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अलवर में बड़ा हादसा: पतंग लूटते समय 50 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरा 9 साल का मासूम, बचाव अभियान जारी

अलवर: जिले में लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बूटोली गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. सोमवार देर शाम को पतंग लूटने के प्रयास में एक 9 साल का मासूम बच्चा करीब 50 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया. बच्चे की पहचान भानू पुत्र शीशराम गुर्जर के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों के सहयोग से तुरंत युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

खेत में पतंग लूटते समय हुआ हादसा: ग्रामीण हंसराज ने बताया कि शाम के समय गांव के कुछ बच्चे पतंग लूट रहे थे. इसी दौरान खेत में स्थित एक खुला बोरवेल था, जिसमें अचानक बच्चे का पैर फिसल गया और वह उसमें गिर गया. बच्चे के साथ मौजूद अन्य बच्चों ने तुरंत भागकर इस घटना की सूचना परिजनों और ग्रामीणों को दी. ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को मामले से अवगत कराया.

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उच्च अधिकारी और विधायक मौके पर पहुंचे: हादसे की गंभीरता को देखते हुए लक्ष्मणगढ़ एसडीएम, डीएसपी और थानाधिकारी राजेश मीणा तुरंत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद अलवर से जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रियंका रघुवंशी भी बचाव कार्य का जायजा लेने घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं. स्थानीय विधायक सुखवंत सिंह भी तुरंत मौके पर पहुंचे और चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की.

2-3 जेसीबी से हो रही खुदाई, मंगाई बड़ी मशीन: थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि बोरवेल के समानांतर 2 से 3 जेसीबी मशीनें लगातार खुदाई में जुटी हुई हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए अलवर से एक बड़ी खुदाई मशीन भी मंगवाई गई है. चूंकि हादसा देर शाम को हुआ, इसलिए रात के अंधेरे में बचाव कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए घटनास्थल पर पर्याप्त रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है.