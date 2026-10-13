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अब अमरनाथ गुफा मंदिर तक पहुंचना होगा आसान, रोपवे नेटवर्क विकसित करने की तैयारी

पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर जाते भक्त. ( ANI )

By Moazum Mohammad 5 Min Read

श्रीनगर: हिमालय के पहाड़ों में 64 किलोमीटर से अधिक की कुल लंबाई वाले सात रोपवे प्रोजेक्ट्स को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्र सरकार ने इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए सलाहकारों (consultants) से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं.

नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML), जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक वैधानिक संस्था है, को यह रोपवे प्रोजेक्ट्स सौंपे गए हैं. यह संस्था देश भर में 'पर्वतमाला परियोजना' कार्यक्रम के तहत हवाई रोपवे के विस्तार और विकास का काम देखती है.

जम्मू-कश्मीर के सभी प्रोजेक्ट्स में से, 48 किलोमीटर लंबे तीन केबल कार प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हिमालय के पहाड़ों में अमरनाथ गुफा मंदिर के आसपास के ऊबड़-खाबड़ ऊंचे इलाकों में की जा रही है. सोनमर्ग और पहलगाम दोनों रूट के लिए रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं. इसमें पहलगाम में अमरनाथ तीर्थयात्रा के बेस कैंप से चंदनवाड़ी तक 14 किलोमीटर लंबा केबल कार प्रोजेक्ट और उसके बाद चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा तक 23 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है. पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर जाते भक्त. (ANI) सोनमर्ग से अमरनाथ गुफा की ओर बालटाल रूट के लिए भी इसी तरह के 11.6 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है. भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं. हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर साल के अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है. यहां खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होकर पैदल या टट्टू (खच्चर) के जरिये पहुंचा जा सकता है. श्रीनगर-लेह हाईवे पर सोनमर्ग के पास बालटाल रूट से 14 किलोमीटर की छोटी दूरी को एक दिन की पैदल यात्रा में पूरा किया जा सकता है. वहीं पहलगाम से शुरू होने वाले पारंपरिक मार्ग की दूरी 48 किलोमीटर है. लेकिन, एक बार रोपवे बन जाने के बाद, तीर्थयात्रियों के लिए गुफा मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा, विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं. बालटाल में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप (ANI) श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड द्वारा मैनेज की जाने वाली यात्रा ने सुरक्षा कारणों से पिछले दो वर्षों से गुफा मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दी थी, जिससे भक्तों को गुफा मंदिर तक आसानी से पहुंचने में दिक्कत हो रही थी.