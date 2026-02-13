अल्मोड़ा में इंटरनेशनल मैरिज: श्रीपूर्णा जोशी का फ्रांस के और्हेल्यै से हुआ विवाह, कसार देवी में गूंजी शहनाई
फ्रांस के और्हेल्यै गुरेलिएन पेरिस से बारात लेकर अल्मोड़ा आए, यहां पारंपरिक भारतीय रीति-रिवाज से सात फेरे लिए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 13, 2026 at 9:50 AM IST
अल्मोड़ा (उत्तराखंड): हमारे देश में कहावत है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं. नहीं तो अल्मोड़ा के ध्रुव रंजन जोशी की बिटिया श्रीपूर्णा की शादी फ्रांस के और्हेल्यै से कैसे होती? जी हां हमने जो कहा वो सोलह आने सच है. भारत से करीब साढ़े 6 हजार किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस से उत्तराखंड स्थित अल्मोड़ा में बारात आई. भारतीय रीति रिवाज से विवाह स्थल कसार देवी तक उत्तराखंड के पारंपरिक बाजों-गाजों के साथ बारात पहुंची. फिर एक विवाह इतिहास में दर्ज हो गया.
अल्मोड़ा में हुआ अंतरराष्ट्रीय विवाह: उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा एक बार फिर अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के कारण सुर्खियों में है. इस बार चर्चा का केंद्र बना एक अंतरराष्ट्रीय विवाह. इस विवाह में चीनाखान निवासी श्रीपूर्णा जोशी ने फ्रांस के और्हेल्यै गुरेलिएन के साथ पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया. 12 फरवरी को कसारदेवी क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित यह भव्य समारोह भारतीय और विदेशी संस्कृतियों के खूबसूरत संगम का साक्षी बना.
अल्मोड़ा की श्रीपूर्णा की फ्रांस के और्हेल्यै से हुआ विवाह: श्रीपूर्णा जोशी, ओएनजीसी से सेवानिवृत्त अधिकारी ध्रुव रंजन जोशी और प्रतिभा जोशी की पुत्री हैं. उन्होंने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में स्नातक, भारतीय विद्या भवन से टेलीविजन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर तथा ग्राफिक डिजाइन में डिप्लोमा किया है. वहीं दूल्हे और्हेल्यै फ्रांस निवासी हैं और भारतीय संस्कृति से विशेष रूप से प्रभावित बताए गए.
पारंपरिक भारतीय रीति-रिवाज से संपन्न हुआ विवाह: विवाह समारोह वैदिक मंत्रोच्चार, अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे, वरमाला, कन्यादान और अन्य पारंपरिक रस्मों के साथ संपन्न हुआ. ढोल-दमाऊं की गूंज और छोलिया नृत्य दल के साथ निकली बारात ने आयोजन को पूरी तरह कुमाऊंनी रंग में रंग दिया.
फ्रांस से पहुंचे 25 से अधिक मेहमान भी पारंपरिक परिधानों में नजर आए. विदेशी महिलाओं ने साड़ी, घाघरा-चोली और पिछौड़ा धारण किया. पुरुष मेहमान कुर्ता-पायजामा और शेरवानी में सजे दिखे.
खुश नजर आए दूल्हे राजा: मीडिया से बातचीत में दूल्हे और्हेल्यै ने कहा कि-
अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण और स्थानीय परंपराओं ने मुझे गहराई से प्रभावित किया. यूरोप में विवाह स्थलों की कमी नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति और उत्तराखंड की आध्यात्मिक शांति ने मुझे यहां विवाह करने के लिए प्रेरित किया.
-और्हेल्यै गुरेलिएन, फ्रांसीसी दूल्हा-
दुल्हन पिता ने ये कहा: वहीं दुल्हन के पिता ध्रुव रंजन जोशी ने कहा कि-
भारत में पढ़ाई करने के बाद हमारी बेटी उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस गई थी. पढ़ाई पूरी होने के बाद वह वहीं एक कंपनी में कार्यरत है. एक साल पहले बेटी के साथ काम करने वाले सहयोगी का बेटी के विवाह का प्रस्ताव मेरे पास आया था. पहले तो बेटी को इतनी दूर भेजने से मना किया. फिर फ्रांस जाकर उनके परिवार से मिला तो परिवार अच्छा लगा. इसके बाद दोनों का विवाह करने का निर्णय लिया. आज दोनों का विवाह हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूं.
-ध्रुव रंजन जोशी, दुल्हन के पिता-
कुमाऊंनी संस्कृति से रूबरू हुए फ्रांसीसी मेहमान: इस अंतरराष्ट्रीय विवाह को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला. स्थानीय लोगों ने भी आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लिया. पहाड़ी व्यंजन, लोक संगीत और पारंपरिक रीति-रिवाजों ने विदेशी मेहमानों को कुमाऊंनी संस्कृति से रूबरू कराया. यह विवाह न केवल दो व्यक्तियों, बल्कि दो देशों और संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक बन गया, जिसकी चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है.
ये भी पढ़ें: शादियां... जो बन गईं यादगार: बर्फबारी में शादियों का रंग नहीं पड़ा फीका