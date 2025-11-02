ETV Bharat / bharat

'अमल चला गया, लेकिन उसका दिल...', केरल के एक व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मिला नया जीवन

तिरुवनंतपुरम: 'अमल भले ही चला गया हो, लेकिन उसका दिल अभी भी मेरे अंदर धड़कता है. यह कहना है कि मलप्पुरम के पोन्नानी निवासी अजमल का. जिनको लाइफ सेविंग हार्ट ट्रांसप्लांट के दो हफ़्ते बाद कोच्चि के लिसी अस्पताल से छुट्टी मिली. उन्होंने रोते हुए कहा, "उस परिवार के फैसले ने मेरी जान बचाई. अमल के परिवार का शुक्रिया, जो असहनीय दर्द के बावजूद उसके अंगदान के लिए तैयार हुए. हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए सरकार का, समन्वय के लिए पुलिस का और ईश्वर का भी धन्यवाद." बता दें कि अजमल का नया हृदय तिरुवनंतपुरम निवासी अमल बाबू से आया, जिन्हें एक सड़क दुर्घटना के बाद ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था. उनके परिवार के अंगदान के फैसले ने छह लोगों को नया जीवन दिया. समय के विरुद्ध दौड़

16 अक्टूबर को डॉ जैकब अब्राहम डॉ जीवेश थॉमस, डॉ जोसेफ और डॉ अरुण जॉर्ज के नेतृत्व में लिसी अस्पताल की एक चिकित्सा टीम अमल का हृदय निकालने के लिए तिरुवनंतपुरम के KIMS अस्पताल पहुंची थी दोपहर ढेड़ बजे हार्ट को तिरुवनंतपुरम से एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और दोपहर 2 बजकर 10 मिनट तक बोलगट्टी ग्रैंड हयात, कोच्चि पहुंचा. पुलिस द्वारा सुगम ग्रीन कॉरिडोर की मदद से अंग चार मिनट के भीतर लिसी अस्पताल पहुंच गया, जिससे डॉक्टरों ने बिना किसी देरी के ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू कर दी.