पायलट संसदीय समिति के समक्ष अपनी चिंताओं को रखेंगे, बताएंगे नियमों के उल्लंघन के क्या है जोखिम

नई दिल्ली: एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPA इंडिया) को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम (FDTL), पायलट की थकान और एविएशन सेक्टर में बढ़ते सेफ्टी रिस्क पर अपनी चिंताएं बताने के लिए पार्लियामेंट में बुलाया है.

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नॉन-कम्प्लायंस, ड्यूटी-टाइम वायलेशन, थकान पर पायलटों की चिंताओं को बताने के लिए बुलाया है. एसोसिएशन के मुताबिक चर्चा में बदले हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को लागू करने में कमियों और एयरलाइनों में ड्यूटी-टाइम के पालन को लेकर बनी हुई चिंताओं पर फोकस किया जाएगा. पायलट्स एसोसिएश ने बार-बार चेतावनी दी है कि उचित थकान प्रबंधन के आभाव में फ्लाइट सेफ्टी पर असर पड़ सकता है.

पायलट्स एसोसिएश हाल के महीनों में बड़े एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग की बढ़ती घटनाओं के बारे में भी संसद के सदस्यों को जानकारी देगा. एक आधिकारिक बयान में संगठन ने कहा, 'एएलपीए इंडिया को ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर पर संसदीय स्थायी समिति ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, नॉन-कम्प्लायंस, ड्यूटी-टाइम वायलेशन और ऑपरेशनल स्ट्रेस पर पायलटों की चिंताओं को बताने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है.

बयान में आगे कहा गया, 'पहली बार पायलट की थकान, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन उल्लंघन और सुरक्षा के लिए जरूरी ऑपरेशनल सच्चाईयों पर सबसे बड़े कानूनी फोरम में सुनवाई होगी.' इससे पहले पायलट्स एसोसिएश के जनरल सेक्रेटरी कैप्टन अनिल राव ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा इंडिगो को कुछ FDTL नियमों से दी गई अस्थायी छूट पर चिंता जताई थी. एएनआई से बात करते हुए राव ने कहा कि इस छूट से सुरक्षा जोखिम बढ़ेगा.

उन्होंने कहा, 'लोगों को असली वजह समझाई जानी चाहिए. मुद्दा यह है कि इसके दोबारा होने का खतरा है. हमारी चिंता यह है कि डीजीसीए कुछ FDTL नियमों से टेम्पररी छूट दे रहा है, जिससे सुरक्षा से समझौता होगा. आज हमारे पास इंडिगो के लिए एक कानून है और दूसरे ऑपरेटरों के लिए दूसरा. फ्लाइट की डिमांड पूरी करने के लिए हम सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं, और यह फ्लाइट में सफर करने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं होगा.'

उन्होंने आगे कहा कि एयरलाइन ने रुकावट के पीछे के कारण साफ-साफ नहीं बताए हैं. यह पूरी तरह से गलत और अप्रत्याशित था क्योंकि पैसेंजर इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे. कंपनी कह रही है कि यह एक गलत आकलन है. हमें नहीं पता कि गलत आकलन क्या है क्योंकि यह साफ-साफ नहीं बताया गया है कि गलत आकलन कहाँ हुआ या त्रुटि कहाँ हुई. डीजीसीए ने अपने अधिकारियों का एक पैनल बनाया है जो इस मामले को देखेगा और अपने विचार देगा.