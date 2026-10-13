अब अमरनाथ गुफा मंदिर तक पहुंचना होगा आसान, रोपवे नेटवर्क विकसित करने की तैयारी
पहलगाम में बेस कैंप से चंदनवाड़ी तक 14 किलोमीटर लंबा केबल कार प्रोजेक्ट और चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा तक 23 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है.
Published : October 13, 2026 at 8:03 PM IST
श्रीनगर: हिमालय के पहाड़ों में 64 किलोमीटर से अधिक की कुल लंबाई वाले सात रोपवे प्रोजेक्ट्स को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्र सरकार ने इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए सलाहकारों (consultants) से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं.
नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML), जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक वैधानिक संस्था है, को यह रोपवे प्रोजेक्ट्स सौंपे गए हैं. यह संस्था देश भर में 'पर्वतमाला परियोजना' कार्यक्रम के तहत हवाई रोपवे के विस्तार और विकास का काम देखती है.
जम्मू-कश्मीर के सभी प्रोजेक्ट्स में से, 48 किलोमीटर लंबे तीन केबल कार प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हिमालय के पहाड़ों में अमरनाथ गुफा मंदिर के आसपास के ऊबड़-खाबड़ ऊंचे इलाकों में की जा रही है.
सोनमर्ग और पहलगाम दोनों रूट के लिए रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं. इसमें पहलगाम में अमरनाथ तीर्थयात्रा के बेस कैंप से चंदनवाड़ी तक 14 किलोमीटर लंबा केबल कार प्रोजेक्ट और उसके बाद चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा तक 23 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
सोनमर्ग से अमरनाथ गुफा की ओर बालटाल रूट के लिए भी इसी तरह के 11.6 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं. हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर साल के अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है. यहां खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होकर पैदल या टट्टू (खच्चर) के जरिये पहुंचा जा सकता है.
श्रीनगर-लेह हाईवे पर सोनमर्ग के पास बालटाल रूट से 14 किलोमीटर की छोटी दूरी को एक दिन की पैदल यात्रा में पूरा किया जा सकता है. वहीं पहलगाम से शुरू होने वाले पारंपरिक मार्ग की दूरी 48 किलोमीटर है.
लेकिन, एक बार रोपवे बन जाने के बाद, तीर्थयात्रियों के लिए गुफा मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा, विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं.
श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड द्वारा मैनेज की जाने वाली यात्रा ने सुरक्षा कारणों से पिछले दो वर्षों से गुफा मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दी थी, जिससे भक्तों को गुफा मंदिर तक आसानी से पहुंचने में दिक्कत हो रही थी.
अमरनाथ गुफा के अलावा, अन्य प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट्स में पर्यटक स्थल सोनमर्ग से अधिक ऊंचाई पर स्थित थाजीवास ग्लेशियर (Thajiwas glacier) तक की परियोजना शामिल है, जो 2.13 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. 3,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह ग्लेशियर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है. वर्तमान में, मुख्य सड़क से इस ग्लेशियर तक सात किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जिसे 'हजारों साल सा बर्फ' (Hazarun Saal Sa Baraf) नाम दिया गया है— यह हिमयुग (Ice Age) के बाद से हजारों साल पुरानी बर्फ का एक संदर्भ है.
अन्य केबल कार प्रोजेक्ट्स में 2.97 किलोमीटर लंबी नासरी सुरंग से सनासर रोपवे, 8.8 किलोमीटर लंबी भद्रवाह से सियोजधार (Seoj Dhar) परियोजना और दूधपथरी में परिहास से दिसखाल तक दो किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट शामिल हैं.
यह प्रोजेक्ट पहाड़ी राज्यों में संपर्क को बेहतर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की रोप-वे बुनियादी ढांचे को विकसित करने की पहल का हिस्सा है. सियोजधार केबल कार परियोजना की तरह, यह पर्यटकों को डोडा-भद्रवाह के नजारों का हवाई दृश्य प्रदान करेगी और उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों तक की यात्रा के समय को कम करेगी, जिन तक केवल एक कठिन पहाड़ी ट्रैकर के जरिये ही पहुंचा जा सकता है.
आधिकारिक मसौदे में कहा गया है कि कार्यकारी एजेंसी ने प्रस्तावित रोपवे परियोजना की लंबाई को संभावित रखा है और कंसल्टेंट द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.
DPR दुनिया भर के अलग-अलग रोपवे सिस्टम की बेंचमार्किंग स्टडी करेगा और टोपोग्राफी, लंबाई और अन्य मिलती-जुलती खूबियों सहित प्रोजेक्ट के खास पैरामीटर पर उनकी तुलना करेगा.
तकनीकी अध्ययन में टोपोग्राफिकल, जियोटेक्निकल और जियोडेटिक सर्वे शामिल होंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर हिमस्खलन से जुड़े सर्वे भी होंगे. कंसल्टेंट विस्तृत रोपवे अलाइनमेंट तैयार करेगा, स्टेशन की जगहों की पहचान करेगा और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट का आकलन करेगा.
इसके अलावा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे में निर्माण, डिजाइन, इंजीनियरिंग, आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन सहित हर खंड शामिल होना चाहिए.
वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया का सबसे ऊंचा केबल कार प्रोजेक्ट है. 1998 में स्थापित की गई यह सुविधा दो चरणों में बंटी हुई है: पहला चरण 8,600 फीट की ऊंचाई पर गुलमर्ग से कोंगडोरी बाउल (Kongdori Bowl) तक चलता है, जिसके बाद दूसरा चरण 13,700 फीट से अधिक की ऊंचाई पर कोंगडोरी से अफरवत चोटी तक जाता है.
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