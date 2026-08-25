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कोचिंग फीस के लिए बेचे आलू, 7 बार देखी नाकामी...फिर पकड़ी कोटा की राह, अब सरकारी कॉलेज से MBBS करेगा अल्ताफ

पिता एवं माता के साथ अल्ताफ ( ETV Bharat Kota )