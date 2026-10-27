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अल्मोड़ा जीबी पंत संस्थान को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बना देश का नोडल केंद्र, संभालेगा ICIMOD की कमान

अल्मोड़ा जीबी पंत संस्थान ( Photo-ETV Bharat )

जीबीपीएनआईएचई को मिली बड़ी जिम्मेदारी: इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत संस्थान के मुख्यालय में एक समर्पित आईसीआईएमओडी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. यह सेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव के मार्गदर्शन और संस्थान के निदेशक के पर्यवेक्षण में काम करेगा, जो हिमालयी राज्यों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान निकायों के बीच सेतु का कार्य करेगा. नई व्यवस्था के तहत अब वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन के लिए तीन-चरणीय पारदर्शी अनुमोदन तंत्र बनाया गया है.