउस चलाने वाले गुलाम नबी ने कहा, "हमने हमेशा देखा है कि तीर्थयात्री दर्शन के तुरंत बाद वापस लौट जाते हैं. अगर वे आगे लद्दाख जाते हैं, तो इससे हाईवे पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों और कारोबारियों को फायदा होगा."

टैक्सी चलाने वाले बशीर अहमद चीची ने कहा कि इस सड़क से श्रीनगर, अमरनाथ और लेह को जोड़ने वाले नए ट्रैवल पैकेज बनाए जा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा, "कई पर्यटक पहले से ही पूछते हैं कि क्या वे अमरनाथ यात्रा के साथ लद्दाख की यात्रा भी कर सकते हैं. एक सीधा रास्ता बनने से यह बहुत आसान हो जाएगा."

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (लेह) के अध्यक्ष ताशी ग्यालसन ने कहा, "अमरनाथ और लद्दाख के बीच सीधा रास्ता हिमालय में धार्मिक पर्यटन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है. इससे यात्रा पूरी करने के बाद अधिक तीर्थयात्री लद्दाख जाने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायों, होटलों, गाड़ी मालिकों और कारीगरों को फायदा होगा. साथ ही, इससे क्षेत्र में सिंधु दर्शन और अन्य सांस्कृतिक आकर्षणों को भी बढ़ावा मिलेगा."

यह विचार ऐसे समय में आया है जब लेह के पास सिंधु नदी के तट पर हर साल होने वाले 'सिंधु दर्शन उत्सव' के ज़रिए लद्दाख को एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में नया बढ़ावा मिल रहा है.

इस प्रयास को और मजबूती देते हुए, बिहार सरकार ने हाल ही में सिंधु दर्शन यात्रा करने वाले निवासियों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत, पात्र तीर्थयात्रियों को उनके यात्रा खर्च का 50 प्रतिशत तक या 20,000 (जो भी कम हो) वापस मिल सकता है. यह लाभ हर साल अधिकतम 100 तीर्थयात्रियों को ही मिलेगा, जो यात्रा पूरी होने और ज़रूरी दस्तावेज जमा करने के बाद दिया जाएगा.

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की छूट से पूर्वी भारत के अधिक तीर्थयात्री अपने यात्रा प्लान में लद्दाख को शामिल करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, खासकर तब जब यह प्रस्तावित अमरनाथ-लद्दाख रास्ता चालू हो जाएगा.

श्रीनगर के एक ट्रैवल ऑपरेटर शाहिद वानी ने कहा, "उत्तर भारत का धार्मिक पर्यटन मानचित्र बदल रहा है. तीर्थयात्री अब आस्था के साथ-साथ घूमना-फिरना भी पसंद कर रहे हैं. अमरनाथ से लद्दाख तक सीधा और आसान रास्ता बनने से कई परिवारों को यहां आने का आकर्षण बढ़ेगा."

वर्तमान में, तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा तक या तो पारंपरिक पहलगाम रास्ते से या फिर छोटे बालटाल रास्ते से पहुंचते हैं. बालटाल मार्ग से कई श्रद्धालु एक ही दिन में यात्रा पूरी करके बेस कैंप लौट आते हैं. इसके विपरीत, यह प्रस्तावित रास्ता उन्हें श्रीनगर-लेह हाईवे के जरिए द्रास, कारगिल और लेह की ओर आगे बढ़ने की सुविधा दे सकता है.

लद्दाख जाने वाले यात्रियों के लिए बाइक और कार रेंटल सेवा चलाने वाले जावेद खान ने कहा, "इस प्रस्ताव में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सब कुछ सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है. अगर यह साकार होता है, तो इससे न केवल तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी बल्कि पूरे क्षेत्र में पर्यटन और व्यवसायों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा."

जम्मू-कश्मीर पर्यटन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और आगे बढ़ने से पहले इसके कई तकनीकी पहलुओं की जांच की जानी है. अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है, तो यह अमरनाथ और लद्दाख को जोड़ने वाला एक आसान तीर्थयात्रा मार्ग बना सकता है, साथ ही पूरे क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय आजीविका के नए अवसर भी पैदा कर सकता है."

पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि यह प्रस्तावित रास्ता अमरनाथ गुफा को लद्दाख से जोड़कर भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन मार्गों में से एक बनकर उभर सकता है, जिससे तीर्थयात्री एक ही यात्रा में दो बड़े आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे.

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