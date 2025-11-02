'अमल चला गया, लेकिन उसका दिल...', केरल के एक व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मिला नया जीवन
एक सड़क दुर्घटना के बाद तिरुवनंतपुरम निवासी अमल बाबू को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था.
Published : November 2, 2025 at 4:54 PM IST
तिरुवनंतपुरम: 'अमल भले ही चला गया हो, लेकिन उसका दिल अभी भी मेरे अंदर धड़कता है. यह कहना है कि मलप्पुरम के पोन्नानी निवासी अजमल का. जिनको लाइफ सेविंग हार्ट ट्रांसप्लांट के दो हफ़्ते बाद कोच्चि के लिसी अस्पताल से छुट्टी मिली.
उन्होंने रोते हुए कहा, "उस परिवार के फैसले ने मेरी जान बचाई. अमल के परिवार का शुक्रिया, जो असहनीय दर्द के बावजूद उसके अंगदान के लिए तैयार हुए. हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए सरकार का, समन्वय के लिए पुलिस का और ईश्वर का भी धन्यवाद."
बता दें कि अजमल का नया हृदय तिरुवनंतपुरम निवासी अमल बाबू से आया, जिन्हें एक सड़क दुर्घटना के बाद ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था. उनके परिवार के अंगदान के फैसले ने छह लोगों को नया जीवन दिया.
समय के विरुद्ध दौड़
16 अक्टूबर को डॉ जैकब अब्राहम डॉ जीवेश थॉमस, डॉ जोसेफ और डॉ अरुण जॉर्ज के नेतृत्व में लिसी अस्पताल की एक चिकित्सा टीम अमल का हृदय निकालने के लिए तिरुवनंतपुरम के KIMS अस्पताल पहुंची थी दोपहर ढेड़ बजे हार्ट को तिरुवनंतपुरम से एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और दोपहर 2 बजकर 10 मिनट तक बोलगट्टी ग्रैंड हयात, कोच्चि पहुंचा. पुलिस द्वारा सुगम ग्रीन कॉरिडोर की मदद से अंग चार मिनट के भीतर लिसी अस्पताल पहुंच गया, जिससे डॉक्टरों ने बिना किसी देरी के ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू कर दी.
इस जटिल प्रक्रिया का नेतृत्व डॉ. जोस चाको पेरियाप्पुरम और डॉ. रोनी मैथ्यू कदविल ने किया. डॉ. जोस चाको ने कहा कि अजमल की सर्जरी अच्छी रही. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और उनकी रिकवरी सुचारू रूप से हुई. उन्होंने केरल स्टेट ओर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ओर्गनाइजेशन (K-SOTO), राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों की भी उनके फ्लोलेस कोर्डिनेशन के लिए सराहना की.
दूसरा मौका
इससे पहले साल की शुरुआत में विदेश में काम करते हुए अजमल को एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनकी हृदय गति रुक गई थी. डॉक्टरों की सलाह पर वह लिसी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञों से परामर्श के लिए घर लौट आए थे. अस्पताल निदेशक फादर पॉल करेडन की देखरेख में अजमल को गुरुवार को छुट्टी दे दी गई. फादर करेडन ने कहा, "अंगदान, जो कुछ समय से लगभग रुका हुआ था, अब फिर से गति पकड़ रहा है."
जीवन की विरासत
हालांकि, 12 अक्टूबर को एक दुखद दुर्घटना में उनका हृदय, लीवर, गुर्दे और अग्न्याशय राज्य भर में छह लोगों को दान किए गए - जिनमें अजमल भी एक थे. डॉ. जोस चाको ने कहा, "अमल के परिवार ने अपने दुख को जीवन के उपहार में बदल दिया. उनकी करुणा ने कई लोगों को आशा दी है."
