Special: शायद लौटकर न आ पाऊं, बच्चों की आवाज सुना दो... 26/11 के जांबाज कमांडो की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां
मुंबई हमले में 8 गोलियां खाकर लोगों की जान बचाने वाले कमांडो के सीने में आज भी गोली फंसी है. पढ़िए पीयूष पाठक की रिपोर्ट.
Published : November 24, 2026 at 9:10 PM IST
अलवर: मुंबई के ताज होटल में 18 साल पहले हुए 26/11 आतंकी हमले का जख्म अलवर के रिटायर्ड एनएसजी कमांडो सुनील जोधा आज भी अपने सीने में लिए घूम रहे हैं. उस रात आतंकियों से लोहा लेते हुए उनके शरीर में आठ गोलियां लगी थीं. डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर सात गोलियां तो निकाल दीं, लेकिन एक गोली आज भी उनके सीने में फंसी है, जो हर साल उस खौफनाक रात की याद ताजा कर देती है. आतंकियों की 30 से 40 राउंड गोलियों की बौछार के बीच भी सुनील पीछे नहीं हटे और होटल में फंसे 40 से 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. 26/11 हमले की बरसी पर आज भी देश उनके इस अदम्य साहस को सलाम कर रहा है.
26 नवंबर 2008 की उस काली रात और पूरे ऑपरेशन की कहानी सुनाते हुए सुनील जोधा आज भी सिहर उठते हैं. उन्होंने बताया कि एनएसजी की ट्रेनिंग खत्म होने में महज तीन दिन बाकी थे, तभी मुंबई हमले की खबर मिली. बिना एक पल गंवाए वे अपनी टीम के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए. ताज होटल के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था. चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं, सीढ़ियों पर खून बिखरा पड़ा था और हर कोने से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी. आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और जान बचाने के लिए लोग कमरों में दुबके हुए थे. ऐसे भयावह हालात में जान की परवाह किए बगैर सभी कमांडो ने मोर्चा संभाला और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया.
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सेना में जाने का जुनून और ब्लैक कैट बनने का सफर: ईटीवी भारत से खास बातचीत में सुनील जोधा बताते हैं कि बचपन से ही उनका एक ही सपना था भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना. इसी जज्बे के साथ वे साल 2001 में सेना में भर्ती हुए. फतेहगढ़ में नौ महीने की ट्रेनिंग के बाद 2002 में उन्होंने अपनी यूनिट जॉइन की. देश के अलग-अलग हिस्सों में ड्यूटी करते हुए उनके मन में एनएसजी का ब्लैक कैट कमांडो बनने की इच्छा जागी. जुलाई 2008 में उनका चयन एनएसजी के लिए हो गया. यहां तीन महीने की बेहद सख्त ट्रेनिंग होती है, जिसमें शारीरिक मजबूती के साथ-साथ मुश्किल हालात में तुरंत फैसला लेने के गुर सिखाए जाते हैं. 26/11 हमले के दिन उनकी ट्रेनिंग पूरी होने में सिर्फ तीन दिन बचे थे. वे ड्यूटी पर थे और कॉम्बैट ड्रेस में अपनी तैयारी कर रहे थे. तभी आदेश मिला कि मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और टीम को तुरंत निकलना है. वक्त इतना कम था कि उन्होंने उसी डंगरी के ऊपर अपनी कमांडो ड्रेस पहन ली. ग्रुप कमांडर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तीन महीने की जिस कठिन ट्रेनिंग से आप गुजरे हैं, आज उसे मैदान में साबित करने का वक्त आ गया है.
सुबह 7 बजे ताज होटल में एंट्री, अंदर बिखरा था खून: सुनील ने बताया कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन इस टीम के कमांडर और ट्रेनिंग ऑफिसर थे. मुंबई पहुंचने के बाद कमांडो टीम को ताज होटल के पीछे की लॉबी में उतारा गया. अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया तो पता चला कि समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए दस आतंकियों ने शहर में तबाही मचा रखी है. सुबह करीब सात बजे टीम ताज होटल के अंदर दाखिल हुई. अंदर कदम रखते ही कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि हर तरफ खून ही खून बिखरा था. सुनील के मुताबिक, चार आतंकी ताज होटल में घुसे थे और ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में जो भी दिखा, उस पर गोलियां बरसाते जा रहे थे. आतंकियों ने सीढ़ियों और लिफ्ट के रास्ते बंद कर दिए थे, कई जगह आग लगा दी थी और संचार व्यवस्था भी ठप कर दी थी. ऐसे में कमांडो को सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर बढ़ना पड़ा. टीम के सामने दोहरी चुनौती थी- आतंकियों को ढेर करना और डरे-सहमे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना.
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छठी मंजिल का कमरा नंबर 671 बना मुठभेड़ का केंद्र: सुनील जोधा ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान टीम होटल की छठी मंजिल पर पहुंची. वहां कमरा नंबर 671 का दरवाजा अंदर से बंद था और खुल नहीं रहा था. कमांडो को शक हुआ कि आतंकी इसी कमरे में छिपे हैं. टीम जैसे ही थोड़ा पीछे हटी, आतंकियों ने दरवाजा खोलकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस अचानक हुए हमले में आगे चल रहे दो-तीन कमांडो घायल हो गए. उस वक्त तक यह साफ नहीं था कि होटल में कितने आतंकी हैं और कहां-कहां छिपे हैं. इस मुठभेड़ में सुनील ने एक आतंकी को मार गिराया. इसी बीच दूसरी मंजिल से खबर आई कि आतंकियों ने वहां लोगों पर तीन ग्रेनेड फेंके हैं. सुनील टीम में सबसे आगे चल रहे थे. उनकी एमपी-5 गन पर नाइट विजन डिवाइस लगा था, जिससे घुप्प अंधेरे में भी आगे की हलचल साफ दिख रही थी. बाकी कमांडो उनके पीछे थे और उन्हें किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत इशारा करने को कहा गया था. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जोधा ने 40 से 45 लोगों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला.
आतंकियों ने बरसाईं 30-40 गोलियां, 8 शरीर में लगीं: सुनील ने बताया कि आगे बढ़ने के दौरान ऊपर की मंजिल पर छिपे आतंकियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी. उनके साथी कमांडो बाबूलाल ने फुर्ती दिखाते हुए एक तरफ कूदकर आड़ ले ली, लेकिन सुनील सीधा फायरिंग की रेंज में आ गए. आतंकियों ने उन पर करीब 30 से 40 राउंड गोलियां चलाईं. बुलेटप्रूफ जैकेट ने कई गोलियां रोक लीं, फिर भी आठ गोलियां उनके शरीर को भेद गईं. गोली लगने से उनका हाथ टूट गया, शरीर से तेजी से खून बहने लगा और वे सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे.
सुनील बताते हैं कि उस वक्त उन्हें सिर्फ हाथ में लगी गोली और बहते खून का ही पता चल रहा था. उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कंधे और सीने में भी गोलियां धंसी हुई हैं. घायल होकर कुछ देर जमीन पर पड़े रहने के दौरान उन्हें लगा कि जख्म इतना गहरा है कि शायद हाथ काटना पड़ेगा. बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने सर्जरी कर सात गोलियां तो निकाल दीं, लेकिन दिल के पास सीने में फंसी एक गोली निकालना जोखिम भरा था, जो आज भी वहीं है. वे कहते हैं कि हर साल जब 26 नवंबर आता है, तो यह गोली उस रात की हर एक बात याद दिला देती है.
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गोली लगने के बाद पत्नी को किया फोन: इस ऑपरेशन का सबसे भावुक पल वह फोन कॉल था, जिसे याद कर आज भी परिवार की आंखें नम हो जाती हैं. सुनील ने बताया कि सेना और एनएसजी के मिशन गोपनीय होते हैं, इसलिए घरवालों को पूरी बात नहीं बताई जाती. सुनील ने अपनी पत्नी को सिर्फ इतना कहा था कि मुंबई में हमला हुआ है और वे एक जरूरी मिशन पर जा रहे हैं, साथ ही हिदायत दी थी कि वे सामने से फोन न करें. सुनील जोधा ने बताया कि जब उन्हें गोली लगी तो एंबुलेंस से अस्पताल ले जाते वक्त वे बेहोश हो गए. होश आते ही उन्होंने सबसे पहले पत्नी से बात करने की इच्छा जताई. उधर घर में भी अनहोनी की आशंका से सब घबराए हुए थे. पत्नी के भाई ने घर के सारे मोबाइल फोन और टीवी का रिमोट अपने कब्जे में ले लिया था, ताकि टीवी पर कोई ऐसी खबर न दिखे जिससे परिवार को सदमा लगे.
कॉल पर कहा- बच्चों की आवाज सुना दो: बातचीत में सुनील की पत्नी बताती हैं कि उस वक्त उनका छोटा बेटा सिर्फ छह महीने का था, जो समय से पहले जन्म लेने के कारण बीमार चल रहा था. वहीं ढाई साल का बड़ा बेटा बार-बार पापा के पास जाने की जिद कर रहा था, तभी एक अनजान नंबर से फोन आया और दूसरी तरफ से किसी ने सुनील से बात कराई. पत्नी ने बताया कि सुनील की आवाज बेहद धीमी थी. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गोलियां लगी हैं, पता नहीं लौटकर आ पाऊंगा या नहीं, बस एक बार बच्चों की आवाज सुना दो. गोली लगने के बाद यह उनकी आखिरी बात थी. छोटे बच्चे की खराब तबीयत के कारण वे अस्पताल भी नहीं जा सकीं और घर में हर किसी को यही डर सता रहा था कि शायद सुनील अब नहीं बचेंगे. बाद में जब हालत सुधरी और वे दिल्ली लौटे, तब पत्नी उनसे मिलने गईं. कई ऑपरेशन होने के कारण पहली नजर में तो वे पहचान में भी नहीं आ रहे थे.
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मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत ने अंदर तक तोड़ दिया: सुनील जोधा बताते हैं कि 26/11 ऑपरेशन में उनके साथ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और कई अन्य साथी थे, जिनके साथ उन्होंने करीब छह महीने बिताए थे, तीन महीने ट्रेनिंग में और तीन महीने एनएसजी की ड्यूटी में, जब उन्हें खबर मिली कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनके साथी शहीद हो गए हैं, तो उन्हें ऐसा गहरा सदमा लगा कि वे फिर से बेहोश हो गए. सुनील के मुताबिक, वे सिर्फ साथ काम करने वाले कमांडो नहीं थे, बल्कि एक परिवार की तरह थे. उनकी शहादत ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया था.
सेना मेडल से नवाजे गए, युवाओं को दिया संदेश: अदम्य साहस और वीरता के लिए भारतीय सेना ने सुनील जोधा को सेना मेडल (गैलेंट्री) से सम्मानित किया. मुंबई में भी उनकी बहादुरी के लिए उन्हें विशेष सम्मान मिला. सुनील कहते हैं कि जब परिवार के सामने किसी जवान का सम्मान होता है, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है. वे इस सम्मान को अपनी नहीं, बल्कि पूरे परिवार और सेना की उपलब्धि मानते हैं. उनकी पत्नी कहती हैं कि घर के सभी लोग और बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं. इतने बड़े हमले का सामना करने के बाद भी सुनील का जज्बा कम नहीं हुआ है. वे आज भी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं. उनका कहना है कि देश सेवा के लिए भारतीय सेना से बेहतर कोई जगह नहीं है, बस युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहकर कड़ी मेहनत और सही तैयारी करनी चाहिए.
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