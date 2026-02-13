ETV Bharat / bharat

अल्मोड़ा में इंटरनेशनल मैरिज: श्रीपूर्णा जोशी का फ्रांस के और्हेल्यै से हुआ विवाह, कसार देवी में गूंजी शहनाई

अल्मोड़ा (उत्तराखंड): हमारे देश में कहावत है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं. नहीं तो अल्मोड़ा के ध्रुव रंजन जोशी की बिटिया श्रीपूर्णा की शादी फ्रांस के और्हेल्यै से कैसे होती? जी हां हमने जो कहा वो सोलह आने सच है. भारत से करीब साढ़े 6 हजार किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस से उत्तराखंड स्थित अल्मोड़ा में बारात आई. भारतीय रीति रिवाज से विवाह स्थल कसार देवी तक उत्तराखंड के पारंपरिक बाजों-गाजों के साथ बारात पहुंची. फिर एक विवाह इतिहास में दर्ज हो गया.

अल्मोड़ा में हुआ अंतरराष्ट्रीय विवाह: उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा एक बार फिर अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के कारण सुर्खियों में है. इस बार चर्चा का केंद्र बना एक अंतरराष्ट्रीय विवाह. इस विवाह में चीनाखान निवासी श्रीपूर्णा जोशी ने फ्रांस के और्हेल्यै गुरेलिएन के साथ पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया. 12 फरवरी को कसारदेवी क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित यह भव्य समारोह भारतीय और विदेशी संस्कृतियों के खूबसूरत संगम का साक्षी बना.

देसी दुल्हन, विदेशी दूल्हा (Photo courtesy: Bride's family)

अल्मोड़ा की श्रीपूर्णा की फ्रांस के और्हेल्यै से हुआ विवाह: श्रीपूर्णा जोशी, ओएनजीसी से सेवानिवृत्त अधिकारी ध्रुव रंजन जोशी और प्रतिभा जोशी की पुत्री हैं. उन्होंने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में स्नातक, भारतीय विद्या भवन से टेलीविजन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर तथा ग्राफिक डिजाइन में डिप्लोमा किया है. वहीं दूल्हे और्हेल्यै फ्रांस निवासी हैं और भारतीय संस्कृति से विशेष रूप से प्रभावित बताए गए.