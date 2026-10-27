अल्मोड़ा जीबी पंत संस्थान को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बना देश का नोडल केंद्र, संभालेगा ICIMOD की कमान
जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ICIMOD गतिविधियों का मुख्य नोडल केंद्र बन गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 10:43 AM IST
अल्मोड़ा (उत्तराखंड): पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई) कोसी कटारमल अल्मोड़ा को भारत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में आईसीआईएमओडी की सहभागिता के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व परिचालन दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है. इस नए संरचित संस्थागत ढांचे के तहत अब जीबी पंत संस्थान पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) की गतिविधियों के संचालन के लिए देश का मुख्य नोडल समन्वयकारी संस्थान होगा.
जीबीपीएनआईएचई को मिली बड़ी जिम्मेदारी: इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत संस्थान के मुख्यालय में एक समर्पित आईसीआईएमओडी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. यह सेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव के मार्गदर्शन और संस्थान के निदेशक के पर्यवेक्षण में काम करेगा, जो हिमालयी राज्यों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान निकायों के बीच सेतु का कार्य करेगा. नई व्यवस्था के तहत अब वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन के लिए तीन-चरणीय पारदर्शी अनुमोदन तंत्र बनाया गया है.
वैज्ञानिक एवं तकनीकी समिति करेगी मूल्यांकन: इसके तहत प्राप्त होने वाले प्रोजेक्ट्स की पहले आईसीआईएमओडी प्रकोष्ठ जांच करेगा. फिर संस्थान की वैज्ञानिक एवं तकनीकी समिति (एसटीसी) मूल्यांकन करेगी और अंतिम मंजूरी केंद्रीय पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता वाली समिति देगी. डाटा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जीबी पंत संस्थान में एक केंद्रीय डेटाबेस प्रबंधन एजेंसी (सीडीएमए) बनाई जाएगी, जहां अनुसंधान के आंकड़े व्यवस्थित रखे जाएंगे.
इन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित होगा काम: इस सहभागिता के तहत हिमालयी राज्यों में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई गंभीर विषयों पर साझा शोध व तकनीकी काम किया जाएगा. इनमें जलवायु परिवर्तन व अनुकूलन, जल सुरक्षा, हिमनद और क्रायोस्फीयर का अध्ययन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जैव विविधता, वानिकी और सतत कृषि, वायु प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं.
जीबीपीएनआईएचई निदेशक डॉ. आईडी भट्ट ने कहा कि हम इस महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी को जीबीपीएनआईएचई को सौंपने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. हम इसे भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास के लिए वैज्ञानिक सहयोग, संस्थागत समन्वय और ज्ञान-साझाकरण को सुदृढ़ करने के एक महत्त्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं.
हिमालयी पारिस्थितिकी, जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में अपनी दीर्घकालिक विशेषज्ञता के साथ, संस्थान आईसीआईएमओडी, हिमालयी राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच प्रभावी सहयोग को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. सामूहिक प्रयास वैज्ञानिक ज्ञान को ऐसे व्यावहारिक एवं साक्ष्य-आधारित समाधानों में परिवर्तित करने पर केंद्रित होंगे, जो हिमालय में पारिस्थितिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन क्षमता और सतत आजीविका को सुदृढ़ करें.
-डॉ. आईडी भट्ट, निदेशक, जीबीपीएनआईएचई-
एमओईएफ एंड सीसी संयुक्त सचिव नमिता प्रसाद ने कहा कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र का पारिस्थितिक, आर्थिक और सामरिक महत्त्व अत्यधिक है और इसकी पर्यावरणीय एवं विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित वैज्ञानिक प्रयासों तथा सुदृढ़ संस्थागत साझेदारियों की आवश्यकता है. भारत में आईसीआईएमओडी की सहभागिता के लिए यह ढांचा यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है कि सहयोगात्मक पहलें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, सुदृढ़ वैज्ञानिक मूल्यांकन और पारदर्शी निगरानी तंत्रों द्वारा निर्देशित हों.
जीबीपीएनआईएचई अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता और हिमालयी क्षेत्र में स्थापित उपस्थिति के साथ, इस समन्वय को सुगम बनाने तथा वैज्ञानिक ज्ञान को पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, जलवायु अनुकूलन क्षमता और सतत पर्वतीय विकास के लिए क्रियान्वित किए जा सकने वाले समाधानों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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