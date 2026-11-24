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Special: शायद लौटकर न आ पाऊं, बच्चों की आवाज सुना दो... 26/11 के जांबाज कमांडो की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां

जांबाज कमांडो सुनील जोधा ( ETV Bharat GFX )

अलवर: मुंबई के ताज होटल में 18 साल पहले हुए 26/11 आतंकी हमले का जख्म अलवर के रिटायर्ड एनएसजी कमांडो सुनील जोधा आज भी अपने सीने में लिए घूम रहे हैं. उस रात आतंकियों से लोहा लेते हुए उनके शरीर में आठ गोलियां लगी थीं. डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर सात गोलियां तो निकाल दीं, लेकिन एक गोली आज भी उनके सीने में फंसी है, जो हर साल उस खौफनाक रात की याद ताजा कर देती है. आतंकियों की 30 से 40 राउंड गोलियों की बौछार के बीच भी सुनील पीछे नहीं हटे और होटल में फंसे 40 से 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. 26/11 हमले की बरसी पर आज भी देश उनके इस अदम्य साहस को सलाम कर रहा है.

26 नवंबर 2008 की उस काली रात और पूरे ऑपरेशन की कहानी सुनाते हुए सुनील जोधा आज भी सिहर उठते हैं. उन्होंने बताया कि एनएसजी की ट्रेनिंग खत्म होने में महज तीन दिन बाकी थे, तभी मुंबई हमले की खबर मिली. बिना एक पल गंवाए वे अपनी टीम के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए. ताज होटल के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था. चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं, सीढ़ियों पर खून बिखरा पड़ा था और हर कोने से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी. आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और जान बचाने के लिए लोग कमरों में दुबके हुए थे. ऐसे भयावह हालात में जान की परवाह किए बगैर सभी कमांडो ने मोर्चा संभाला और लोगों को बाहर निकालना शुरू किया.