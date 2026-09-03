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उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू-डेंगू के साथ कोरोना की दस्तक, तेजी से बढ़ रहा मरीजों का आंकड़ा, ऐसे करें बचाव

उत्तराखंड में अभी तक 226 सैंपल लिए गए हैं, इनमें से 34 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, रोहित सोनी की रिपोर्ट

CORONAVIRUS
बीमारियों का मौसम, सुनें डॉक्टरों की सलाह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 2:56 PM IST

8 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में जहां एक ओर स्वाइन फ्लू और डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं. इसके चलते अस्पतालों में मरीजों की काफी अधिक भीड़ देखी जा रही है. दरअसल, स्वाइन फ्लू और कोरोना संक्रमण के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम बुखार से काफी अधिक मिलते जुलते हैं.

उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू और डेंगू के बीच कोरोना वायरस की दस्तक: इसके चलते मरीजों में भी एक पैनिक का माहौल बना हुआ है. यही वजह है कि अस्पतालों में सर्दी जुकाम बुखार से ग्रसित मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में सीजनल बीमारियों के साथ ही स्वाइन फ्लू, डेंगू और अब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी बढ़ने के चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं. आखिर क्या है मौजूदा स्थिति? पढ़िए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

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स्वाइन फ्लू-डेंगू के साथ कोरोना की दस्तक (ETV Bharat)

कोरोना की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: हर साल मानसून सीजन के दौरान सीजनल बीमारियों यानी डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हैजा, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, फंगल इंफेक्शन समेत तमाम बीमारियां तेजी से फैलती हैं. इसके चलते अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ जाती है. लेकिन वर्तमान समय में उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू और डेंगू के बीच कोरोना संक्रमण की दस्तक में स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है. इसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि सीजनल सर्दी जुकाम बुखार जैसे लक्षण स्वाइन फ्लू और कोरोना संक्रमण में देखे जा रहे हैं. यही वजह है कि डॉक्टर्स मरीजों को तमाम सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं.

कोरोना और स्वाइन फ्लू से बचाव एवं सावधानियां

  • हाथ बार-बार साबुन-पानी से धोएं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें
  • भीड़-भाड़ वाले स्थानों में मास्क का इस्तेमाल करें
  • छींक या खांसी के दौरान टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें
  • चेहरे, आंख, नाक, मुंह को बार-बार छूने से बचें
  • शारीरिक दूरी बनाए रखें
  • अगर इसके लक्षण हों तो घर पर रहें, दूसरों से या भीड़ से बचें
  • लक्षण होने पर आइसोलेट में रहें, मास्क पहनें और परिवार के सदस्यों से दूरी बनाए रखें
  • आराम करें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें
  • डॉक्टर की सलाह पर दवाइयों का सेवन करें

कोरोना के इतनी मरीज आ चुके सामने: स्वाइन फ्लू के बीच उत्तराखंड राज्य में वैश्विक महामारी रही कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक प्रदेश भर में 226 सैंपल लिए गए हैं. इनमें से 34 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. इन मरीजों में 13 मरीज देहरादून जबकि 21 मरीज अन्य जिलों के शामिल हैं. वर्तमान समय तक 30 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि चार मरीजों का इलाज चल रहा है.

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स्वाइन फ्लू और डेंगू ने पहले ही जड़ जमा रखी है (ETV Bharat)

कोरोना संक्रमण के मुख्य लक्षण

  • अचानक या धीरे-धीरे आने वाला बुखार या ठंड लगना
  • सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी होना
  • गले में खराश या दर्द होना
  • स्वाद या सूंघने की क्षमता का अचानक कम होना
  • सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न या दबाव
  • थकान, कमजोरी, शरीर या मांसपेशियों में दर्द होना
  • सिरदर्द होना
  • नाक बहना या नाक का बंद होना

स्वाइन फ्लू के मामले: उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में स्वाइन फ्लू के अभी तक 181 मामले सामने आ चुके हैं. दरअसल, 385 सैंपल लिए गए हैं जिसमें से 181 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. इनमें अकेले देहरादून जिले में 122 और 59 प्रदेश के अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं. 181 मरीजों में से 118 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 61 मरीज का इलाज चल रहा है. इसके अलावा स्वाइन फ्लू की वजह से प्रदेश में दो मरीजों की मौत हुई है. प्रदेश में बुधवार 2 सितंबर को कुल 83 सैंपल लिए गए. इनमें से 49 मरीज स्वाइन फ्लू पॉजीटिव पाए गए हैं.

स्वाइन फ्लू (H1N1) के मुख्य लक्षण

  • अचानक तेज बुखार के साथ ठंड लगना
  • लगातार सूखी या बलगम वाली खांसी होना
  • गले में तेज दर्द या खराश का होना
  • सिरदर्द और मांसपेशियों में तेज ऐंठन या दर्द होना
  • अत्यधिक थकान और कमजोरी का होना
  • नाक बहना या नाक का बंद होना
  • सांस लेने में कठिनाई या सांस फूलना
  • कुछ बच्चों में उल्टी और दस्त (डायरिया) होना

डेंगू के मामले: उत्तराखंड राज्य में स्वाइन फ्लू और कोरोना संक्रमण के साथ ही डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अभी तक 23,900 सैंपल की जांच की गई है. इनमें से 124 मरीजों में डेंगू पॉजीटिव पाए गए हैं. इन मरीजों में अकेले 60 मरीज देहरादून, बाकी 64 मरीज अन्य जिलों में पाए गए हैं. डेंगू से संक्रमित 124 मरीजों में से 111 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 13 मरीजों का इलाज जारी है. प्रदेश में डेंगू से संक्रमित मरीजों के आंकड़े ना बढ़ें, इसके लिए आशा और वालिंटियर के जरिए हाउस सर्वे कराया जा रहा है. वर्तमान समय तक 8,26,453 हाउस सर्वे कराया जा चुके हैं. इनमें से 14,956 घरों में लार्वा की पुष्टि हुई है. इसी तरह 52,04,582 कंटेनर की जांच की गई है. इनमें से 18,764 कंटेनर में लार्वा पाया गया है, जिनको नष्ट किया गया.

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सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण भी स्वाइन फ्लू और कोरोना जैसे ही हैं (ETV Bharat)

मानसून सीजन में होने वाली मुख्य बीमारियां

  • डेंगू बीमारी एडीज मच्छर के काटने से फैलती है
  • मलेरिया बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है
  • चिकनगुनिया बीमारी एडीज मच्छर से ही फैलती है
  • टाइफाइड बीमारी दूषित पानी और भोजन से फैलती है
  • हैजा दूषित पानी से फैलता है
  • हेपेटाइटिस A बीमारी दूषित पानी और भोजन से फैलती है
  • दस्त असुरक्षित भोजन या पानी से होते हैं
  • वायरल फीवर, वायरल संक्रमण से होता है
  • स्वाइन फ्लू (H1N1) बीमारी मानसून में फैलती है
  • सर्दी-जुकाम बुखार, मौसम बदलने के चलते सामान्य रूप से होने वाली बीमारी है
  • फंगल इन्फेक्शन, नम त्वचा और कपड़ों के कारण होता है

डॉक्टर ने क्या कहा: डॉक्टर अर्चना कोहली ने कहा कि-

वर्तमान समय में सीजनल बीमारियां फैल रही हैं. इसके तहत वायरल, स्वाइन फ्लू, डेंगू के साथ ही अब कोविड के मामले भी सामने आने लगे हैं. इन बीमारियों के लक्षण लगभग समान हैं. ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को दो से तीन दिनों तक लगातार बुखार और सर्दी जुकाम रहता है, तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क कर जांच कराने की जरूरत है.
-डॉ अर्चना कोहली, चिकित्साधिकारी, सचिवालय डिस्पेंसरी-

डॉक्टर अर्चना ने बताया कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है, तो उन्हें मास्क पहनने की जरूरत है. हाइजीन को भी मेंटेन करना चाहिए. घर का बना ताजा खाना ही खाना चाहिए. बाहर के खाने को खाने से बचना चाहिए. इसके अलावा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए.

जनरल फिजिशियन की सलाह: दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के जरनल फिजिशियन डॉ केसी पंत ने कहा कि-

हम सभी के पास एक उदाहरण पहले से ही मौजूद है. ऐसे में कोविड काल के दौरान जो हमने सावधानियां रखी थीं, उन्हीं का पालन अगर फिर से शुरू कर दें, तो बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है. ऐसे में डिस्टेंस मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना और खुद की सुरक्षा के लिए मास्क इस्तेमाल करना चाहिए.
-केसी पंत, जनरल फिजिशियन, दून अस्पताल-

इसके अलावा, अगर की व्यक्ति को सर्दी-जुकाम, बुखार, गले में दर्द और बदन में दर्द है, तो अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखना चाहिए और जांच करवानी चाहिए. साथ ही अपने मन से या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर उसका सेवन न करें.

बाल रोग विशेषज्ञ की एडवाइस: दून अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ अशोक कुमार ने कहा कि-

लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों जो एक साल से छोटे हैं और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आती है. खासकर उन बुजुर्गों जिनको कोई क्रोनिक बीमारी है, उनको अगर संक्रमण होता है तो वो काफी अधिक समस्या पैदा करता है. अगर किसी बच्चे को सर्दी, जुकाम, बुखार है तो पैरेंट्स को चाहिए कि उसको करीब 5 दिनों तक स्कूल न भेजें. ताकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इन्फेक्शन न फैले.
-डॉ अशोक कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ, दून अस्पताल-

डॉ कुमार का कहना है कि लिहाजा जिस तरह से कोरोना काल के दौरान सावधानियां बरती गई थीं, उसी तरह सावधानियां बरतनी की जरूरत है.

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