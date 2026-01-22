ETV Bharat / bharat

Nagra Juti : 20 देशों तक पहुंची गांव की नागरा लेदर मोजरी, BP कंट्रोल करने वाली जूती के नेता भी हुए मुरीद

नागरा लेदर मोजरी ने बदली 200 परिवारों की किस्मत. आज यह सिर्फ पारंपरिक फुटवियर नहीं, बल्कि रोजगार, सेहत और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है.

Nagra Juti
नागरा लेदर मोजरी ने बदली 200 परिवारों की किस्मत (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 5:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: अलवर जिले के इस्माइलपुर गांव में हाथों से सिली जाने वाली नागरा लेदर मोजरी आज सिर्फ पारंपरिक फुटवियर नहीं, बल्कि रोजगार, सेहत और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है. जिस जूती को कभी गांवों की पहचान माना जाता था, वही आज बीपी कंट्रोल रखने में सहायक, आरामदायक और स्टाइलिश होने के कारण देश के बड़े शहरों से लेकर 20 से अधिक देशों तक पसंद की जा रही है.

राजीविका और राजसखी मेलों के जरिए इस पारंपरिक हुनर ने गांव के करीब 200 परिवारों की जिंदगी बदल दी है. वहीं, मंत्री, सांसद और बड़े अधिकारी भी इसकी गुणवत्ता और आराम के कायल हो चुके हैं.

नागरा लेदर मोजरी, देखिए ये रिपोर्ट... (ETV Bharat Bharatpur)

दादाजी के हुनर से ग्लोबल पहचान तक : भरतपुर राजीविका मेले में आए विशंभर दयाल ने बताया कि इस्माइलपुर गांव में लेदर मोजरी बनाने का काम उनके दादाजी के जमाने से चला आ रहा है. पहले यह जूती किसानों और ग्रामीणों तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ कारीगरों ने डिजाइन और फिनिशिंग में बदलाव किया. आज यही जूती शहरी फैशन, ऑफिस वियर और ट्रेडिशनल लुक तीनों में फिट बैठती है. नागरा मोजरी की खासियत है कि यह पूरा हस्तशिल्प है, जिसमें मशीन का इस्तेमाल बेहद कम होता है. हर जूती कारीगर के हाथों से गुजरकर तैयार होती है.

राजीविका से मिला संबल, समूह बने मजबूत : विशंभर दयाल बताते हैं कि उनकी पत्नी मीना देवी राजीविका से जुड़े 'रोशनी' सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं. राजीविका के सहयोग से समूह को 6 लाख रुपये का पर्सनल लोन मिला, जबकि बाकी पूंजी समूह की अपनी है. आज समूह के पास करीब 12 लाख रुपये का कार्यशील पूंजी निवेश है. वहीं, सीएलएफ स्तर पर एक करोड़ रुपये तक का फंड उपलब्ध है. पीएनबी बैंक से मजबूत लेन-देन होने के कारण लोन और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं.

Nagra Juti
बीपी कंट्रोल और आराम की वजह से खास (ETV Bharat GFX)

पढ़ें : महिलाओं के हुनर को मिला राजीविका का साथ, आत्मनिर्भता की मिसाल बन समाज को दे रही नई दिशा

26 समूह, सैकड़ों हाथों को काम : इस इलाके में 26 सेल्फ हेल्प ग्रुप लेदर मोजरी के काम से जुड़े हैं. हर समूह में महिलाएं और पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं. कच्चा माल, कटिंग, सिलाई, कढ़ाई और फिनिशिंग हर चरण में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है. इसका सीधा असर यह हुआ कि करीब 200 परिवारों को स्थायी आजीविका मिली और गांव में पलायन लगभग रुक गया.

विशंभर दयाल का दावा है कि प्लास्टिक सोल के मुकाबले ओरिजिनल लेदर जूती ब्लड प्रेशर और पैरों की नसों पर कम दबाव डालती है. इसलिए इसे सुकून देने वाली जूती कहा जाता है.

बड़े शहरों से बड़े ऑर्डर : विशंभर ने बताया कि नागरा मोजरी की डिमांड आज दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में है. बड़े शोरूम और व्यापारी नियमित ऑर्डर दे रहे हैं. इसके अलावा हाटवाड़े, लोकल मेले और प्रदर्शनियां, जयपुर, अलवर, दौसा, पटियाला, हिसार जैसे शहरों तक सप्लाई हो रही है.

Facts Related to Nagra Juti
नागरा लेदर मोजरी से जुड़े अहम तथ्य (ETV Bharat GFX)

20 देशों तक पहुंची गांव की जूती : उन्होंने बताया कि राजीविका के माध्यम से समूह ने प्रगति मैदान (दिल्ली) में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हिस्सा लिया, जहां करीब 2,500 जोड़ी जूतियों की बिक्री हुई. यहीं से विदेशी खरीदारों का ध्यान गया और आज इस्माइलपुर की जूती अमेरिका, यूके, जर्मनी, थाईलैंड सहित 20-30 देशों तक पहुंच चुकी है. नेपाल और भूटान के खरीदार भी नियमित ऑर्डर दे रहे हैं.

पढ़ें : भरतपुर बन रहा 'हनी हब' : 4500 लोगों को रोजगार, विदेशों तक पहुंच रहा जिले का शहद

राजनेताओं की भी पहली पसंद : इस जूती की तारीफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्य के मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य जनप्रतिनिधि कर चुके हैं. मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए कि इस परंपरागत उद्योग को आगे बढ़ाया जाए. आज यह जूती सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि राजनेताओं और अधिकारियों की पसंद बन चुकी है.

Nagra Juti
20 देशों तक पहुंची गांव की जूती... (ETV Bharat Bharatpur)

बच्चों की पढ़ाई और गांव की तस्वीर बदली : विशंभर दयाल ने बताया कि नागरा मोजरी से बढ़ी आमदनी का असर साफ दिखता है. गांव के बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है. उन्होंने बताया कि राजसखी मेला, राजीविका और सरकार की योजनाओं ने हमें नई पहचान दी है. आज हमारा गांव खुद पर गर्व करता है.

TAGGED:

NAGRA JUTI
UNIQUE IDENTITY
SPECIAL FEATURES OF NAGRA JUTI
भरतपुर राजीविका मेला
HANDCRAFTED FOOTWEAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.