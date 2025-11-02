ETV Bharat / bharat

अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा: एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे सभी

शनिवार रात हुए भीषण सड़क हादसे ने नांगल खेड़ा के एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई.

अलवर में हादसा
अलवर में हादसा (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
Published : November 2, 2025 at 7:14 AM IST

Updated : November 2, 2025 at 7:26 AM IST

अलवर : सदर थाना क्षेत्र के छठी मील के पास शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. घटना में एक परिवार के पांच सदस्य बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी थार गाड़ी ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. जिससे बाइक पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और परिवार के दो लोगों को उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने के कारण दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया.

बाद में परिवार के दोनों गंभीर घायल सदस्यों को जयपुर के लिए रवाना किया गया, जिसमें एक महिला की रास्ते में ही मौत हो गई. इस कारण महिला के शव को रास्ते से ही वापस जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. हादसे की सूचना के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया. घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने अलवर के जिला अस्पताल पहुंचे.

सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

सदर थाना के एएसआई बंसीलाल ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत छठी मील के पास कार व बाइक की टक्कर की सूचना मिली. इस सूचना पर वे पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली. उन्होंने बताया कि नांगल खेड़ा गांव के एक ही परिवार पांच लोग बाइक पर सवार होकर अपने गांव की ओर जा रहे थे, इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आई थार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी. इससे बाइक पर सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं दो लोगों को हालत गंभीर होने के कारण जयपुर रेफर किया गया. इनमें से एक महिला की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मौके से पुलिस ने थार गाड़ी व बाइक को जब्त कर लिया गया है, वहीं थार गाड़ी का चालक अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

मृतकों की पहचान : सदर थाना के एएसआई बंसीलाल ने बताया कि घटना में नांगल खेड़ा निवासी महेंद्र (35), पत्नी गुड्डी (33), भतीजी पायल (8) और बेटा पूर्वांश (3) की मौत हो गई. वहीं मृतक महेन्द्र की पुत्री खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिसे जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है. मृतक के परिजन चरण सिंह ने बताया कि उनके परिवार के लोग अलवर में शालीमार सोसाइटी में शादी समारोह में शामिल होने आए थे. वापस घर लौटते समय छठी मील के पास तेज रफतार आई एक काले रंग की थार ने बाइक को तेजी से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक पर सभी लोग दूर जा गिरे, जिन्हें घायल अवस्था में स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं एक परिजन की मौत उपचार के लिए जयपुर ले जाते समय हुई.

प्रदेश में लगातार हो रहे हादसे : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घटना पर दु:ख जताते हुए कहा कि घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत होना परिवार के लिए असहनीय है. इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और सरकार मीटिंग व फाइल- फाइल खेल रही है. उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई है, वह पहले से ही ब्लैक स्पॉट है, लेकिन न तो वहां ब्रेकर है, न सफेद पटटी है और न कोई लाइट है. सिर्फ सरकार का काम दिखावा रह गया है.

