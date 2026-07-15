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बड़ी खबर : NEET की छात्रा ने दी जान, माता-पिता दोनों शिक्षक, इस वजह से थी परेशान

वहीं, एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि शहर के एक निजी अस्पताल से दोपहर 2:30 बजे कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि 19 साल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है. परिजन उसे अस्पताल लेकर आए हैं. सूचना पर टीम अस्पताल पहुंची.

कोतवाली पुलिस थाना अधिकारी रविंद्र ने बताया कि मंगलवार दोहपर कस्बे के इंद्रा कॉलोनी निवासी छात्रा की मां ने बताया कि वो जब स्कूल से घर पहुंची तो बेटी कमरे में मृत अवस्था में थी. जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन किया. परिवार के लोग छात्रा को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बहरोड़: नीट का पेपर ठीक नहीं होने से परेशान एक छात्रा ने जान दे दी. घटना के दौरान घर पर छात्रा के अलावा और कोई मौजूद नहीं था. छात्रा के माता-पिता टीचर हैं. छात्रा ने दो साल तक जयपुर में नीट की तैयारी की थी. मृतका ने नीट का पेपर दिया था, लेकिन तैयारी के हिसाब से पेपर ठीक नहीं हुआ था.

छात्रा की मां सरकारी स्कूल में टीचर : इंदिरा कॉलोनी निवासी छात्रा के पिता जगदीश प्रसाद ने बताया कि वह निजी स्कूल में साइंस के टीचर हैं. उनकी पत्नी रीना देवी महात्मा गांधी राजकीय स्कूल दहमी (बहरोड़) में हिंदी की व्याख्याता हैं. मेरी बड़ी बेटी कामाक्षी (19 वर्ष) ने 21 जून को नीट का पेपर दिया था. तैयारी के हिसाब से कामाक्षी का पेपर ठीक नहीं हुआ था. इसके चलते वह काफी तनाव में थी. घर पर उसने पेपर को लेकर बात की तो उसे काफी समझाया गया. साथ ही बीएसटीसी (बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट) करने की सलाह दी गई.

सुबह 10 बजे मां ने बेटी को किया था फोन : पिता ने बताया कि 14 जुलाई को छोटी बेटी और बेटा स्कूल चल गए. मैं और मेरी पत्नी भी ड्यूटी पर चले गए. कामाक्षी घर पर अकेली थी. सुबह 10 बजे मां ने बेटी को फोन करके खाना खाने के बारे में पूछा, जिस पर कामाक्षी ने कहा कि उसने खाना खा लिया है.

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मां को कमरे में मृत अवस्था में मिली बेटी : दोपहर 1:30 बजे मां रीना देवी स्कूल से घर वापस लौटीं तो मुख्य दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी. वहीं, साइड वाला गेट अंदर से बंद था. मां मुख्य दरवाजा खोलकर अंदर घुसी तो कामाक्षी कमरे में मृत अवस्था में थी. इस पर रीना देवी ने फौरन अपने पति जगदीश प्रसाद को फोन किया. इसके बाद पिता ने पड़ोसी को फोन करके घर भेजा. जिसके बाद लोगों ने कामाक्षी को फौरन बहरोड़ के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पिता जगदीश प्रसाद ने बताया कि कामाक्षी ने दो साल तक जयपुर में नीट के एग्जाम की तैयारी की थी. साथ ही कामाक्षी बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड का फर्स्ट ईयर कर रही थी. जिसके 11 जुलाई को ही पेपर खत्म हुए थे.