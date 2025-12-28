रतन टाटा के मूल्यों, नेतृ्त्व और विरासत को लेकर क्या बोले लेखक हरीश भट्ट ?
ईटीवी भारत ने 'डूइंग द राइट थिंग–लर्निंग्स फ्रॉम रतन टाटा' के लेखक और कई टाटा कंपनियों के बोर्ड में डायरेक्टर हरीश भट से बात की.
नई दिल्ली: रतन टाटा की 88वीं जयंती पर ईटीवी भारत ने 'डूइंग द राइट थिंग – लर्निंग्स फ्रॉम रतन टाटा' के लेखक और कई टाटा कंपनियों के बोर्ड में डायरेक्टर हरीश भट से बात की. भट का कहना है कि यह किताब उन मूल्यों को समझने की एक निजी कोशिश है, जिन्होंने रतन टाटा के जीवन और लीडरशिप को आकार दिया और उन्हें आसान और दिलचस्प कहानियों के जरिए खासकर युवा भारतीयों तक पहुंचाया.
वह टाटा की ईमानदारी, दया, गरिमा और नैतिक रूप से सही काम करने में गहरे विश्वास के बारे में बताते हैं. साथ ही उनकी पर्सनैलिटी के कम जाने-पहचाने पहलुओं को भी शेयर करते हैं, जिसमें उनका शांत ह्यूमर भी शामिल है. इंटरव्यू में टाटा इंडिका के बनने टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल की शुरुआत और टाटा फाइनेंस एपिसोड और 26/11 हमलों जैसे संकटों के दौरान टाटा के मानवीय जवाब जैसे अहम पलों को याद किया गया है.
पूरे इंटरव्यू में भट ने लोगों के लिए टाटा के सम्मान, अपनी बात रखने के उनके पक्के इरादे और इस बात पर जोर दिया कि जो सच में भारत की सेवा करता है, वह आखिरकार बिजनेस को भी मजबूत करता है. बातचीत एक आसान सिद्धांत के साथ खत्म होती है, जिसने रतन टाटा को पूरी ज़िंदगी गाइड किया, हमेशा रुककर पूछें कि क्या आप सही काम कर रहे हैं.
सवाल: आपने यह नई किताब 'डूइंग द राइट थिंग - लर्निंग्स फ्रॉम रतन टाटा' क्यों लिखी?
जवाब: यह किताब रतन टाटा की जिंदगी से सीखने और देशभर के रीडर्स तक यह सीख पहुंचाने की मेरी कोशिश है. मैं हर भारतीय और खासकर युवा भारतीयों को रतन टाटा की जिंदगी में सबसे ऊपर रखी गई वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से इंस्पायर करना चाहता था और मुझे लगा कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी खूबसूरत कहानियां बताई जाएं जो इन वैल्यूज को साफ-साफ दिखाती हों, एक सिंपल किताब में जिसे पढ़कर हर कोई एन्जॉय करे.
सवाल: रतन टाटा की पर्सनैलिटी का ऐसा कौन सा अनोखा और कम जाना-माना पहलू था जिसके बारे में शायद लोगों को पता न हो?
जवाब: बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा एक बेहतरीन मिमिक थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था.मेरे कुछ सीनियर कलीग्स जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया है, उन्होंने मुझे खास तौर पर इस बारे में बताया है.
सवाल: रतन टाटा की सही काम करने की फिलॉसफी उनकी जिंदगी और फैसले लेने में कैसे दिखी? क्या आप कोई खास घटना शेयर कर सकते हैं?
जवाब: रतन टाटा के लिए 'सही काम करने' का मतलब कई बातें थीं. इसका मतलब था देश को सबसे पहले रखना, टाटा की विरासत का सच्चा कस्टोडियन बनना, बिजनेस का सही तरीके से संचालन पक्का करना, नैतिक रूप से सही रहना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, लोगों के साथ सम्मान, देखभाल और दया से पेश आना और हर कमिटमेंट को बिना चूके पूरा करना. इस किताब में मैंने इनमें से हर पहलू को एक्सप्लोर किया है.
रतन टाटा के लिए राष्ट्र को सर्वप्रथम रखने का एक स्पेसिफिक उदाहरण यह कहानी है कि उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी यात्री कार, टाटा इंडिका के निर्माण का नेतृत्व क्यों और कैसे किया. उन्होंने इस परियोजना को आगे बढ़ाने में बहुत जोखिम उठाया, ऐसे समय में जब बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत संशय में थे कि क्या यह वास्तव में हमारे देश में किया जा सकता है. बड़ी दृढ़ता के साथ, उन्होंने इंडिका को बनाने में टाटा मोटर्स की टीम का नेतृत्व किया।.यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी. इसने हमारे देश में पूरी तरह से नया ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम बनाने में भी मदद की.
सवाल: आप रतन टाटा से कई बार मिले हैं. उनके साथ काम करते हुए आपने पर्सनली कौन से छोटे लेकिन जरूरी सबक सीखे जो आज भी आपकी जिंदगी और लीडरशिप को गाइड करते हैं?
जवाब: रतन टाटा लोगों के साथ इज्जत और सम्मान से पेश आते थे. मिसाल के तौर पर जब भी मैं उनसे मिलता था, वे बहुत विनम्र रहते थे वे मुझे बैठने के लिए कहते थे, मुझे आराम से बिठाते थे और फिर जो मैं कहना चाहता था, उसे ध्यान से सुनते थे. दूसरी बात जिसने मुझे चौंकाया, वह यह थी कि वे अपने हर वादे को बिना चूके पूरा करते थे. मैंने खुद इसका अनुभव किया हैऔर इस किताब में कुछ किस्से भी बताए हैं.
रतन टाटा के लिए, "वादा तो वादा होता था", और उनका मन तब तक चैन से नहीं बैठता था जब तक वे अपना किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं कर देते. ये दोनों पहलू - लोगों के साथ इज्जत से पेश आना और हर वादा पूरा करना - मेरे मन में मेरी जिंदगी और करियर के लिए आसान लेकिन असरदार सीख के तौर पर हमेशा रहे हैं.
सवाल: क्या आप रतन टाटा के टाटा ग्रुप में लिए गए किसी ऐसे फैसले या पहल का उदाहरण दे सकते हैं, जिसका असर शायद लोगों को न दिखा हो, लेकिन उससे ऑर्गनाइजेशन को लंबे समय तक फायदा हुआ हो?
जवाब: 1990 के दशक में रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप में टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल लॉन्च किया गया था. ग्रुप में इसे आमतौर पर TBEM के नाम से जाना जाता है. इस पहल को ग्रुप की कंपनियों को उनके अपने बिजनेस में एक्सीलेंस की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था. TBEM में हर टाटा कंपनी का एक इंडिपेंडेंट टीम द्वारा सालाना असेसमेंट शामिल था, जो कंपनी को अधिक से अधिक 1,000 पॉइंट्स के स्कोर पर रेट करती थी.
यह ओवरऑल स्कोर सात कैटेगरी - लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, कस्टमर और मार्केट फोकस, इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस, पीपल फ़ोकस, प्रोसेस मैनेजमेंट और बिज़नेस रिज़ल्ट - के स्कोर से निकलेगा. ये असेसमेंट ताकत और सुधार के मौके भी बताएंगे.
इसके बाद कंपनियां बिजेनस एक्सीलेंस असेसमेंट के अगले चक्र के शुरू होने से पहले, सुधार के इन अवसरों पर लगन से काम करेंगी, जिनकी पहचान की गई थी. इस प्रक्रिया से निरंतर सुधार का एक अच्छा चक्र बना और सभी भाग लेने वाली टाटा कंपनियों को महत्वपूर्ण दीर्घकालिक व्यावसायिक लाभ हुए. टाटा के बाहर के बहुत से लोग TBEM के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन समूह के भीतर हम सभी के लिए यह हमारे जीवन का एक निरंतर हिस्सा बन गया। TBEM ने हमें हर गुजरते साल के साथ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया.
सवाल: रतन टाटा के नैतिक या मूल्य-आधारित किस फैसले ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया?
जवाब: इसका जवाब देना कठिन है, क्योंकि उनके लंबे और प्रतिष्ठित करियर में उन्होंने जो बहुत सी चीजें की हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है. मुझे लगता है कि 2000 के दशक की शुरुआत में हुए टाटा फाइनेंस प्रकरण पर उनकी प्रतिक्रिया काफी प्रेरणादायक थी. मैंने इस कहानी को किताब में बताया है और यह कई बारीकियों के साथ एक लंबी कहानी है, इसलिए मैं इसे यहां दोहराने का प्रयास नहीं करूंगा. इतना कहना पर्याप्त है कि टाटा फाइनेंस में जो हुआ, उसने टाटा समूह के लिए एक संकट पैदा कर दिया और रतन टाटा ने दृढ़ता से, जल्दी और पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब दिया.इसके अलावा उन्होंने उस स्थिति में कानूनी रूप से जो आवश्यक था, उससे बहुत आगे कदम बढ़ाया, और वही किया जो उन्हें नैतिक रूप से सही लगा, भले ही इसमें महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं शामिल हों.
सवाल: इस किताब पर आपकी रिसर्च से किस पल में उनकी इंसानियत और सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा सामने आई?
जवाब: मुझे लगता है कि मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों पर उनके रिस्पॉन्स ने उनकी इंसानियत, लोगों के लिए उनकी देखभाल और दया को दिखाया. यह मुंबई शहर के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी. ताज महल पैलेस होटल उन जगहों में से एक था जिस पर आतंकवादियों ने हमला किया था और उस दिन के हीरो ताज के कर्मचारी थे, जो मेहमानों के साथ खड़े थे और उनकी रक्षा की.
रतन टाटा लगभग तीन दिनों तक ताज के बाहर, होटल के पास फुटपाथ पर खड़े रहे, ताकि होटल के अंदर लोगों को मोरल सपोर्ट दे सकें. वह खुद को बेबस महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाने का पक्का इरादा कर लिया था. जैसे ही आतंकी हमले शांत हुए, उन्होंने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट (TPSWT) की स्थापना की, ताकि शहर भर में आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को तुरंत मदद दी जा सके - जिसमें आम लोग, पुलिस, फायरमैन, सुरक्षा बल, ताज और दूसरी सभी जगहों के कर्मचारी शामिल थे.
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ताज के उन सभी कर्मचारियों के परिवारों से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी और यह सुनिश्चित किया कि इन परिवारों की हर संभव तरीके से अच्छी देखभाल की जाए. मैं यहां ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए गए मार्मिक शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन शब्दों ने रतन टाटा की मानवता को प्रतिबिंबित किया - "यह समय है कि हम निराशा को करुणा से जीतें और मानवता की ज्योति को उज्ज्वल जलाए रखें." उन्होंने ठीक यही किया.
सवाल: इस किताब को लिखते समय आपने रतन टाटा के साथ मिलकर काम करने वाले कई लोगों का इंटरव्यू लिया. क्या इन इंटरव्यू में कोई ऐसी खास बात थी जो आपको सबसे अलग लगी?
जवाब: मुझे लगता है कि इस किताब के लिए रिसर्च के दौरान मैंने जिनसे भी बात की, उन सभी ने रतन टाटा के बारे में बहुत प्यार से बात की और खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि वह अपने सहकर्मियों के साथ किस तरह से इज्जत, केयरिंग और दया से पेश आते थे. उन्होंने बताया कि वह कितने विनम्र थे और उनका सबसे मजबूत मानना यह था कि किसी को भी किसी की इज्ज़त से समझौता नहीं करना चाहिए. अगर वह परेशान होते, तो वह कभी-कभी अपनी आंखों या बॉडी लैंग्वेज से अपनी नाखुशी दिखाते, लेकिन वह कभी अपनी आवाज नहीं उठाते, या असंयमित या कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उस व्यक्ति को दुख होगा जिससे वह बात कर रहे हैं.
रतन टाटा के लिए सही काम करने का एक अहम पहलू यह था कि वह अपनी सभी बातचीत में सज्जनता से पेश आते थे - यह एक लगातार चलने वाली बात थी जो किताब के लिए मेरे सभी इंटरव्यू में सामने आई.
सवाल: उनके फैसले लेने में कौन सी आदतें या सोचने का तरीका आपको सबसे ज़्यादा असरदार लगा, खासकर युवा एंटरप्रेन्योर या भविष्य के लीडर्स के लिए?
जवाब: मैंने जो कुछ भी देखा और पढ़ा है, उससे मुझे लगता है कि रतन टाटा ने जो कुछ भी किया, उसमें देश के हितों को सबसे पहले रखा. टाटा ग्रुप की कमान संभालते हुए उन्होंने जो भी फैसले लिए, मुझे लगता है कि उन्होंने सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछा - "क्या यह भारत के लिए अच्छा है?" उनके लिए, जो भारत के लिए अच्छा था, वह टाटा के लिए भी अच्छा था, और इसी तरह वह अक्सर तय करते थे कि क्या करना सही है.
मुझे लगता है कि हममें से हर किसी को, जिसमें युवा एंटरप्रेन्योर और भविष्य के लीडर्स भी शामिल हैं, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए. हम जो भी काम करते हैं, उसके जरिए अपने देश की तरक्की में योगदान देना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य और जिम्मेदारी है.
सवाल: अगर आप रतन टाटा का कोई आखिरी मैसेज शेयर करना चाहें जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सके, तो वो क्या होगा और क्यों?
जवाब: रतन टाटा ने एक बार कहा था - "हर समय, खुद से पूछें कि क्या आप सही काम कर रहे हैं." यह पूछने के लिए एक आसान सवाल है, और ज़्यादातर मामलों में हमारी अंतरात्मा हमें इसका ईमानदार जवाब देगी. मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी करना चुनते हैं, उस पर इस टेस्ट को लागू करना सही है, क्योंकि जब हम सही काम करते हैं, तो हम अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी पाते हैं, और हमें रात में अच्छी नींद भी आती है.
