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-4 डिग्री में सेवा का संकल्प: केदारनाथ धाम में अलवर की समिति रोज करा रही हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन

उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा में गए लोगों की भोजन व्यवस्था देखकर संस्था के सेवादारों के मन में भाव आया कि अलवर की संस्था की ओर से श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भोजन की सेवा शुरू की जाए. इसके बाद करीब 6 साल तक सेवादारों की ओर से चार धाम की यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर खाना वितरण का कार्य किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोजन करते थे.

केदारनाथ धाम में अलवर की समिति रोज करा रही हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन. (ETV Bharat alwar)

9 वर्षों से की जा रही सेवा : अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के सदस्य व मीडिया प्रभारी मुकेश विजय ने बताया कि संस्था की ओर से उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भोजन व्यवस्था गत 9 वर्षों से की जा रही है. करीब 14 वर्ष पहले साल 2012 में संस्था की ओर से 45 बुजुर्ग जनों को निःशुल्क अमरनाथ यात्रा करवाई गई थी. इस दौरान सभी लोगों के लिए संस्था की ओर से व्यवस्था की गई थी.

अलवर : उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जहां अलवर की अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति पिछले 9 वर्षों से हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन करा रही है. इस वर्ष अधिक मास के कारण 203 दिनों तक चलने वाले इस विशाल सेवा अभियान में प्रतिदिन 5 से 6 हजार श्रद्धालुओं को दो समय का भोजन, नाश्ता और चाय उपलब्ध कराई जा रही है. करीब -4 डिग्री तापमान में समिति के सेवादार केदारनाथ धाम में निरंतर सेवा में जुटे हैं. समिति अब केदारनाथ धाम में हर साल करीब 12 लाख श्रद्धालुओं तक अन्न सेवा पहुंचाने में जुटी है.

ऐसे हुआ सफर (ETV Bharat GFX)

सेवादारों के मन में आया सेवा का ख्याल : सदस्य मुकेश विजय ने बताया कि अमरनाथ सेवा समिति के सेवादार केदारनाथ धाम यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने देखा कि केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन की ज्यादा जरूरत है. यह देख सेवादारों के मन में ख्याल आया कि केदारनाथ धाम में मंदिर के पास लोगों के लिए नि:शुल्क भोजन वितरण की सेवा शुरू की जाए. सेवादारों के मन में नि:शुल्क भोजन व्यवस्था शुरू करने का बड़ा कारण था कि करीब 6 माह चलने वाली केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी. इसी सोच के साथ करीब 9 साल पहले समिति के सेवादारों की ओर से केदारनाथ धाम पर श्रद्धालुओं के लिए दो समय नि:शुल्क भोजन व नाश्ते की व्यवस्था शुरू की गई.

सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम (ETV Bharat GFX)

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-4 डिग्री में सेवादार करते हैं सेवा : उन्होंने बताया कि अलवर की अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से -4 डिग्री के तापमान में केदारनाथ धाम में मंदिर के पास पिछले 9 वर्षों से सेवादारों की ओर से यह सेवा की जा रही है. अधिक मास के चलते इस वर्ष यह भंडारा 203 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. समिति के करीब 8 सेवादार मौके पर व्यवस्थाएं संभालते हैं. श्रद्धालु भी सेवा भाव दिखाते हुए सेवादारों की मदद करते हैं. मुकेश विजय ने बताया मौके पर 15 हलवाइयों की टीम रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाना तैयार करती है.

हजारों श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन (अमरनाथ बर्फानी समिति)

दो समय भोजन व नाश्ता की व्यवस्था : उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से केदारनाथ धाम मंदिर के पास श्रद्धालुओं को सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम के समय भोजन और सुबह व शाम को चाय की वितरित की जाती है. संस्था की ओर से भोजन वितरण कार्यक्रम में रोजाना 5 से 6 हजार श्रद्धालु लाभान्वित होते हैं. उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अलवर संस्था की ओर से किए जाने वाले भोजन वितरण कार्यक्रम में सम्पूर्ण यात्रा के दौरान हर साल करीब 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लाभान्वित होते हैं. श्रद्धालुओं को घर जैसा खाना केदारनाथ धाम में मिलता है.

केदारनाथ धाम पर भोजन वितरण (अमरनाथ बर्फानी समिति)

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भामाशाहों के सहयोग से चल रहा है कार्यक्रम : उन्होंने बताया कि हर साल चलने वाले इस अनवरत नि:शुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम में अलवर सहित प्रदेश के विभिन्न भामाशाह अलग-अलग तरह की कच्ची सामग्री दान करते हैं, जिसे ट्रक के माध्यम से उत्तराखंड तक पहुंचाया जाता है. इस वर्ष रोटी तैयार करने के लिए मशीन भी पहली बार केदारनाथ धाम मंदिर के पास भंडारा स्थल पर पहुंचाई गई है. इस वर्ष लोगों को प्रसादी में रोटी भी मिल सकेगी.